FOTO Pazi, Bianca! Kanyeova supruga skoro pokazala previše

Srebrna mini suknja, bijeli grudnjak i visoke potpetice, u toj se kombinaciji Bianca Censori nedavno prošetala Los Angelesom. Ništa novo za suprugu Kanye Westa, čiji su provokativni outfiti već odavno postali njezin zaštitni znak. I ovoga puta ostala je vjerna oskudnim izdanjima, a u jednom trenutku činilo se kao da će otkriti više nego što je planirala.

Grudnjak je bio vrlo nizak i na granici, pa je tijekom šetnje djelovalo kao da bi se mogao pomaknuti. No pravog modnog peha ipak nije došlo.

Foto: SPOT, SOVE

Ipak, ovoga puta pažnju nije privukla samo odjeća. Bianca je iznenadila i novom frizurom. Dugu, tamnu kosu zamijenila je kratkom pixie frizurom u jarkoj ružičastoj boji, što je mnogima odmah zapelo za oko.

Foto: SPOT, SOVE

Kako prenosi TMZ, Censori je bila na putu prema umjetničkoj izložbi u hotelu Roosevelt. Zasad nije poznato što je točno inspiriralo ovu naglu promjenu imidža.

Foto: SPOT, SOVE