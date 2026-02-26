Obavijesti

Show

Komentari 0
IMA I NOVU FRIZURU

FOTO Pazi, Bianca! Kanyeova supruga skoro pokazala previše

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
FOTO Pazi, Bianca! Kanyeova supruga skoro pokazala previše
3
Foto: Profimedia

Bianca Censori u oskudnom outfitu prošetala se Los Angelesom. Bila je na samoj granici modnog peha, ali se zbog toga nije previše obazirala

Admiral

Srebrna mini suknja, bijeli grudnjak i visoke potpetice, u toj se kombinaciji Bianca Censori nedavno prošetala Los Angelesom. Ništa novo za suprugu Kanye Westa, čiji su provokativni outfiti već odavno postali njezin zaštitni znak. I ovoga puta ostala je vjerna oskudnim izdanjima, a u jednom trenutku činilo se kao da će otkriti više nego što je planirala.

'GOLE HALJINE' GODINE FOTO Cure, sve vam se vidi! One su ponosno šetale bez gaćica i grudnjaka tijekom 2025. godine
FOTO Cure, sve vam se vidi! One su ponosno šetale bez gaćica i grudnjaka tijekom 2025. godine

Grudnjak je bio vrlo nizak i na granici, pa je tijekom šetnje djelovalo kao da bi se mogao pomaknuti. No pravog modnog peha ipak nije došlo. 

Bianca Censori shows off her new pink hairstyle!
Foto: SPOT, SOVE

Ipak, ovoga puta pažnju nije privukla samo odjeća. Bianca je iznenadila i novom frizurom. Dugu, tamnu kosu zamijenila je kratkom pixie frizurom u jarkoj ružičastoj boji, što je mnogima odmah zapelo za oko.

Bianca Censori shows off her new pink hairstyle!
Foto: SPOT, SOVE

Kako prenosi TMZ, Censori je bila na putu prema umjetničkoj izložbi u hotelu Roosevelt. Zasad nije poznato što je točno inspiriralo ovu naglu promjenu imidža.

Bianca Censori shows off her new pink hairstyle!
Foto: SPOT, SOVE

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Što će danas biti u seriji Divlje pčele? Badurina ulovi Domazeta na djelu, hoće li doznati istinu?
OMILJENA SERIJA

Što će danas biti u seriji Divlje pčele? Badurina ulovi Domazeta na djelu, hoće li doznati istinu?

Večeras od 20.15 sati na RTL-u na rasporedu je nova epizoda serije 'Divlje pčele'.
FOTO Pogledajte u čemu je Jelena Karleuša došla na snimanje 'Pinkovih zvezda'
PRIVUKLA PAŽNJU

FOTO Pogledajte u čemu je Jelena Karleuša došla na snimanje 'Pinkovih zvezda'

Glazbena zvijezda Jelena Karleuša članica je stručnog žirija glazbenog natjecanja 'Pinkove zvezde', a sada je na snimanje stigla u barbi rozom izdanju koje nikoga nije ostavilo ravnodušnim
Pjesma 'Jugoslavija' ide u finale srpske pjesme za Euroviziju: Svi komentiraju i njezin nastup...
NIŽU SE KOMENTARI

Pjesma 'Jugoslavija' ide u finale srpske pjesme za Euroviziju: Svi komentiraju i njezin nastup...

Već je ranije Zejna Murkić bila tema na društvenim mrežama zbog pjesme naziva 'Jugoslavija', a nakon prvog polufinala se počelo pričati i o njezinom nastupu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026