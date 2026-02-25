Obavijesti

FOTO Ovo je djevojka koju ljubi Igor Kojić: Bila je na izboru za miss, pa je ušla u SDP...

Navodno je srce 38-godišnjeg Igora Kojića, bivšeg supruga Severine, osvojila 27-godišnja Riječanka Nikolina Šaponja. Nakon nedavnog razvoda od Sofije Dacić, Kojić je ovih dana viđen u opuštenom i romantičnom izdanju u jednom restoranu, gdje je s Nikolinom razmjenjivao nježnosti.
Srce Igor Kojića (38), bivšeg supruga Severine i sina pjevača Dragana Kojića Kebe, navodno je osvojila Riječanka Nikolina Šaponja (27). | Foto: Facebook
