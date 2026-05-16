FOTO Ovako je izgledao Beč uoči finala Eurosonga: Neki su se veselili, drugi prosvjedovali
Europa večeras bira pobjednika jubilarnog 70. Eurosonga, a atmosfera u Beču satima prije početka finala već je bila na vrhuncu. Fanovi iz cijele Europe preplavili su ulice austrijske prijestolnice, pjevalo se, plesalo i mahalo zastavama, dok su oko dvorane Wiener Stadthalle bile pojačane mjere sigurnosti zbog prosvjeda protiv sudjelovanja Izraela na ovogodišnjem natjecanju. Naše predstavnice LELEK večeras nastupaju 13., a društvene mreže već su pune poruka podrške. Sretno, djevojke!