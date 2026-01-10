FOTO Ovih devet ljepotica traže svojeg Gospodina Savršenog: Evo kako su se predstavile...

Uskoro počinje nova sezona 'Gospodina Savršenog'. I ove sezone dva 'Savršena' traže ljubav, a poznato je i devet kandidatkinja koje će se boriti za njihovu naklonost...
Jelena M. živi u Zagrebu i za sebe kaže da je vrlo odgovorna osoba te da uvijek odvaja privatni od profesionalnog života. Privlače je visoki, upečatljivi i ambiciozni muškarci, ali ono što joj je najvažnije jest osjećati se sigurno, biti viđena i shvaćena.
| Foto: rtl
Jelena M. živi u Zagrebu i za sebe kaže da je vrlo odgovorna osoba te da uvijek odvaja privatni od profesionalnog života. Privlače je visoki, upečatljivi i ambiciozni muškarci, ali ono što joj je najvažnije jest osjećati se sigurno, biti viđena i shvaćena. |
Foto: rtl
Jelena M. živi u Zagrebu i za sebe kaže da je vrlo odgovorna osoba te da uvijek odvaja privatni od profesionalnog života. Privlače je visoki, upečatljivi i ambiciozni muškarci, ali ono što joj je najvažnije jest osjećati se sigurno, biti viđena i shvaćena.
| Foto: rtl
Voljela bi pronaći odanog i pouzdanog partnera koji njeguje iste vrijednosti kao i ona.
| Foto: rtl
Nije sklona ljubomori, ali zna kada je opravdana. Vjeruje da prava ljubav nastaje kada dvoje ljudi slobodno biraju jedno drugo jer se upravo tada, kaže, rađa prava kemija.
| Foto: rtl
Manuela ima 26 godina i živi u Zagrebu. Iako njezin izgled i držanje odaju samopouzdanje, ispod površine krije se složenija priča - ponekad se preispituje, previše analizira i prilagođava stav ovisno o atmosferi oko sebe.
| Foto: rtl
Kad je o ljubavi riječ, kaže da je trenutačno oprezna i zatvorena, ali onaj tko uspije prodrijeti do nje, otkrit će romantičnu idealisticu
| Foto: rtl
Uvijek će je privući samouvjereni muškarci koji su puni razumijevanja.
| Foto: rtl
Iva se u 'Gospodin Savršeni' prijavila nakon što joj je prijateljica Andrea spomenula casting - znatiželja je proradila i odlučila je isprobati sreću jer ona je žena koja, kad nešto poželi, ide po to bez zadrške.
| Foto: rtl
Želi postati uspješna dizajnerica, a Instagram i TikTok njezin su prostor za kreativnost, istraživanje vlastitog stila i pokazivanje svijetu što sve može
| Foto: rtl
Godina 2023. donijela joj je najveći životni izazov - dijagnosticiran joj je rak kostiju. Pobijedila je prvotni strah i dokazala sebi da je neuništiva. Danas zna: život je kratak i treba voljeti bez zadrške.
| Foto: rtl
Nuša ima 20 godina i dolazi iz Ljubljane. Privlačna je djevojka nježnih crta lica, no iza njezinih mirnih očiju krije se oluja emocija i želja.
| Foto: rtl
Upisala je pravni fakultet jer, kako kaže: „Volim se raspravljati, pa zašto ne bih onda na tome zaradila?“ Strastvena je u svemu što radi; od šivanja odjeće do izražavanja na društvenim mrežama.
| Foto: rtl
Nuša voli dramu i nije joj strano boriti se za ono što želi - jasno će dati do znanja svoje mišljenje, zaštititi svoj prostor i stati u obranu svojih uvjerenja.
| Foto: rtl
Monika ima 32 godine i živi u Palmi De Mallorci. U slobodno vrijeme igra tenis, bavi se ronjenjem, trenira četiri puta tjedno i uživa u morskom životu Palme. Njezin savršeni životni plan je provoditi pola godine u Hrvatskoj, a pola u Španjolskoj.
| Foto: rtl
Iskreno kaže da su je u prošlosti privlačili pogrešni muškarci pa je odlučila posvetiti se isključivo sebi i godinu dana ne izlaziti, što ju je dovelo do boljih odluka. Trenutačno želi muškarca koji može biti njezin najbolji prijatelj i fizički je privlačan.
| Foto: rtl
Monika je vrlo zadovoljna sobom, ima veliko samopouzdanje i zna što želi i što nikako ne želi.
| Foto: rtl
Jelena ima 24 godine, dolazi iz Beograda i premda kaže da su joj obrazovanje i posao u obrazovanju važan oslonac, sanja o karijeri kreatorice sadržaja na društvenim mrežama jer je taj posao iznimno veseli.
| Foto: rtl
Ljude često iznenade njezina visina i nježan, umirujući glas, kao i neobična ljubav prema posjetima wellness centrima i termama 'punim umirovljenika'.
| Foto: rtl
U ljubavi traži iskrenog, zrelog i ambicioznog muškarca koji se ne boji pokazati nježnost, a sve bi to voljela pronaći u Gospodinu Savršenom.
| Foto: rtl
Andrea sebe opisuje kao vedru i otvorenu osobu koja obožava život i uvijek bira držati se što dalje od negativnih ljudi i situacija.
| Foto: rtl
Premda je društvena i pristupačna, uvjerena je da su mnogi muškarci danas previše nesigurni - čak i da pošalju poruku, a kamoli priđu uživo
| Foto: rtl
Želi partnera koji je iskren, poštuje druge i zna se nasmijati, ali i onoga tko cijeni njihove zajedničke trenutke.
| Foto: rtl
Lara dolazi iz Osijeka i strastvena je sportašica: šest godina trenirala je rukomet, četiri godine košarku, a plesom se bavi više od desetljeća. Uz sport, obožava automobile i biti okružena ljudima koji odgovaraju njezinoj energiji.
| Foto: rtl
Njezin je idealan partner atletski građen, iskren, komunikativan i prihvaća je onakvom kakva jest. Fizički preferira muškarce svoje dobi s lijepim osmijehom koji cijene obiteljske vrijednosti - što za Laru odražava karakter.
| Foto: rtl
Lara je djevojka koja zna što želi, snažna je, samosvjesna i spremna graditi odnos na temelju povjerenja, poštovanja i zajedničke energije.
| Foto: rtl
Anastasia je odrasla u toploj, složnoj obitelji i za svoje djetinjstvo kaže da je bilo savršeno. Stariji brat čuva je kao kap vode na dlanu, a brat blizanac njezin je najbolji prijatelj.
| Foto: rtl
Iako na prvu djeluje plaho, Anastasia tvrdi da joj nije problem izboriti se za sebe i one koje voli. Kad joj netko zaista uđe pod kožu, postaje strastvena zaštitnica i ako netko posegne za muškarcem koji joj se sviđa - tada se njezin glas itekako čuje.
| Foto: rtl
Kod muškarca prvo primijeti visinu i oči, ali pretjerana opsjednutost izgledom odmah je odbija. Mnogo je više privlači doza tajanstvenosti koja potiče maštu, kao i emocionalna zrelost
| Foto: rtl