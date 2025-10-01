FOTO Pamela Anderson nije više plavuša! Evo kako sad izgleda

Dugi niz godina, Pamela Anderson bila je prepoznatljiva, između ostalog, i po svojoj dugoj valovitoj kosi. Zadnjih nekoliko godina glumica njeguje prirodniji izgled, kosu je nedavno skratila, a sada i promijenila boju...
Kanadsko-američka glumica i seks simbol 90-ih, Pamela Anderson, nakon dugog niza godina više ne 'fura' dugu plavu kosu...
| Foto: Profimedia, Instagram, Canva.
Foto NINO, MIHA
Lijepa je glumica ranije već skratila kosu, no sada je došlo i do promjene u boji...
| Foto: Isabel Infantes
Kratka kosa bila joj je svezana u mali rep, a iz platinasto plave prešla je u svijetlu nijansu narančaste.
| Foto: KGC-102/320/441
Foto KGC-102/320/441
Posljednjih godina njeguje prirodan izgled te se pojavljuje u javnosti bez šminke
| Foto: Mario Anzuoni
Foto Profimedia, Instagram, Canva.
Svoju karijeru modela i glumice Pamela je započela krajem 80-ih sasvim slučajno.
| Foto: Profimedia, Instagram, Canva.
Naime, na nogometnoj utakmici u Vancouveru nosila je majicu jedne pivovare, a nakon što ju je kamera zabilježila, pivovara ju je odlučila zaposliti kao svoje zaštitno lice.
| Foto: Profimedia - ilustrativna fotografija
To ju je odvelo i do naslovnice Playboya 1989. godine, a bila je njihov model čak 22 godine.
| Foto: Profimedia - ilustrativna fotografija
Glumačku karijeru započela je 1990. ulogom u seriji 'Charles in Charge', a do kultne uloge došla je dvije godine poslije, kad je postala jedna od spašavateljica u 'Baywatchu'.
| Foto: Profimedia, Instagram, Canva.
Foto Profimedia, Instagram, Canva.
U nastavku galerije pogledajte kako se mijenjala...
| Foto: Profimedia, Instagram, Canva.
Foto Profimedia, Instagram, Canva.
Foto Neil Munns/PRESS ASSOCIATION
Foto Stephen Trupp/PRESS ASSOCIATION
Foto Randy Bauer/PRESS ASSOCIATION
Foto Splash/PRESS ASSOCIATION
Foto Frank Griffin/PRESS ASSOCIATION
Foto Frank Griffin/PRESS ASSOCIATION
Foto All Action/PRESS ASSOCIATION
Foto JK/PRESS ASSOCIATION
Foto All Action/PRESS ASSOCIATION
Foto Paul Smith/PRESS ASSOCIATION
Foto Duncan Raban/PRESS ASSOCIATION
Foto JK/PRESS ASSOCIATION
Foto All Action/PRESS ASSOCIATION
Foto Robin Kennedy/PRESS ASSOCIATION
Foto All Action/PRESS ASSOCIATION
Foto Paul Smith/PRESS ASSOCIATION
Foto
Foto Tammie Arroyo/PRESS ASSOCIATION
Foto * nepoznat */PRESS ASSOCIATION
Foto Mitch Gerber/starmaxinc.com
Foto Mitch Gerber/starmaxinc.com
Foto RE/Westcom/starmaxinc.com
Foto RE/Westcom/starmaxinc.com
Foto * nepoznat */PRESS ASSOCIATION
Foto X17/PRESS ASSOCIATION
Foto Lucy/PRESS ASSOCIATION
Foto <invalid utf-8 string>
Foto Mitch Gerber/starmaxinc.com
Foto <invalid utf-8 string>
Foto <invalid utf-8 string>
Foto ABACA ABACA PRESS/PRESS ASSOCI
Foto Myung Jung Kim/PRESS ASSOCIATION
Foto Ian West/PRESS ASSOCIATION
Foto Myung Jung Kim/PRESS ASSOCIATION