FOTO Pogledajte u čemu se nakon romantičnog vikenda u Parizu s Majom vozio Šime Elez

Šime Elez vratio se s romantičnog putovanja u Pariz gdje je bio s Majom Šuput, a onda je doživio situaciju koju će zasigurno još dugo prepričavati. Naime, za putovanje je odlučio rezervirati prijevoz putem aplikacije BlaBlaCar, no u cijelom procesu napravio je jednu ključnu pogrešku – nije provjerio o kakvom je vozilu riječ. Sve je objavio na svom Instagram profilu.

Kada je Šime stigao na mjesto susreta, umjesto osobnog automobila dočekao ga je kamion.

"Kad u zadnji moment rezerviraš BlaBla caru ne provjeriš auto, pa te kralj skupi sa Scanion....Vozi Miško", napisao je Šime na fotografiju njega kako se penje u kamion koji stoji pokraj ulaza na autocestu, dok je vani već mrak.