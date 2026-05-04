FOTO Ove domaće zvijezde ste najviše klikali, provjerite tko su

Modne kombinacije, golišava izdanja, privatni život i karijere, sve to, ali i više, ove domaće dame priređuju publici iz dana u dan. U galeriji provjerite koje domaće zvijezde ste najviše klikali na 24sata.hr.
Maja Šuput, Žanamari Perčić i Severina samo su neke od poznatih domaćih zvijezda koje ste najviše klikali na našem portalu. Provjerite o kome se još radi, lista je poduža.
Maja Šuput jedna je od najpoznatijih hrvatskih pjevačica i televizijskih lica. Publika je prati zbog nastupa, poduzetničkih projekata, obiteljskog života i promjena u privatnom životu.
Mediji često pišu o njezinim putovanjima, vezi sa Šimom Elezom, razvodu od Nenada Tatarinova i poslovnim uspjesima. Maja je s godinama izgradila imidž zabavljačice koja zna privući pažnju i na pozornici i izvan nje.
Severina je jedna od najvećih regionalnih pop zvijezda, poznata po hitovima, nastupima i snažnoj medijskoj prisutnosti. Karijeru je gradila desetljećima, od Splita do najvećih dvorana u regiji.
U medijima je česta tema zbog modnih izdanja, koncerata, privatnog života i javnih istupa. Posebni interes javnosti privlače njezine fotografije s događanja, glamurozne haljine i nastupi koji redovito izazivaju komentare.
Žanamari Perčić pjevačica je koja se proslavila nakon pobjede u glazbenom showu i kasnije nastavila graditi karijeru. Poznata je po snažnom vokalu, scenskoj energiji i atraktivnom imidžu.
U medijima se često pojavljuje kroz teme vezane uz nove pjesme, fotografije, modne kombinacije i privatni život. Publiku privlači spojem glazbene karijere, svoje pojave i odvažnih objava.
Lidija Bačić Lille jedna je od najpoznatijih domaćih pjevačica zabavne glazbe. Prepoznatljiva je po energičnim nastupima, provokativnom imidžu i velikoj prisutnosti na društvenim mrežama.
U medijima je česta tema zbog fotografija, modnih izdanja, nastupa i izjava o privatnom životu. Njezine objave redovito privlače velik broj komentara i klikova.
Renata Lovrinčević Buljan bivša je Miss Universe Hrvatske i javnosti poznata kao majka nogometaša Dominika Livakovića. Često privlači pažnju izgledom, stilom i objavama na društvenim mrežama.
Posljednjih godina često se pisalo o njenim modnim izdanjima, obiteljskom životu i ulozi ponosne majke. .
Jelena Rozga jedna je od najuspješnijih hrvatskih pjevačica. Karijeru je započela u grupi Magazin, a zatim izgradila veliku solo karijeru.
U medijima se često spominje kroz koncerte, Doru, modne kombinacije i privatni život. Njezin imidž spoj je elegancije, dalmatinskog šarma i dugogodišnje glazbene popularnosti.
Nina Badrić jedna je od najcjenjenijih hrvatskih pjevačica, poznata po snažnom vokalu i emotivnim baladama. Karijeru je izgradila na hitovima koji su postali dio domaće pop klasike.
U medijima se često pojavljuje zbog koncerata, javnih istupa, mode i privatnih razmišljanja.
Zrinka Cvitešić jedna je od najuspješnijih hrvatskih glumica s međunarodnom karijerom. Igrala je u kazalištu, filmu i televiziji, a ostvarila je i zapažen uspjeh u Londonu.
Poznata je po profesionalnosti, talentu i elegantnom javnom nastupu. Mediji je prate kroz glumačke projekte, nagrade i privatni život.
Kolinda Grabar-Kitarović bivša je predsjednica Republike Hrvatske. Bila je prva žena na toj funkciji i jedna od najprepoznatljivijih hrvatskih političarki u svijetu.
Posljednjih godina u medijima se često piše o njezinim javnim pojavljivanjima, modnim kombinacijama, transformacijama i aktivnostima nakon mandata.
Nataša Janjić Medančić glumica je poznata po filmskim, televizijskim i kazališnim ulogama. Publika je pamti po ulogama u domaćim serijama i filmovima, ali i po snažnoj kazališnoj karijeri.
U medijima se pojavljuje zbog glume, obiteljskog života i javnih nastupa.
Doris Pinčić glumica je i televizijska voditeljica, poznata po ulozi u seriji "Larin izbor". Nakon glumačkog uspjeha izgradila je karijeru na televiziji, posebno u jutarnjim i zabavnim formatima.
Posljednjih godina voditeljica je na HRT-u, a u medijima je nerijetko i zbog privatnoga života.
Ecija Ojdanić glumica je, kazališna producentica i osnivačica Kazališta Moruzgva. Poznata je po brojnim kazališnim, filmskim i televizijskim ulogama.
U javnosti se ističe i aktivnim životnim stilom, posebno trčanjem. Mediji je prate zbog karijere, energije i otvorenog govora o životnim temama.
Ivana Knöll influencerica je i manekenka koja je globalnu pažnju privukla tijekom nogometnih prvenstava. Prepoznatljiva je po navijačkim kombinacijama u hrvatskim bojama.
S vremenom je izgradila međunarodnu prisutnost na društvenim mrežama. Mediji je prate zbog putovanja, fotografija, modnih izdanja i pojavljivanja na velikim sportskim događajima.
Tatjana Dragović jedna je od najpoznatijih hrvatskih manekenki. Karijeru je gradila u modnoj industriji, a javnost ju je dugo pratila i kroz privatni život.
Poznata je po elegantnom stilu, smirenom imidžu i modnoj prepoznatljivosti. U medijima se pojavljuje kroz teme mode, obitelji i društvenih događanja.
Blanka Vlašić jedna je od najvećih hrvatskih atletičarki svih vremena. Proslavila se u skoku u vis, osvojila svjetska odličja i postala simbol hrvatskog sporta.
U medijima se često piše o njezinu privatnom životu.
Sandra Perković jedna je od najtrofejnijih hrvatskih sportašica. Dominirala je bacanjem diska i osvajala olimpijska, svjetska i europska odličja.
Mediji je prate zbog sportskih uspjeha, privatnog života i javnih nastupa.
Lana Jurčević pjevačica je, influencerica i poduzetnica koja je karijeru počela kao tinejdžerska zvijezda. Kasnije je razvila i beauty/lifestyle brend te snažnu prisutnost na društvenim mrežama.
U medijima se često pojavljuje zbog glazbe, majčinstva, emotivnih objava i poslovnih projekata.
Indira Levak proslavila se kao pjevačica grupe Colonia, jednog od najuspješnijih dance-pop sastava u Hrvatskoj. Nakon odlaska iz grupe nastavila je solo karijeru i ostala aktivna na sceni.
Poznata je po energiji, upečatljivom stilu i snažnom scenskom nastupu. Mediji je prate zbog glazbe, privatnog života i transformacija.
Nives Celzijus pjevačica je, spisateljica, glumica i jedna od najprepoznatljivijih domaćih javnih osoba. Karijeru je gradila na spoju estrade, provokativnog imidža i medijske snalažljivosti.
U medijima je često tema zbog fotografija, privatnog života, nastupa i komentara na društvene teme.
Franka Batelić pjevačica je koja se proslavila kao mlada glazbena nada, a kasnije predstavljala Hrvatsku i na Eurosongu. Poznata je po pop pjesmama, plesnim nastupima i odmjerenom javnom imidžu.
Mediji je često prate i zbog braka s nogometašem Vedranom Ćorlukom.
Ida Prester glazbenica je, voditeljica i javna osoba poznata po osebujnom stilu. Proslavila se kao članica benda Lollobrigida, a kasnije nastavila autorske i solo projekte.
Često komentira društvene teme i aktivna je na društvenim mrežama.
Leona Paraminski glumica je s bogatom karijerom u Hrvatskoj i inozemstvu. Publika je pamti po ulogama u domaćim filmovima i serijama, ali i po međunarodnim projektima.
Živjela je i radila u SAD-u, što je dodatno proširilo njezin profesionalni profil. Mediji je prate kroz glumu, privatni život i povremene povratke domaćoj sceni.
Nina Morić hrvatska je manekenka koja je veliku karijeru ostvarila u Italiji. Bila je jedno od najpoznatijih lica talijanske modne i TV scene.
U medijima se pisalo o njezinu životu u Milanu, ljubavi i činjenici da se više ne bavi revijama nego slikanjem.
Donna Vekić jedna je od najpoznatijih hrvatskih tenisačica. Karijeru je gradila na WTA turnirima, uz velike pobjede i povratke nakon ozljeda.
Mediji je prate zbog sportskih rezultata, izgleda, mode i privatnog života.
