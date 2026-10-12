FOTO Ove svjetske zvijezde su preminule prije 40. rođendana

Brojne svjetske zvijezde napustile su nas prije nego što su proslavile 40. rođendan. Od holivudskih legendi do mladih glumačkih nada, njihove prerane smrti potresle su javnost, a uloge po kojima ih pamtimo i danas čuvaju uspomenu na njih.
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Američka glumica Michelle Trachtenberg, koju publika pamti po ulogama u serijama "Buffy, ubojica vampira" i "Tračerica", preminula je u veljači 2025. godine u dobi od 39 godina. Glumačku karijeru započela je još kao djevojčica, a tijekom godina postala je jedno od prepoznatljivih lica američke televizije.
| Foto: Dave Bedrosian/Geisler-Fotopress
Američka glumica Michelle Trachtenberg, koju publika pamti po ulogama u serijama "Buffy, ubojica vampira" i "Tračerica", preminula je u veljači 2025. godine u dobi od 39 godina. Glumačku karijeru započela je još kao djevojčica, a tijekom godina postala je jedno od prepoznatljivih lica američke televizije.
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Foto: Dave Bedrosian/Geisler-Fotopress
Američka glumica Michelle Trachtenberg, koju publika pamti po ulogama u serijama "Buffy, ubojica vampira" i "Tračerica", preminula je u veljači 2025. godine u dobi od 39 godina. Glumačku karijeru započela je još kao djevojčica, a tijekom godina postala je jedno od prepoznatljivih lica američke televizije.
| Foto: Dave Bedrosian/Geisler-Fotopress
Posebno se istaknula ulogom Georgine Sparks u popularnoj seriji "Tračerica", gdje je utjelovila jednu od najintrigantnijih sporednih junakinja. Njezina smrt rastužila je brojne obožavatelje i kolege, a naknadno je utvrđeno da je preminula prirodnom smrću zbog komplikacija povezanih sa šećernom bolešću. Danas bi slavila 41. rođendan.
| Foto: Donna Ward
Američka glumica Hayden Panettiere, najpoznatija po ulogama u serijama "Heroji" i "Nashville", preminula je 16. kolovoza ove godine, a imala je samo 36. Pred kamerama se pojavila još kao djevojčica, a svjetsku slavu stekla je ulogom Claire Bennet, navijačice s nadnaravnim sposobnostima u popularnoj seriji "Heroji".
| Foto: AdMedia/SIPA
Tijekom karijere ostvarila je zapažene televizijske i filmske uloge, uključujući nastupe u franšizi "Vrisak". Otvoreno je govorila o osobnim teškoćama i borbi s ovisnošću, a njezina iznenadna smrt potresla je obožavatelje. Preminula je od slučajnog predoziranja drogama.
| Foto: Lumeimages.com/IPA/PIXSELL/IPA/PIXSELL
'Princeza R'n'B-a', Aaliyah, tragično je preminula 25. kolovoza 2001. godine. Imala je tek 22 godine.
| Foto: Kathy Hutchins
Nakon snimanja spota za singl 'Rock the Boat, Aaliyah i sedam članova njezina tima krenuli su na put zrakoplovom iz Bahama. Unatoč upozorenjima, ukrcali su svu opremu sa snimanja koja je težila više nego je to zrakoplov mogao podnijeti. Ubrzo nakon polijetanja, s visine od otprilike 60 metara, zrakoplov se srušio.
| Foto: Alec Michael
Aaliyah se glazbom krenula baviti još kao djevojčica, kad je pjevala u crkvenom zboru. S 12 godina potpisala je ugovor s diskografskom kućom Jive Records.
| Foto: Henry McGee
Janis Joplin preminula je 1970. godine. Vrlo rano otkrila je strast prema glazbi. Prijatelji su je zvali Pearl, a to je i naziv njezinog posljednjeg albuma.
| Foto: Profimedia, Instagram, Canva.
Janis je postajala sve slavnija, ali je droga bila jača. Pratio ju je glas djevojke koja 'mnogo pije'.
| Foto: You Tube
Umrla je u jednom hotelu, a imala je 27 godina. Navodno je te večeri Janis uzela drogu i prošetala do aparata s cigaretama. Njena bliska prijateljica Peggy Caserta tvrdi da je Janis pala i slomila nos i da je umrla od nedostatka kisika.
| Foto: Profimedia/dpa/Pixsell
Brittany Murphy bila je jedna od omiljenih mladih holivudskih glumica krajem devedesetih i početkom 2000-ih. Publiku je osvojila ulogama u filmovima "Djevojke s Beverly Hillsa", "8 milja" i "Uptown Girls", a njezina energija i komičarski talent omogućili su joj uspješnu karijeru u različitim filmskim žanrovima. Preminula je u prosincu 2009. godine, sa samo 32 godine.
| Foto: Graylock/Press Association/PIXSELL
Glumica se srušila u svojem domu u Los Angelesu, a liječnici je nisu uspjeli spasiti. Kao glavni uzrok smrti utvrđena je upala pluća, kojoj su pridonijeli anemija i djelovanje više lijekova. Dodatnu pozornost javnosti izazvala je činjenica da je njezin suprug Simon Monjack preminuo samo pet mjeseci poslije, također od upale pluća i anemije.
| Foto: Michael Germana/Press Association/PIXSELL
Član The Rolling Stonesa, Lewis Brian Hopkins Jones poznatiji kao Brian Jones, utopio se u vlastitom bazenu u svojoj rezidenciji u Sussexu.
| Foto: Profimedia/dpa/Pixsell
Imao je 27 godina.
| Foto: Youtube/screenshot - Ilustracija
Brad Renfro kao 12-godišnjak se proslavio ulogom u 'Klijentu'.
| Foto: Youtube/screenshot - Ilustracija
Pronašli su ga mrtvog 15. siječnja 2008. godine.
| Foto: IMDB
Imao je 25 godina, a navodno se borio s drogama i alkoholom.
| Foto: IMDB
Britanski punk glazbenik Sid Vicious umro je u veljači 1979. od predoziranja heroinom dok je čekao suđenje za ubojstvo svoje djevojke Nancy Spungen u New Yorku.
| Foto: Profimedia.hr
Imao je 21 godinu. Prije smrti Sid je završio u klinici za odvikavanje zbog pokušaja samoubojstva.
| Foto: Instagram/Ida Solbakken
Heath Ledger tragično je preminuo kada je imao svega 28 godina.
| Foto: Dennis Van Tine/Press Association/PIXSELL
Glumca je golog i bez svijesti u njegovom stanu na Manhattanu pronašao kućepazitelj. Pored kreveta su pronađene bočice antidepresiva.
| Foto: Adrian Wyld/Press Association/PIXSELL
Jedna od njegovih najpoznatijih uloga bila je u filmu 'Batman', u kojem je utjelovio Jokera. Zbog Jokera je, posthumno, dobio i Oscara.
| Foto: PROMO
Najveća mu je želja bila glumiti, ali se nije dobro nosio sa slavom koju mu je gluma donijela.
| Foto: PR/Press Association/PIXSELL
Kurt Cobain bio je frontman grupe Nirvana i čovjek koji je krajem 80-ih promijenio lice glazbene scene.
| Foto: Profimedia, Instagram, Canva.
Pronađen je mrtav nakon što se ustrijelio u svom domu na jezeru Washington u Seattleu, u kojem je živio sa suprugom i također rock glazbenicom Courtney Love.
| Foto: MICHAEL DALDER/REUTERS
Oporavljao se nakon što se mjesec dana ranije predozirao drogom i alkoholom.
| Foto: Starfile/PRESS ASSOCIATION
Prema isječcima iz oproštajnog pisma pročitanim na pogrebu nekoliko dana kasnije, Cobain si je oduzeo život jer više nije osjećao strast da nastavi sa svojom glazbom.
| Foto: Justin Thomas/Press Association/PIXSELL
Američki reper Mac Miller je pronađen mrtav u svom stanu u San Fernando Valleyu 2018. godine.
| Foto: Profimedia, Instagram, Canva.
Imao je samo 26 godina, a navodno je umro od posljedica predoziranja.
| Foto: Instagram/Ida Solbakken
Američkoj javnosti je najpoznatiji po vezi s popularnom pjevačicom Arianom Grande.
| Foto: Instagram/Ida Solbakken
Ubojstvo pjevačice Selene Quintanille-Perez šokiralo je cijeli svijet, a preminula je oko dva tjedna prije svog 24. rođendana.
| Foto: MPNC
Prijateljica Yolanda Saldívar ju je tijekom svađe upucala pištoljem u leđa. Iako bila hitno prebačena u bolnicu u gradu Corpus Christi u Teksasu, nije preživjela operaciju.
| Foto: Profimedia, Instagram, Canva.
Disneyjeva zvijezda 2019. godine preminula je uslijed epileptičkog napadaja. Imao je 20 godina.
| Foto: IMDB/screenshot
Cameron Boyce počeo je glumiti s devet godina kada se pojavio u horor filmu 'Zrcala'.
| Foto: O'Connor/Press Association/PIXSELL
Bio je i član ansambla serije 'Jessie' koja se emitirala na Disneyjevom televizijskom kanalu.
| Foto: Kathy Hutchins/IPA/PIXSELL/IPA/PIXSELL
Angus Cloud, koji je u popularnoj seriji 'Euforija' utjelovio lika Feza, preminuo je u 26. godini.
| Foto: O'Connor/AFF-USA.com
Kako prenosi People, preminuo je od akutne intoksikacije nakon slučajnog predoziranja.
| Foto: Instagram/Ida Solbakken
Glumac je samo tjedan dana prije bio u Irskoj na očevom sprovodu te je otvoreno pričao o borbi s mentalnim zdravljem.
| Foto: O'Connor/AFF-USA.com
Nagrađivana glazbenica Amy Winehouse preminula je 2011. kad joj je bilo svega 27 godina.
| Foto: Yui Mok/Press Association/PIXSELL
Te kobne noći, Amy se otrovala alkoholom.
| Foto: Hubert Boesl/DPA/PIXSELL
Već je u 23. godini dosegnula svjetsku slavu.
| Foto: Antony Jones/Press Association/PIXSELL
Winehouse su uspoređivali s Ellom Fitzgerald, Billie Holiday i Erykom Badou... Ipak, iznimni talent često je bio u sjeni njezinih stalnih depresija i ekscesa izazvanih drogom i alkoholom.
| Foto: Profimedia/dpa/Pixsell
Jednog od najvećih izvođača hip hop glazbe upucali su 7. rujna 1996. godine.
| Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS
Nakon boksačkog meča između Mikea Tysona i Brucea Seldona u MGM Grandu u Las Vegasu nepoznati napadači ispalili su 13 metaka u Cadillac u kojem su se nalazili Tupac Shakur i njegov prijatelj.
| Foto: screenshot/Youtube
Tupac Shakur je preminuo u bolnici šest dana kasnije od ozljeda. Imao je tek 25 godina.
| Foto: Reuters ( ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA)
Christopher George Latore Wallace, američki rapper poznatiji kao Notorious B.I.G. ubijen je u pucnjavi 9. travnja 1997. godine u Los Angelesu.
| Foto: Profimedia, Instagram, Canva.
Imao je 24 godine, a njegova smrt i dan danas je misterij.
| Foto: SOTHEBY'S/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL
Prije 53 godine preminuo je legendarni glazbenik i frontmen grupe The Doors, Jim Morrison.
| Foto: IMDB/PIXSELL/IPA
Imao je samo 27 godina, a njegova smrt i dan danas nije točno razjašnjena...
| Foto: Wikipedia
Kako je njegova djevojka tada rekla policiji, Morrisonu je bilo loše večer prije i odlučio si je napraviti toplu kupku. Ona se vratila spavati, a nekoliko sati kasnije ga je pronašla u kadi... Nije davao znakove života. Službeni uzrok smrti je zatajenje srca, no obdukcije nije bilo.
| Foto: Pixsell/IMDB
River Phoenix bio je jedan od najtalentiranijih mladih glumaca svoje generacije, a već kao tinejdžer privukao je pozornost ulogom u filmu "Ostani uz mene". Njegov talent dodatno je došao do izražaja u filmovima "Running on Empty" i "Moj privatni Idaho", a mnogi su mu predviđali blistavu holivudsku budućnost. Preminuo je 1993. godine, u dobi od samo 23 godine.
| Foto: IMDB/screenshot
Tragična smrt mladog glumca dogodila se nakon što mu je pozlilo ispred poznatog noćnog kluba The Viper Room u Los Angelesu. Unatoč pokušajima reanimacije, nije mu bilo spasa, a obdukcijom je utvrđeno da je preminuo od predoziranja kombinacijom droga.
| Foto: Fredrik Varfjell/NTB/profimedia