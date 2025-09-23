FOTO Oproštaj nikada nije bio vreliji: Dame u tangicama i mini bikinijima rekle zbogom ljetu

Dok su kiše već pokucale na prozore, naše dame odlučile su sezoni mahnuti u tangama i mini bikinijima. More, bazeni, vinogradi i egzotične destinacije poslužili su kao kulisa, a Instagram kao pozornica na kojoj su Sandra Bagarić, Severina, Nives Celzijus, Ivana Knoll i druge poznate dame još jednom podsjetile da ljeto nestaje iz kalendara, ali ostaje na fotografijama i u sjećanjima
U Severininu ormaru luksuzniji su brendovi kupaćih kostima, a ovog ljeta guštala je, između ostalog, i na Capriju.
Pod palmama je zablistala u ljubičastom jednodijelnom modelu Norme Kamali, koji stoji oko 225 dolara, i koji je, nimalo iznenađujuće, već rasprodan.
Pjevačica Lidija Bačić ove je sezone bila vjerna kupaćem.
U plavim tonovima.
Moramo se tu malo začuditi. Prije koji mjesec nastupila je na 29. Novogradiškom glazbenom ljetu, a u svojem je repertoaru imala i pjesmu 'Marina' Prljavoga kazališta.
U jednom trenutku je publika zapjevala s njome. No umjesto 'boje vena, boje Dunava' pjevali su uglas 'boje vena, boje Dinama'.
Velika hajdukovka odmah je ispravila publiku: 'Krivo pivate. Boje Dunava'. No publika se nije dala... I drugi put je publika otpjevala taj stih po svome, a Lidija ih je ponovno ispravila, kako navodi Dalmatinski portal koji je i objavio snimku. Prošle godine je svom omiljenom klubu posvetila i pjesmu 'Živiš s nama i naše si dite'.
Gdje god se pojavila ovog ljeta, mama Renata Lovrinčević Buljan bila je u centru pažnje.
I nije to bilo slučajno.
Njezina figura, energija i osmijeh uvijek osvoje na prvu. A tajna iza svega jednostavna je.
Trening ne propušta ni u kojem godišnjem dobu.
Kiša, snijeg ili sunce, disciplina joj je način života.
Zato i nosi titule 'kraljice plaže' i 'najljepše mame u Hrvata'.
Ivana Knoll ovo ljeto gotovo da nije izlazila iz tangica.
Bilo da je uživala na plaži, putovala ili objavljivala fotke s bazena, uvijek je birala iste, očito, omiljene krojeve.
More, bazeni, vinogradi...
Nives Celzijus je ovog ljeta guštala gdje god se pojavila, a komplimenti su je samo pratili.
Na plaži sirena, uz bazen diva, a u vinogradu prava radnica.
Bez problema je zamijenila kupaći za tenisice i pokazala da joj ni malo blata ni vrućine ne smetaju kad je u pitanju dobra ekipa i dobar provod.
Žanamari Perčić i ovo je ljeto odradila u svom prepoznatljivom stilu, odvažna, fit i uvijek primijećena.
Pratitelji su, istina, zamijetili i sitan ožiljak ispod badića.
Mnogi su odmah pomislili da je riječ o tragu estetskog zahvata, najvjerojatnije povećanja grudi.
No Žanamari se time nije zamarala.
Nije se oglašavala niti objašnjavala, nego je nastavila uživati u ljetu.
Bujna Slavonka ovog se ljeta nije previše opterećivala bojama.
Više pažnje posvetila je detaljima kojima je prekrivala svoje bujno poprsje od znatiželjnih pogleda.
Kod Claudije Rivier tako su ovo ljeto prodefilirale školjkice, trešnjice, cvjetići…
Svaki novi kupaći imao je neki detalj koji je privukao pažnju.
Sa okusom mora, sa okusom soli… septembarsko sunčanje i kupanje je najljepše, poručila je Sandra Bagarić dok je upijala posljednje zrake sunca.
