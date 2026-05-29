FOTO Ovi strani i domaći parovi potrošili su bogatstvo na svadbi

Vjenčanje je jedno od najvažnijih događaja u životu, osobito za one koji to doista i naprave jednom u životu. Donosimo popis najskupljih stranih, ali i domaćih svadbi
Vjenčanje princa Charlesa i princeze Diane iz 1981. godine i danas se smatra jednim od najskupljih u povijesti, s procijenjenim troškom koji bi danas iznosio nevjerojatnih 140 milijuna dolara.
Ceremoniju održanu u katedrali sv. Pavla pratilo je 3.500 uzvanika, dok je pred malim ekranima vjenčanje pratilo čak 750 milijuna gledatelja diljem svijeta. Mladenka je nosila legendarnu vjenčanicu čija je vrijednost procijenjena na 115.000 dolara, a njezin raskošni izgled upotpunio je dugi veo.
Za goste je bilo pripremljeno čak 27 svadbenih torti, što je dodatno potvrdilo status ovog događaja kao ultimativnog kraljevskog spektakla.
Tradiciju kraljevske raskoši nastavio je i stariji sin, princ William, čije je vjenčanje s Kate Middleton 2011. godine stajalo oko 48 milijuna današnjih dolara.
Glavna zvijezda ceremonije, uz mladence, bila je Katerina vjenčanica koju je dizajnirala modna kuća Alexander McQueen. Ova elegantna i bezvremenska kreacija koštala je vrtoglavih 434.000 dolara, postavši jedna od najpoznatijih vjenčanica modernog doba.
Cijeli događaj bio je medijski popraćen spektakl koji je potvrdio globalnu fascinaciju britanskom kraljevskom obitelji.
Sličan iznos, oko 55 milijuna dolara, potrošen je i za vjenčanje princa Harryja i Meghan Markle 2018. godine. Iako je ceremonija bila raskošna, zapanjuje podatak da je najveći dio budžeta otišao na stavku koja nije vidljiva golim okom.
Naime, čak 40 milijuna dolara, odnosno velika većina ukupnog troška, potrošena je isključivo na osiguranje mladenaca i visokih uzvanika.
Time je njihovo vjenčanje postalo jedno od najskupljih, ne toliko zbog luksuza, koliko zbog iznimnih sigurnosnih mjera.
Neslužbeni rekord za najskuplje vjenčanje svih vremena drži sin ruskog naftnog tajkuna, Said Gutseriev (lijevo). On je 2016. godine za vjenčanje s Khadijom Uzhakhovom navodno izdvojio nevjerojatnu milijardu dolara.
Mladenka je nosila unikatnu haljinu s potpisom Elie Saab tešku čak 13 kilograma, dok je 600 gostiju u Moskvi zabavljao zvjezdani trojac: Jennifer Lopez, Sting i Enrique Iglesias. Ovaj događaj pomaknuo je granice ekstravagancije, postavši simbolom gotovo neograničenog bogatstva novih svjetskih elita.
Osnivač Amazona Jeff Bezos i njegova odabranica Lauren Sánchez svoje su sudbonosno "da" izrekli u Veneciji, na proslavi procijenjenoj na desetak milijuna dolara.
Događaj je okupio impresivnu listu gostiju iz svijeta filma, sporta i biznisa, potvrđujući status para na globalnoj sceni. Među uzvanicima su se našla i neka od najpoznatijih svjetskih imena, uključujući glumca Leonarda DiCaprija i sportsku legendu Toma Bradyja.
Iako cijenom nije dosegnulo milijarderske rekorde, vjenčanje je bilo ultimativni prikaz moći i utjecaja jednog od najbogatijih ljudi svijeta.
Svijet zabave pamti i brak Kim Kardashian i košarkaša Krisa Humphriesa, koji je postao poznat po svojoj kratkotrajnosti. Iako je bračna sreća potrajala samo 72 dana, na raskošnoj ceremoniji nije se štedjelo ni u jednom segmentu.
Organizacija vjenčanja uključivala je vrhunski catering, dizajnersku odjeću i bogatu cvjetnu dekoraciju, a konačni račun iznosio je 14,2 milijuna dolara. Ovaj događaj ostaje zapamćen kao jedan od najskupljih primjera holivudskog luksuza, čija je cijena daleko nadmašila trajanje samog braka.
Kada se zakleti neženja George Clooney odlučio oženiti, učinio je to sa stilom.
Njegovo vjenčanje s odvjetnicom za ljudska prava Amal Alamuddin 2014. godine pretvorilo je Veneciju u kulisu holivudskog filma. Trodnevno slavlje procijenjeno je na 4,6 milijuna dolara, a uključivalo je prijevoz gostiju luksuznim taksi-brodovima po venecijanskim kanalima te smještaj u najprestižnijim hotelima.
Mladenka je blistala u haljini Oscara de la Rente.
Pjevač Justin Timberlake i glumica Jessica Biel svoje su sudbonosno "da" izrekli 2012. godine na jugu Italije.
Cijelo slavlje, koje je koštalo oko 6,5 milijuna dolara, bilo je obavijeno velom tajne kako bi se sačuvala privatnost.
Par je iznajmio cijeli resort Borgo Egnazia za svoje goste, a mladenka je iznenadila odabirom ružičaste Giambattista Valli vjenčanice.
Sportska legenda Michael Jordan za svoje drugo vjenčanje, s Yvette Prieto 2013. godine, nije štedio.
Ceremonija vrijedna 10 milijuna dolara održana je na Floridi, a slavlju pod ogromnim šatorom, najvećem ikad postavljenom za vjenčanje, prisustvovalo je 300 gostiju, uključujući brojne sportske zvijezde. Za glazbeni dio večeri bili su zaduženi Usher i Robin Thicke.
Spoj Hollywooda i Bollywooda dogodio se 2018. godine na raskošnom vjenčanju glumice Priyanke Chopre i pjevača Nicka Jonasa. Njihova višednevna proslava u Indiji, koja je uključivala i kršćansku i hinduističku ceremoniju u palači Umaid Bhawan, stajala je više od 800.000 dolara.
Mladenka je nosila nekoliko spektakularnih kreacija, uključujući Ralph Lauren vjenčanicu s velom dugim više od 20 metara.
Titulu "svadbe godine" 2006. je nosilo vjenčanje bivše tenisačice Ive Majoli i poduzetnika Stipe Marića. Mladenka se pred crkvu sv. Marka dovezla u luksuznom Rolls-Royceu, a emotivni trenutak ceremonije bila je izvedba pjesme "Ave Maria" u interpretaciji dive Josipe Lisac.
Slavlje se nastavilo pod golemim šatorom na Cmroku, gdje je 500-tinjak gostiju do kasno u noć zabavljao Tony Cetinski.
Cijeli događaj, kako se tada pisalo, koštao je oko dva milijuna kuna, što ga je svrstalo među najraskošnije proslave tog desetljeća.
Jedno od najpamćenijih domaćih vjenčanja je ono Monike Kravić i Marija Mamića, sina Zdravka Mamića, održano 2008. godine.
Nakon ceremonije, veliko slavlje za 350 uzvanika upriličeno je u Kristalnoj dvorani zagrebačkog hotela Westin. Mladenka je blistala u Valentinovoj vjenčanici vrijednoj oko 8.000 eura, a za dobru atmosferu brinula se Maja Šuput, uz goste iznenađenja Marka Perkovića Thompsona i Mišu Kovača.
Prema medijskim napisima, cjelokupni trošak vjenčanja premašio je 130.000 eura, postavljajući nove standarde na domaćoj sceni.
Poznati nogometaš Darijo Srna i njegova dugogodišnja djevojka Mirela Forić vjenčali su se 2010. godine u Dubrovniku.
Romantična ceremonija održana je u luksuznoj vili Agavi, jednom od najprestižnijih mjesta za vjenčanja na Jadranu.
Goste su na slavlju zabavljali Jole i legenda narodne glazbe Halid Bešlić, osiguravajući vrhunsku atmosferu do ranih jutarnjih sati. Da se nije štedjelo, pokazuje i podatak da je samo na smještaj uzvanika, prema nekim procjenama, potrošeno više od 13.000 eura.
Titulu medijski najeksponiranijeg vjenčanja desetljeća svakako nosi ono pjevačice Severine i Igora Kojića iz 2015. godine.
Par je organizirao spektakularnu proslavu u Beogradu za oko 600 uzvanika, a cijeli događaj odvijao se pod redateljskom palicom Tomaža Pandura i s temom 'Moje srpsko vjenčanje'.
Mladenka je zablistala u vjenčanici Matije Vuice.
Cijelo slavlje, procijenjeno na više 52.000 eura, pretvoreno je u pravi show koji su mediji pratili iz minute u minutu, potvrđujući Severinin status regionalne zvijezde.
Osim toga, prilikom posjeta Zanzibaru Igor i Severina imali su i afrički obred vjenčanja. *uz korištenje AI-ja
