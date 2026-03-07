FOTO Osvojila je Hollywood i srce Jamesa Bonda: Evo kako se mijenjala glumica Rachel Weisz

Rachel Weisz jedna je od rijetkih glumica koje s jednakom lakoćom plove svijetom hollywoodskih blockbustera i nezavisnih drama, ostavljajući iza sebe trag nagrađivanih i kompleksnih uloga. Svoj privatni život čuva daleko od očiju javnosti, a ova slavna dama danas slavi 57. rođendan. Pogledajte kako se mijenjala.
Britanka mađarsko-austrijskih korijena, poznata po prodornom pogledu i profinjenoj pojavi, izgradila je karijeru na temeljima talenta, inteligencije i pomno biranih projekata, daleko od skandala i medijske buke. Dobitnica Oscara, Zlatnog globusa i nagrade BAFTA, uspjela je postići ono što mnogi sanjaju: postati cijenjena umjetnica i globalna zvijezda, a pritom sačuvati privatnost u braku s jednim od najpoznatijih glumaca današnjice, Danielom Craigom.
Rođena 7. ožujka 1970. u Londonu, Rachel Hannah Weisz odrasla je u obitelji intelektualaca. Njezin otac, George Weisz, bio je mađarski izumitelj židovskog podrijetla, a majka Edith Ruth psihoterapeutkinja iz Beča.
Oboje su kao djeca pobjegli u Englesku neposredno prije početka Drugog svjetskog rata kako bi izbjegli nacistički progon, što je obiteljskoj povijesti dalo duboku povijesnu težinu. Odrastajući uz mlađu sestru Minnie, danas vizualnu umjetnicu, Rachel je poticana na kritičko razmišljanje i ljubav prema umjetnosti.
Nakon prestižne škole St Paul's Girls' School, upisala je englesku književnost na Sveučilištu Cambridge. Ondje je njezina strast prema glumi procvjetala. S kolegama je osnovala kazališnu skupinu Cambridge Talking Tongues, koja je 1991. godine osvojila nagradu Guardian Student Drama Award na festivalu u Edinburghu za improviziranu predstavu.
Njezin talent brzo je prepoznat i na londonskoj kazališnoj sceni, gdje je za ulogu Gilde u predstavi "Design for Living" Noëla Cowarda osvojila nagradu kritike za najperspektivniju novu glumicu.
Iako je imala nekoliko manjih filmskih i televizijskih uloga, vrata svjetske slave otvorila su joj se 1999. godine ulogom šarmantne i nespretne egiptologinje Evelyn Carnahan u pustolovnom hitu "Mumija". Film je postao globalni fenomen, a Weisz je preko noći postala međunarodna zvijezda.
Ulogu je ponovila i u jednako uspješnom nastavku "Povratak mumije" dvije godine kasnije, zacementiravši svoj status u Hollywoodu.
Iako joj je "Mumija" donijela slavu, Rachel Weisz nikada nije dopustila da je definiraju blockbusteri. Paralelno je birala zahtjevne uloge u filmovima poput "Neprijatelj pred vratima", "Sve o dječaku" i "Constantine". Vrhunac njezine karijere i potvrda kritike stigao je 2005. godine s filmom "Brižni vrtlar", adaptacijom romana Johna le Carréa.
Za maestralnu izvedbu Tesse Quayle, strastvene aktivistice čija smrt pokreće radnju filma, osvojila je Oscara, Zlatni globus i nagradu Ceha filmskih glumaca (SAG) za najbolju sporednu glumicu.
Ta joj je uloga osigurala status jedne od vodećih britanskih glumica svoje generacije. Nastavila je nizati zapažene izvedbe, od drame "Žrtvovanje" u režiji tadašnjeg partnera Darrena Aronofskog, do povijesnog spektakla "Agora". Posebno se istaknula uloga Sarah Churchill u filmu "Miljenica", koja joj je donijela nagradu BAFTA i drugu nominaciju za Oscara.
U novije vrijeme pokazala je svoju svestranost u Marvelovom blockbusteru "Crna udovica" te u hvaljenoj miniseriji "Dead Ringers", gdje je tumačila kompleksnu dvostruku ulogu sestara blizanki.
Dok je njezina karijera cvala, Weisz je svoj privatni život oduvijek držala podalje od medija. Godinama je bila u vezi s redateljem Darrenom Aronofskym, s kojim je 2006. dobila sina Henryja. Nakon njihova prekida 2010. godine, pronašla je sreću s dugogodišnjim prijateljem, glumcem Danielom Craigom.
Njihova veza započela je tijekom snimanja filma "Kuća snova", a vjenčali su se u lipnju 2011. na iznimno privatnoj ceremoniji u New Yorku, kojoj su prisustvovala samo četiri gosta, uključujući njihovu djecu iz prethodnih veza. Par je 2018. godine dobio kćer Grace.
Poznati su po tome što rijetko govore o svom braku i obitelji, uspješno balansirajući između globalne slave i želje za normalnim životom. Weisz, koja je 2011. postala i američka državljanka, i danas s obitelji živi između Londona i New Yorka, nastavljajući graditi jednu od najimpresivnijih karijera suvremenog filma.
