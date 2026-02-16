Obavijesti

KAO PLATNA

FOTO Ove slavne dame svoja su tijela ukrasile tetovažama: Neke su vidljive, druge skrivene

Tetovaže su odavno prestale biti tabu, a slavne dame imale su veliku ulogu u tome da se crtanje po koži nametne kao snažan oblik osobnog izražavanja. Ono što je nekoć bilo znak bunta, danas je modni dodatak, emotivna poruka ili jasan stav – a upravo su poznate žene te koje svojim tetovažama često diktiraju trendove.
Cardi B puna je tetovaža. Njezin tattoo artist Jamie Schene pohvalio je na društvenim mrežama njezinu snagu i odlučnost nakon sedam dana tetoviranja. | Foto: Instagram/The Turner Twins
Cardi B puna je tetovaža. Njezin tattoo artist Jamie Schene pohvalio je na društvenim mrežama njezinu snagu i odlučnost nakon sedam dana tetoviranja. | Foto: Instagram/The Turner Twins
