Obavijesti

Show

Komentari 0
IZNENADIO SE

FOTO Pogledajte u čemu se nakon romantičnog vikenda u Parizu s Majom vozio Šime Elez

Piše 24sata,
Čitanje članka: 4 min
FOTO Pogledajte u čemu se nakon romantičnog vikenda u Parizu s Majom vozio Šime Elez
6
Foto: Instagram

Bivši 'Gospodin Savršeni' Šime Elez bez provjere detalja rezervirao je prijevoz preko popularne aplikacije, a na dogovorenom mjestu dočekalo ga je vozilo kakvo sigurno nije očekivao

Admiral

Šime Elez vratio se s romantičnog putovanja u Pariz gdje je bio s Majom Šuput, a onda je doživio situaciju koju će zasigurno još dugo prepričavati. Naime, za putovanje je odlučio rezervirati prijevoz putem aplikacije BlaBlaCar, no u cijelom procesu napravio je jednu ključnu pogrešku – nije provjerio o kakvom je vozilu riječ. Sve je objavio na svom Instagram profilu.

POGLEDAJTE GALERIJU:

61
Foto: Instagram

Kada je Šime stigao na mjesto susreta, umjesto osobnog automobila dočekao ga je kamion.

Foto: Instagram/Šime Elez

"Kad u zadnji moment rezerviraš BlaBla caru ne provjeriš auto, pa te kralj skupi sa Scanion....Vozi Miško", napisao je Šime na fotografiju njega kako se penje u kamion koji stoji pokraj ulaza na autocestu, dok je vani već mrak.

NA PUTOVANJU SKUPA FOTO Uvijek će imati Pariz! Fine večere i nježni trenuci: Evo kako se Maja Šuput i Šime provode...
FOTO Uvijek će imati Pariz! Fine večere i nježni trenuci: Evo kako se Maja Šuput i Šime provode...

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Gdje su danas glumci iz kultne serije 'Twin Peaks'?
PROŠLO VIŠE OD 35 GODINA

FOTO Gdje su danas glumci iz kultne serije 'Twin Peaks'?

Seriju 'Twin Peaks' koja je prvi put emitirana 1990. godine režirao je legenarni David Lynch. Danas ima status kultne serije koja je utjecala na brojne druge produkcije. Evo gdje su glumci iz serije danas...
Sjećate li se Barbare Šegetin? Bila je u Big Brotheru s Ervinom i Steffani, evo kako sad izgleda
OBJAVILA SEKSI FOTKE

Sjećate li se Barbare Šegetin? Bila je u Big Brotheru s Ervinom i Steffani, evo kako sad izgleda

Riječka manekenka Barbara Šegetin ušla je u Big Brother kuću u regionalnoj verziji showa 2015. godine, sa svojom sestrom Tinom. Evo kako ona sada izgleda
Evo što će se događati u vašim omiljenim serijama u utorak
DNEVNI PREGLED

Evo što će se događati u vašim omiljenim serijama u utorak

Doznajte što vas očekuje ovog utorka 24. veljače u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Divlje pčele', 'La promesa', Chicago P.D.', 'Tajne prošlosti'...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026