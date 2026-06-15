Nova Miss Universe Hrvatske: Tata nije znao da idem na izbor

Iskreno, uopće se ne sjećam što mi je prolazilo kroz glavu u trenutku proglašenja. Sve se dogodilo jako brzo i bila sam pod velikim emocijama. Trebalo mi je nekoliko sekundi da uopće shvatim što se dogodilo, priznala je Antea Mršić (24), nova Miss Universe Hrvatske, za Showbuzz.

Dok se dojmovi nakon pobjede polako sliježu, Antea već razmišlja o novom izazovu, svjetskom izboru na kojem će predstavljati Hrvatsku.

- Nemam neki poseban strah uoči svjetskog izbora. Gledam na to iz perspektive da su djevojke prije mene uspjele sve to odraditi kvalitetno pa mogu i ja. Uz to imam ogromnu podršku Marije i Vladimira, kao i svih djevojaka koje su prije mene nosile ovu titulu. Tako da nema potrebe za strahom - rekla je.

Foto: JOSIP MISKOVIC/PIXSELL

Iza krune i lente krije se djevojka koju je oblikovao sport, život između nekoliko država te odrastanje uz nekadašnjeg izbornika hrvatske reprezentacije te legende splitske košarke. Kći Veljka Mršića rođena je u Torontu, a djetinjstvo je provela između Kanade, Španjolske, Grčke, Italije i Hrvatske. Zbog očeve karijere često se selila te upoznavala nove sredine. Odrastala je dvojezično. Majka Velinda Ljubičić s njom je razgovarala na engleskom, a otac na hrvatskom jeziku.

- U dobrim smo odnosima i redovito se čujemo. Nakon izbora me nazvao da čestita. Zapravo nije ni znao da idem na izbor sve dok me nije nazvao tijekom priprema da vidi gdje sam, pa sam rekla da sam na pripremama za Miss Universe Hrvatske u Esplanadi - rekla je Antea.

Iako javnost Veljka Mršića poznaje kao uspješnog trenera, Antea kaže da je kod kuće prije svega bio otac koji je inzistirao na disciplini, odgovornosti i poštovanju pravila: 'I trener i tata Veljko su strogi, ali uvijek korektni. Uvijek sam znala što smijem, a što ne smijem i što se očekuje od mene. Ako bi pogriješila, postojale su posljedice, ali i normalan razgovor o tome zašto bi sljedeći put trebala postupiti drugačije'.

Foto: JOSIP MISKOVIC/PIXSELL

Sport, kojim je okružena od djetinjstva, ostavio je snažan trag i na njezin karakter. Završila je studij menadžmenta športa i športskih djelatnosti, danas radi za košarkaški klub, a vrijednosti koje je usvojila od oca prenijela je i na natjecanje za Miss Universe Hrvatske.

- Da se pripremiš najbolje što možeš, daš svoj maksimum i bez obzira na rezultat uvijek čestitaš drugima. Na kraju dana svi ulažu puno vremena, rada i truda, a ponekad netko taj dan jednostavno odradi bolje posao - otkrila je.

Foto: instagram

Posebno mjesto u njezinu srcu i dalje zauzima Španjolska, gdje je provela dio života: 'Uvijek kažem da mi je drugi dom Malaga u Španjolskoj. Tamo se mogu zamisliti da živim cijeli život ali mi je i Lugo prirastao srcu jer sam tamo zadnjih par godina provela dosta vremena. Definitivno mogu reći da Španjolska za mene ima nešto posebno'.

Iako danas o sebi otvoreno govori pred kamerama i mikrofonima, jedna tema ipak ostaje samo njezina.

- O svom ljubavnom životu ne volim previše govoriti javno. Nije tajna, samo je privatno. Oni koji me duže prate na TikToku mogu pronaći ponekad neki trenutak koji podijelim kroz vlogove ili sličan sadržaj - zaključila je Antea Mršić.