U subotu, 18. listopada, u 37. godini života iznenada je preminuo hrvatski scenarist Marko Hrenović, najpoznatiji po scenarijima za domaće TV serije, poput Počivali u miru, Dnevnik velikog Perice i Mrkomir I
FOTO Održan je posljednji ispraćaj mladog hrvatskog scenarista Marka Hrenovića
U subotu, 18. listopada, u 37. godini života preminuo je hrvatski scenarist Marko Hrenović, a u četvrtak je na Krematoriju zagrebačkog Mirogoja održan posljednji ispraćaj. Vijest je duboko potresla domaću filmsku i televizijsku zajednicu, koja je ostala bez talentiranog mladog autora.
Hrenović potpisuje scenarije za neke od najpoznatijih domaćih TV serija i filmova, poput Počivali u miru (2013. - 2018.), te neke od epizoda humorističnih serija Dnevnik velikog Perice i Mrkomir I (3. - 5. sezona). Uz Ivana Turkovića Krnjaka i Daniela Kušana, radio je scenarij za dječji film Bumbarovo ljeto redatelja Daniela Kušana, a scenarije je pisao i za kratkometražne filmove poput animiranog &Crno&Bijelo Darka Bakliže.
Hrenović se bavio i kazalištem, a u svojoj je zagrebačkoj četvrti vodio amatersku kazališnu družinu.
Brojni kolege i prijatelji oprostili su se od njega dirljivim objavama.
- I neka mi svi pisci na listi ne zamjere, sve vas volim, ali Hrenky je bio čovjek koji se ne rodi jednom u sto, jednom u tisuću godina, nego vjerojatno jednom u povijesti jedne vrste. Nikada, ali nikada nisam vidio nekog da je toliki majstor riječi kao što je bio on. Skidam kapu i Tolstoju i Dostojevskom i Gorkom, Cervantesu, Milleru, Hemingwayu, Ostrovskom, Herbertu, Plautu, Krleži, and the list goest on. Ali Marko Hrenović je jedini pisac pred kojim klečim - u emotivnoj je objavi na društvenim mrežama napisao njegov kolega i prijatelj Asim Ugljen
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+