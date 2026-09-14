Nova splitska WAGSica Tania Déniz otkrila: Prve riječi koje sam naučila su 'Ajmo Hajduk'

Partnerica Hajdukovog novog napadača Carlosa Martína, Tania Déniz, preselila se iz Madrida u Split i otkrila kako se snalazi u novoj sredini, što ju je najviše oduševilo, koje je hrvatske riječi prve naučila i zašto joj Dalmacija pomalo podsjeća na rodne Kanarske otoke. Preseljenje u Split za Taniu Déniz nije bila jednostavna odluka, naime španjolska influencerica stigla je u Hrvatsku, točnije u Split, sa svojim partnerom Carlosom Martínom koji je u Hajduk stigao na jednogodišnju posudbu iz Atlético Madrida te je tako zbog ljubavi morala napustiti Madrid i život koji je ondje gradila posljednjih pet godina.

Lijepa Tania na društvenim mrežama ima više od 480 tisuća pratitelja, a s njima je već podijelila video u kojemu je pokazala koliko joj je bio emotivan odlazak iz Španjolske prijestolnice.

Najveći izazov, kaže, bila je brzina kojom se sve dogodilo. Carlos ju je nazvao i rekao joj da zajedno moraju donijeti važnu odluku, kada se radi o ljubavi Tania uopće nije dvojila bi li se preselila u novu državu s Carlosom.

- Radila sam u Madridu kada me Carlos nazvao i rekao mi da moramo donijeti važnu odluku. Nisam dvojila oko toga da krenem s njim - rekla nam je Tania. Dodala je kako je svjesna da je ovo bila iznimna i velika prilika za Carlosa.

Foto: Privatni album/

- Znam da je ovo velika prilika za njega i uvijek ću željeti ono što je najbolje za njegovu karijeru i za našu zajedničku budućnost - objasnila nam je simpatična Španjolka.

Iako je odluku donijela gotovo iste sekunde i bez puno razmišljanja, Taniji nije bilo lako napustiti Madrid u kojemu je gradila život 5 godina, imala posao i u kojemu su njeni prijatelji.

A kako dolazi s Kanarskih otoka, preseljenjem u Hrvatsku dodatno se udaljila i od obitelji koja ondje živi.

- Neću lagati, napustiti Madrid nakon pet godina, svoj posao i prijatelje te biti još dalje od obitelji na Kanarskim otocima bilo je teško. Tješi me to što smo zajedno - priznaje i nastavlja:

- Carlos je moja obitelj, kao i naši psi, i oni su mi prioritet. Ne mogu zamisliti da budem daleko od njih - nadodala je.

Tania je prve dane u Splitu iskoristila za upoznavanje grada i traženje novog doma.

- Stari grad me se jako dojmio, prekrasan je! - rekla je.

Foto: Privatni album/

No, Taniu su posebno oduševili i osvojili ljudi i naše Jadransko more, a to joj je, čini se, i najvažnije.

- Ono zbog čega sam uzbuđena što sam ovdje jest to što ima toliko plaža i obale. Nevjerojatno je lijepo, a ljudi su tako ljubazni i društveni. To me jako podsjeća na Kanarske otoke, i zbog mora i zbog osobnosti ljudi. Zaista uživam u Splitu - otkrila nam je.

Déniz je već imala priliku iskusiti čari dalmatinskog ljeta jer su jedan od prvih slobodnih dana nakon Carlosova treninga, ona i Carlos proveli na plaži.

- To mi je omiljeni plan i definitivno ću ga iskoristiti maksimalno prije nego što nestane toplo vrijeme - rekla je Tania.

Splitske plaže i grad već je istražila, ali hrvatsku gastronomsku ponudu i naša tradicionalna jela još nije imala prilike okusiti.

- Još nisam probala tipična lokalna jela, uglavnom smo jeli u hotelu. Čim probam sve, počet ću davati preporuke! Za sada sam ja ta koja od lokalaca traži preporuke, pa sam vrlo otvorena čuti koja su vam omiljena jela i pića - otkrila je.

Foto: Privatni album/

Iako su tek nedavno započeli svoj život u Splitu, Tania je već naučila neke hrvatske riječi.

- Prva riječ koju sam naučila bila je 'ajmo', jer sam htjela napisati nešto na Instagramu kako bih podržala klub i primijetila sam da ljudi često govore 'Ajmo Hajduk' - ispričala nam je ova nova splitska WAGSica.

No, najdraža hrvatska riječ joj je 'plaža' što ne čudi jer je povezana s njenom ranije spomenutom ljubavi prema moru i plažama.

- To mi je najdraža riječ jer je to zapravo bilo prvo što sam pitala dok sam gledala kuće: 'Koliko je plaža udaljena od kuće?' Definitivno sam osoba za more! - ističe Tania.

Španjolsku influencericu posebno je razveselila informacija da u Splitu žive još dvije Španjolke, djevojke igrača Hajduka, ali govori kako još nije imala priliku upoznati ljude u novoj sredini, no veseli se upoznavanju i kako kaže 'mogu stvoriti malu zajednicu'.

- Još se nismo uspjeli upoznati, a sada ću otići na nekoliko tjedana kako bih riješila preseljenje i dovela pse. Ali jako me razveselilo saznanje da su ovdje još dvije osobe iz Španjolske s kojima se možemo povezati i stvoriti malu zajednicu - otkrila nam je.