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VELIKE TRAGEDIJE

FOTO Ove svjetske zvijezde su preminule prije 40. rođendana

Brojne svjetske zvijezde napustile su nas prije nego što su proslavile 40. rođendan. Od holivudskih legendi do mladih glumačkih nada, njihove prerane smrti potresle su javnost, a uloge po kojima ih pamtimo i danas čuvaju uspomenu na njih.
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28th Elton John AIDS Foundation's Academy Awards Viewing Party in West Hollywood
Američka glumica Michelle Trachtenberg, koju publika pamti po ulogama u serijama "Buffy, ubojica vampira" i "Tračerica", preminula je u veljači 2025. godine u dobi od 39 godina. Glumačku karijeru započela je još kao djevojčica, a tijekom godina postala je jedno od prepoznatljivih lica američke televizije. | Foto: Dave Bedrosian/Geisler-Fotopress
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Američka glumica Michelle Trachtenberg, koju publika pamti po ulogama u serijama "Buffy, ubojica vampira" i "Tračerica", preminula je u veljači 2025. godine u dobi od 39 godina. Glumačku karijeru započela je još kao djevojčica, a tijekom godina postala je jedno od prepoznatljivih lica američke televizije. | Foto: Dave Bedrosian/Geisler-Fotopress
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