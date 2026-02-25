FOTO Ovo je djevojka koju ljubi Igor Kojić: Bila je na izboru za miss, pa je ušla u SDP...

Navodno je srce 38-godišnjeg Igora Kojića, bivšeg supruga Severine, osvojila 27-godišnja Riječanka Nikolina Šaponja. Nakon nedavnog razvoda od Sofije Dacić, Kojić je ovih dana viđen u opuštenom i romantičnom izdanju u jednom restoranu, gdje je s Nikolinom razmjenjivao nježnosti.
Srce Igor Kojića (38), bivšeg supruga Severine i sina pjevača Dragana Kojića Kebe, navodno je osvojila Riječanka Nikolina Šaponja (27).
| Foto: Facebook
Srce Igor Kojića (38), bivšeg supruga Severine i sina pjevača Dragana Kojića Kebe, navodno je osvojila Riječanka Nikolina Šaponja (27).
|
Foto: Facebook
Srce Igor Kojića (38), bivšeg supruga Severine i sina pjevača Dragana Kojića Kebe, navodno je osvojila Riječanka Nikolina Šaponja (27).
| Foto: Facebook
Kojić se nedavno razveo i od Sofije Dacić, a ovih je dana uživao s Nikolinom u jednom restoranu, gdje su se držali za ruke i nisu skidali osmijeh s lica.
| Foto: Instagram
Romantičnu atmosferu dodatno je naglasila pjesma Petra Graše 'Jel' ti reka ko', koju je Nikolina stavila uz njihovu zajedničku fotografiju na Instagramu.
| Foto: Facebook
Nikolina i Igor sve se češće pojavljuju zajedno u javnosti. Prošloga listopada viđeni su u VIP loži na koncertu Igorova oca, pjevača Dragana Kojića Kebe, koji je nedavno za Blic komentirao novu sinovu djevojku.
| Foto: Facebook
- Lijepa je djevojka, iskreno ću reći. Hoće li biti snaha, Igor odlučuje o tome, ali stvarno mi se sviđa kao osoba, i izvana i iznutra. Na Igoru je, ne bih se miješao. Nikad se nisam miješao u njegove izbore. Ako postane snaha, bit će mu to treći brak. Pa što je problem? Nemam nijednu lošu riječ za bivše snahe. Njegov izbor iz srca je i moj izbor - rekao je Keba.
| Foto: Facebook
Nikolina Šaponja domaćoj javnosti i nije sasvim nepoznata. Ova pravnica iz Rijeke pod svjetla reflektora prvi je put stala 2019., kad je ponijela lentu prve pratilje na izboru za Miss Primorsko-goranske županije. Ipak, čini se da joj je modna pista brzo dosadila pa je štikle odlučila zamijeniti politikom.
| Foto: Facebook/Nikolina Šaponja
Ubrzo je postala glasnogovornica Foruma mladih SDP-a i članica Savjeta mladih Grada Rijeke. U jednom intervjuu iz tog doba, dok je još bila aktivna u stranci, na pitanje gdje se vidi za deset godina, Šaponja je mudro odgovorila.
| Foto: Facebook/Nikolina Šaponja
- Mislim da je život nepredvidiv i da nas može odvesti puno dalje nego što se mi sad i možemo zamisliti. Želim dati maksimum kako bih doista mijenjala stvari u svojoj županiji i svojoj državi. Samo treba ostati optimističan i ustrajan, a trud i rad uvijek se isplate - izjavila je Šaponja.
| Foto: Facebook/Nikolina Šaponja
Foto Facebook/Nikolina Šaponja
Foto Facebook/Nikolina Šaponja
Foto Facebook/Nikolina Šaponja
Foto Facebook/Nikolina Šaponja
Foto Kristijan Ribaric
Foto Facebook/Nikolina Šaponja
Foto Kristijan Ribaric
Foto Facebook/Nikolina Šaponja
Foto Facebook/Nikolina Šaponja
Foto Facebook/Nikolina Šaponja
Foto Facebook/Nikolina Šaponja
Foto Facebook/Nikolina Šaponja
Foto Facebook/Nikolina Šaponja
Foto Facebook/Nikolina Šaponja
Foto Facebook/Nikolina Šaponja
Foto Facebook/Nikolina Šaponja
Foto Facebook/Nikolina Šaponja
Foto Facebook/Nikolina Šaponja
Foto Facebook/Nikolina Šaponja
Foto Facebook/Nikolina Šaponja
Foto Facebook/Nikolina Šaponja