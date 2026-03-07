Obavijesti

FOTO Osvojila je Hollywood i srce Jamesa Bonda: Evo kako se mijenjala glumica Rachel Weisz

Rachel Weisz jedna je od rijetkih glumica koje s jednakom lakoćom plove svijetom hollywoodskih blockbustera i nezavisnih drama, ostavljajući iza sebe trag nagrađivanih i kompleksnih uloga. Svoj privatni život čuva daleko od očiju javnosti, a ova slavna dama danas slavi 57. rođendan. Pogledajte kako se mijenjala.
REUTERS/PIXSELL
Britanka mađarsko-austrijskih korijena, poznata po prodornom pogledu i profinjenoj pojavi, izgradila je karijeru na temeljima talenta, inteligencije i pomno biranih projekata, daleko od skandala i medijske buke. Dobitnica Oscara, Zlatnog globusa i nagrade BAFTA, uspjela je postići ono što mnogi sanjaju: postati cijenjena umjetnica i globalna zvijezda, a pritom sačuvati privatnost u braku s jednim od najpoznatijih glumaca današnjice, Danielom Craigom. | Foto: Reuters/PIXSELL, Screenshot/L'Equpie
