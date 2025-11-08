FOTO Ovo su sve ljubavi Blanke Vlašić: Evo koga je legendarna atletičarka ljubila prije Rubena

Blanka Vlašić išla je u isti razred s Lukom Nižetićem, a već tada gajili su simpatije jedno prema drugome.'Nikad nismo službeno bili par. No obostrana simpatija zasigurno je postojala. A tu i tamo pao bi koji poljubac. Mislim da me s Lukom najviše vezao isti smisao za humor, znali smo se neprestano cerekati oko nekih stvari koje su samo nama bile smiješne', rekla je Blanka jednom prilikom za Slobodnu Dalmaciju. | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL (ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA)