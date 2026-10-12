FOTO Ove svjetske zvijezde su preminule prije 40. rođendana

River Phoenix bio je jedan od najtalentiranijih mladih glumaca svoje generacije, a već kao tinejdžer privukao je pozornost ulogom u filmu "Ostani uz mene". Njegov talent dodatno je došao do izražaja u filmovima "Running on Empty" i "Moj privatni Idaho", a mnogi su mu predviđali blistavu holivudsku budućnost. Preminuo je 1993. godine, u dobi od samo 23 godine. | Foto: IMDB/screenshot