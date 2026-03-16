FOTO Ovo je, prema zlatnom rezu, najljepša žena na svijetu

Analiza temeljena na drevnoj matematičkoj formuli koju su koristili još stari Grci pokazala je da lice slavne glumice Anye Taylor-Joy gotovo savršeno odgovara idealnim proporcijama ljepote. Računalno mapiranje lica otkrilo je da njezine crte dosežu čak 94,66 posto podudarnosti s tzv. zlatnim rezom.
Glumica Anya Taylor-Joy, zvijezda serije The Queen's Gambit, prema jednoj znanstvenoj analizi proglašena je najljepšom ženom na svijetu. Rezultat je dobiven primjenom tzv. zlatnog reza ljepote (Phi) – matematičke formule kojom se procjenjuju idealne proporcije lica.
| Foto: Danny Moloshok
|
Foto: Danny Moloshok
| Foto: Danny Moloshok
Studiju je proveo londonski estetski kirurg Julian De Silva koristeći računalnu tehnologiju za mapiranje lica. Analiza je pokazala da se proporcije lica glumice podudaraju s idealnim matematičkim omjerom čak 94,66 posto, što ju je svrstalo na sam vrh ljestvice najljepših žena prema ovom modelu.
| Foto: Danny Moloshok
U modernim analizama ljepote, stručnjaci uspoređuju udaljenosti između očiju, nosa, usana, brade i drugih dijelova lica s idealnim proporcijama zlatnog reza. Što je rezultat bliži tom omjeru, to se lice smatra estetski “savršenijim”.
| Foto: Danny Moloshok
Prema analizi, najveću ocjenu kod Anye Taylor-Joy dobile su oči, čiji je položaj postigao impresivnih 98,9 posto podudarnosti s idealnim omjerom. Vrlo visoke ocjene dobile su i njezine obrve, dok su usne jedina crta koja je nešto niže ocijenjena u usporedbi s ostalim dijelovima lica.
| Foto: Danny Moloshok
Anya je zasjala na zabavi Vanity Fair Oscar Party u nedjelju navečer u Beverly Hills u Kaliforniji, gdje je stigla u razigranom crnom bodiju modne kuće Dior, uz uapdljiv nakit brenda Tiffany & Co.
| Foto: Danny Moloshok
Foto Danny Moloshok
Foto Danny Moloshok
Foto Danny Moloshok
Foto Ik Aldama
Foto MAJA SMIEJKOWSKA/REUTERS
Foto Sarah Meyssonnier/REUTERS - ilustrativna fotografija
Foto Andrew Kelly/REUTERS
Foto George Pimentel/PRESS ASSOCIATIO
Foto Hutchins Photo / ipa-agency.net
Foto screenshot/Pink Tv
Foto Doug Peters/PRESS ASSOCIATION
Foto Keith Mayhew/IPA/PIXSELL/IPA/PIXSELL