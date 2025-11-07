FOTO Ovako se mijenjala Lana Jurčević: 'Nestala' iz javnosti, sad intrigira publiku objavama

Pjevačica koja je nekad bila vrlo aktivna na Instagramu, posljednjih nekoliko mjeseci uzela je pauzu. Prije nekoliko dana iznenadila je obožavatelje te je objavila nekoliko misterioznih poruka. Jedna od njih je i ona u kojoj se spominje 7. studenoga, njezin rođendan.
Lana Jurčević oglasila se prije nekoliko dana na Instagram profilu, i to samo jednom rečenicom, gotovo godinu dana od njezine zadnje objave na društvenim mrežama. Objavila je fotografju na kojoj se vidi rukom pisana poruka: 'Jeste li me zaboravili'?
Samo nekoliko dana nakon što je digla prašinu svojim povratkom na društvene mreže, Lana Jurčević objavila je novi, intrigantni video: crna pozadina, riječ YouTube, te datum 7. studenog, bez ikakvog dodatnog objašnjenja
Lanin rođendan je inače 7. studenoga, a pjevačica i poduzetnica slavi 41.
Osim što vodi uspješan brend, u privatnom životu Lana također ima pune ruke posla.
S partnerom Filipom Kratofilom, s kojim je u vezi od 2017., krajem prošle godine dobila je djevojčicu Maylu Lily.
- U fazi je nespavanja i dalje. No, inače je jako happy i vesela i genijalna preko dana - ispričala je pjevačica.
Jurčević je više od 20 godina na domaćoj glazbenoj sceni.
Prvi album, pod nazivom 'Lana', je objavila 2003. godine.
Najveću pažnju privukao je duet sa Severinom. Njih dvije snimile su pjesmu 'Rođena da budem prva'. 'Seve je uvijek znala tko je i što je i zato je mogla nesebično dati podršku nekome drugom, kao meni tada, kad sam imala samo 18 godina', prisjetila se Lana ranije za Jutarnji list.
Njezin prvi hit je pjesma 'Odlaziš'.
Spot je snimila u jacuzziju, u stanu svoje mame.
Tad je bila u vezi sa srednjoškolskom ljubavi Ivanom Todorićem. Veza je potrajala čak sedam godina, a par se razišao 2007.
Lana i Luka Nižetić snimili su 2006. pjesmu 'Prava ljubav', koja je i dan danas hit
Snimili su još jedan duet 'Od najgorih najbolji' 2015. godine, no nisu uspjeli ponoviti uspjeh svoje prve zajedničke pjesme.
Iako je na početku karijere govorila kako priželjkuje starijeg dečka, tada 24-godišnja Lana je sreću pronašla u nekoliko godina mlađem Janu
On ju je navodno ostavio zbog bivše djevojke, a Lana je ipak objasnila da su se razišli zbog prevelike razlike u načinu života.
Nakon Jana Lana je bila u vezi s još jednim mlađim dečkom.
Šuškalo se da ljubi 12 godina mlađeg nogometaša Alena Halilovića, no taj je odnos negirala.
Pjevačica se 2006. godina natjecala na Dori s pjesmom 'Najbolja glumica'
Završila je na devetom mjestu, a pobjedu je odnijela Severinina 'Moja štikla'
Pjevačica se 2015. godine natjecala u showu 'Ja to mogu', gdje se okušala u plesu na svili
Rođena brineta se 2013. godine odlučila za svijetlije pramenove, no ubrzo se vratila smeđoj boji kose
Pjevačica se 2015. godine u Vodicama pojavila u izazovnoj odjevnoj kombinaciji koja je malo toga ostavljala mašti.
U izazovnoj crvenoj haljini je nastupila 2018. godine na CMC festivalu
Izvedba 'Prave ljubavi' s Lukom 2008. godine u prepunoj Ciboni
Vitku figuru je istaknula na koncertu 2017. godine u Biogradu
Lana je na Hrvatskom radijskom festivalu osvojlia 2005. godine nagradu 24sata za najzanimljiviji nastup
Pjevačica je u Katru 2015. godine nastupila na otvorenju Svjetskog prvenstva u rukometu
Na 14.Hrvatskom radijskom festivalu u Opatiji oduševila je s izvedbom
Pjevačica je 2019. iznenadila obožavateljicu Mariju koja je slavila 18. rodjendan
U Vodicama 2017. godine je nastup započela iz kade
Tijekom karijere je naučila da se ne obazire na negativne komentare, osobito one vezane za fizički izgled
Kako kaže, nije joj važno što netko misli o njoj, niti joj smetaju kilogrami.
Mene danas ne određuje je l' ja imam 55 ili 75 kila, je l' imam ono prišt na sred čela, tak' mi je svejedno što tko misli, bitno da sam ja dobro sa sobom, ispričala je ranije
Prije dvije godine prozivali su je zbog toga što je dobila nekoliko kilograma, no ona je dala do znanja da ju takvi komentari nimalo ne muče.
Lana Jurčević je već sedam godina u vezi s Filipom Kratofilom
On je osoba s kojom dijelim vrlo slične vrijednosti i ciljeve pa smo prihvatili činjenicu da često žrtvujemo naše slobodno vrijeme i možda neke zajedničke trenutke zbog onog što tek dolazi. Ako bih se na nešto kladila, onda je to da on ne voli Lanu koju javnost zna nego onu kakva je u četiri zida’, objasnila je svojedobno
Mnogi ne znaju da joj je Filip i poslovni partner. Naime, on vodi financije u njezine dvije tvrtke od kojih je jedna brend kozmetike.
Pjevačica je 2023. rodila njihovu kćer Maylu Lily
Trudnoća je bila rizična, pa je Lana morala 40 dana biti u bolnici prije poroda
To biće… koje ti svako jutro pokloni najljepši osmijeh na svijetu. Biće… koje ti se toliko veseli što te vidi pored sebe. Biće… koje toliko uživa u otkrivanju svijeta oko sebe… a na koje smo mi odrasli zaboravili - zato treba učiti od njih, zaključila je pjevačica.
