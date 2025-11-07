Obavijesti

ŠTO PRIPREMA?

FOTO Ovako se mijenjala Lana Jurčević: 'Nestala' iz javnosti, sad intrigira publiku objavama

Pjevačica koja je nekad bila vrlo aktivna na Instagramu, posljednjih nekoliko mjeseci uzela je pauzu. Prije nekoliko dana iznenadila je obožavatelje te je objavila nekoliko misterioznih poruka. Jedna od njih je i ona u kojoj se spominje 7. studenoga, njezin rođendan.
U povodu 40 godina rada Dženise Pecotić otvorena je izložba Dženin kabinet čuda
Lana Jurčević oglasila se prije nekoliko dana na Instagram profilu, i to samo jednom rečenicom, gotovo godinu dana od njezine zadnje objave na društvenim mrežama. Objavila je fotografju na kojoj se vidi rukom pisana poruka: 'Jeste li me zaboravili'? | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
