Obavijesti

Galerija

Komentari 0
SEKS SIMBOL 90-IH

FOTO Pamela Anderson nije više plavuša! Evo kako sad izgleda

Dugi niz godina, Pamela Anderson bila je prepoznatljiva, između ostalog, i po svojoj dugoj valovitoj kosi. Zadnjih nekoliko godina glumica njeguje prirodniji izgled, kosu je nedavno skratila, a sada i promijenila boju...
San Sebastian Festival - The Last Show Girl Photocall
Kanadsko-američka glumica i seks simbol 90-ih, Pamela Anderson, nakon dugog niza godina više ne 'fura' dugu plavu kosu... | Foto: Profimedia, Instagram, Canva.
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025