Obavijesti

Galerija

Komentari 3
INSTAGRAM PRŽI I U RUJNU

FOTO Oproštaj nikada nije bio vreliji: Dame u tangicama i mini bikinijima rekle zbogom ljetu

Dok su kiše već pokucale na prozore, naše dame odlučile su sezoni mahnuti u tangama i mini bikinijima. More, bazeni, vinogradi i egzotične destinacije poslužili su kao kulisa, a Instagram kao pozornica na kojoj su Sandra Bagarić, Severina, Nives Celzijus, Ivana Knoll i druge poznate dame još jednom podsjetile da ljeto nestaje iz kalendara, ali ostaje na fotografijama i u sjećanjima
FOTO Oproštaj nikada nije bio vreliji: Dame u tangicama i mini bikinijima rekle zbogom ljetu
U Severininu ormaru luksuzniji su brendovi kupaćih kostima, a ovog ljeta guštala je, između ostalog, i na Capriju. | Foto: Instagram
Komentari 3

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025