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"DNEVNIK RNR"

Mile Mijač i Krivo Društvo imaju novi singl, razglednicu s ceste i najavu novog studijskog izdanja

Piše 24sata,
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Mile Mijač i Krivo Društvo imaju novi singl, razglednicu s ceste i najavu novog studijskog izdanja
Foto: Milan Šabić/Promo
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Nova pjesma svojevrsni je dnevnik s ceste, zabilješka svega onoga što počinje u trenutku kada se zatvore vrata kombija i krene prema sljedećoj pozornici.

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Mile Mijač i Krivo Društvo predstavljaju spot za pjesmu „Dnevnik RNR“, treći singl s nadolazećeg, drugog studijskog albuma „Divlje, s ljubavlju…“, čiji je izlazak najavljen za 21. listopada ove godine. Nova pjesma svojevrsni je dnevnik s ceste, zabilješka svega onoga što počinje u trenutku kada se zatvore vrata kombija i krene prema sljedećoj pozornici.

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Jer život benda na cesti puno je više od samog koncerta. Čine ga kilometri, ljudi koje susrećeš putem, publika, tonci, fotografi, tehničko osoblje, velike i male pozornice, čekanja, umor, smijeh i ona energija zbog koje se sve ponavlja iz grada u grad. „Dnevnik RNR“ pokušava uhvatiti upravo taj svijet i dati mu oblik, bez namještanja, poziranja i unaprijed osmišljenog scenarija.

Ako ljudi već stoljećima pišu putopise kako bi sačuvali mjesta, ljude i događaje koje su susretali na svojim putovanjima, „Dnevnik RNR“ donosi jednu njegovu rock'n'roll verziju. Umjesto uljepšane slike života na turneji, pjesma i videospot publici otvaraju vrata u svijet benda i pokazuju kako taj život doista izgleda iz prve ruke.

Upravo zato bilo je sasvim prirodno u priču uključiti i ljude koji taj isti jezik ceste dobro poznaju. Pjesmi su se pridružili John iz benda M.O.R.T. i Petar Stolnik iz benda Djigibaoo, glazbenici s kojima Mile Mijač i Krivo Društvo dijele mnogo više od pozornice. Obojica su svojim strofama pjesmi dali dodatnu „patinu“ kilometara i turneja, pa se i samo snimanje vokala pretvorilo u svojevrsni glazbeni dokumentarac, prisjećanje na koncerte, putovanja i sve one situacije koje s vremenom postanu dio zajedničke povijesti, uz osmijeh koji pritom teško silazi s lica.

„Dnevnik RNR“ bend opisuje i kao svoju „Uvertiru 1812.“ u album „Divlje, s ljubavlju…“, pjesmu koja širom otvara vrata novom poglavlju i najavljuje drugi studijski album Mile Mijača i Krivog Društva, koji stiže 21. listopada.

Videospot prati istu ideju neposrednosti koja se nalazi i u samoj pjesmi. Snimanje i montažu potpisuje Fani Cvitanović, dok je za snimke iz zraka zaslužan Ljubo Pudar. „Dnevnik RNR“ snimljen je u sinjskom High Studiju, a miks i mastering potpisuje Leonard Klaić.

Mile Mijač publici je najpoznatiji kao bubnjar benda M.O.R.T., s kojim je tijekom godina odsvirao više od 500 koncerata, no usporedno s bendovskim putem razvijao je i vlastiti autorski izraz. Krajem 2024. godine objavio je album „Moramo pričati“, koji se ubrzo nakon izlaska našao na brojnim listama najboljih domaćih izdanja godine.

S Krivim Društvom, koje uz njega čine Klara Pehar, Patrik Zelenika, Luka Siničić i Antonio Strižić, nastavlja graditi prepoznatljiv zvuk u kojem se susreću punk, rock, blues 'n' country, povezani snažnim autorskim pričama i iskustvima koja često nastaju upravo ondje gdje je nastao i „Dnevnik RNR“ – na cesti.

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Singl „Dnevnik RNR“, objavljen za Dostavu zvuka, dostupan je na svim streaming platformama, a nakon izlaska albuma „Divlje, s ljubavlju…“ priča se, sasvim očekivano, ponovno vraća tamo gdje je i počela, pred publiku.

Koncertna promocija novog albuma kreće 7. studenoga u zagrebačkom Hard Placeu, nakon čega Mile Mijač i Krivo Društvo 20. studenoga stižu u sinjsko Rodilište Kulture. Turneja se nastavlja 4. prosinca u kninskom klubu A3, a već dan poslije, 5. prosinca, bend će novi album predstaviti i splitskoj publici u klubu Kocka.

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