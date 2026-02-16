FOTO Ove slavne dame svoja su tijela ukrasile tetovažama: Neke su vidljive, druge skrivene

Tetovaže su odavno prestale biti tabu, a slavne dame imale su veliku ulogu u tome da se crtanje po koži nametne kao snažan oblik osobnog izražavanja. Ono što je nekoć bilo znak bunta, danas je modni dodatak, emotivna poruka ili jasan stav – a upravo su poznate žene te koje svojim tetovažama često diktiraju trendove.
Cardi B puna je tetovaža. Njezin tattoo artist Jamie Schene pohvalio je na društvenim mrežama njezinu snagu i odlučnost nakon sedam dana tetoviranja.
| Foto: Instagram/The Turner Twins
Cardi B puna je tetovaža. Njezin tattoo artist Jamie Schene pohvalio je na društvenim mrežama njezinu snagu i odlučnost nakon sedam dana tetoviranja. |
Foto: Instagram/The Turner Twins
Cardi B puna je tetovaža. Njezin tattoo artist Jamie Schene pohvalio je na društvenim mrežama njezinu snagu i odlučnost nakon sedam dana tetoviranja.
| Foto: Instagram/The Turner Twins
Cardi je objavila i fotografiju kako joj je tetovaža izgledala prije no što ju je obnovila.
| Foto: Instagram/The Turner Twins
Foto Instagram/The Turner Twins
Foto Instagram(Christopher Swann Photography
Foto Instagram(Christopher Swann Photography
Foto Instagram(Christopher Swann Photography
Foto NIPI
Foto Instagram/ kolaž
Foto Instagram/ kolaž
Foto Instagram/Ioan Gruffudd
Foto Instagram/Cardi B
Foto CardiB/Instagram
Foto Instagram/
Foto Instagram/Cardi B
Foto Instagram/Cardi B
Foto Hutchins Photo/IPA/PIXSELL/IPA/PIXSELL
Foto Simone Comi/Milestone Media/PIXSELL/IPA/PIXSELL
Foto Dave Bedrosian/DPA/PIXSELL
Angelina Jolie na tijelu ima više tetovaža koje s ponosom pokazuje.
| Foto: PA/Pixsell
Na gornjem dijelu leđa, ispod vrata je natpis 'Znaj svoja prava' ('Know Your Rights'), koji je inspiriran pjesmom The Clasha. Ta tetovaža odražava njen stav o slobodi o kojem ona često progovara.
| Foto: Privatni album/Zeljko Hladika/PIXSELL
Na lijevoj strani leđa je budistička mantra posvećena njenom sinu Maddoxu. Ispisana je kmerskim pismom i nosi poruku ljubavi, sreće i zaštite.
| Foto: Remo Casilli
- Neka tvoji neprijatelji bježe daleko od tebe. Ako stekneš bogatstvo, neka zauvijek ostane tvoje. Tvoja ljepota bit će poput božice Apsare. Kamo god kreneš, mnogi će te pratiti, služiti i štititi, okruživati te sa svih strana - stoji u tekstu tetovaže.
| Foto: Janet Gough/Press Association/PIXSELL
U sredini leđa su pak tri odvojene tetovaže, a one zajedno simboliziraju četiri prirodna elementa - zemlju, vodu, zrak i vatru, kao i četiri kontinenta. Središnja je najveća, a predstavlja ravnotežu između tih sila. Bočne su povezane s duhovnim značenjima - jedna označava sreću i bogatstvo, a druga podsjeća na suosjećanje prema sebi. Sve tri su nastale u Kambodži dok je glumica tamo boravila.
| Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS
Na donjem dijelu leđa je veliki bengalski tigar. Ta tetovaža je posvećena Kambodži, zemlji u kojoj je posvojila Maddoxa i u kojoj je 2005. godine dobila počasnu putovnicu. I ova tetovaža je izrađena tradicionalnom tehnikom te su je blagoslovili redovnici.
| Foto: Jean-Paul Pelissier/Reuters/PIXSELL
Osim ovih, Angie ima tetovaže i na lijevoj nadlaktici. Tamo je tetovirala geografske koordinate mjesta rođenja njezine djece - Knoxa, Vivienne, Shiloha, Zahare, Paxa i Maddoxa. Inače, na tom mjestu prije je bila tetovaža posvećena bivšem suprugu Billyju Bobu Thorntonu. Tetovažu je uklonila nakon razvoda.
| Foto: Tammie Arroyo/PRESS ASSOCIATION
Foto Profimedia - ilustrativna fotografija
Foto Yui Mok/PRESS ASSOCIATION
Pjevačica Rihanna puna je tetovaža.
| Foto: Instagram / badgalriri
Rihanna je jednom prilikom objavila fotografiju svoje tetovaže koju je smjestila tik ispod grudi.
"Božica Izida - potpuna žena - uzor budućim generacijama - baka Dolly - uvijek u mom srcu", napisala je ispod slike.
| Foto: Instagram screenshot
Egipatska božica plodnosti na Rihanninim prsima ukrašena je golemim krilima koja sežu ispodgrudi pjevačice.
| Foto: Instagram/Miroslav Lelas/Pixsell
Između ostalih, njezino tijelo krase zvjezdice, pištolj, datumi, križ i posveta 2Pacu
| Foto: Instagram screenshot
Foto Instagram/Rex/Guliver Image/Pixsell
Foto Instagram screenshot
Foto Instagram/
Foto Benoit Tessier
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
"Svi ćemo se smijati pozlaćenim leptirima", natpis je na leđima glumice Megan Fox. Rečenica je to iz Shakespearove drame "Kralj Lear".
| Foto: Hubert Boesl/DPA
Meghan tvrdi kako joj je to podsjetnik da uvijek bude prizemljena iako je velika holivudska zvijezda.
| Foto: Instagram/Ioan Gruffudd
Još jedan podsjetnik na njenom tijelu je kineski simbol istine, koji poručuje da uvijek trebamo biti jaki na putu do naših snova.
| Foto: Instagram/Ioan Gruffudd
Foto Instagram/
Foto Tammie Arroyo/PRESS ASSOCIATION
Foto Press Association/PRESS ASSOCIAT
Foto Jackson Lee/starmaxinc.com
Foto Lionel Hahn/PRESS ASSOCIATION
Foto Lionel Hahn/PRESS ASSOCIATION
Foto Instagram/Screenshoot
Miley Cyrus nema problema s iskazivanjem ljubavi prema onima koje voli najviše. Svaka tetovaža koju ima simbol je poštivanja vlastitih hobija, prijatelja, članova obitelji i kućnih ljubimaca. Naprimjer, na laktu ima sliku svog psića.
| Foto: Instagram/Ioan Gruffudd
Foto JGA/WENN/PIXSELL/WENN/PIXSELL.
Foto NIPI
Foto Profimedia/dpa/Pixsell
Foto Hubert Boesl/DPA
Foto MIKE BLAKE/REUTERS
Foto Mario Anzuoni
Foto DANIEL COLE
Foto DANIEL COLE
Foto MARIO ANZUONI/REUTERS
Foto Doug Peters/PRESS ASSOCIATION
Lady Gaga kaže da je tetovaža miša na njenoj ruci posvećena mlađoj sestri Natali. Naime, kada su bile male, imala je običaj zvati je "mišom".
| Foto: Doug Peters/PRESS ASSOCIATION
Detalji tetovaže su također važni. Naprimjer miš u ruci drži iglu koja predstavlja Natalinu ljubav za dizajniranje odjeće, a koncem ispod njegovih nogu ispisana je skraćenica imena Natali, "Nat".
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto