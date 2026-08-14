Obavijesti

Galerija

Komentari 0
Glamur u BiH

FOTO Počeo je Sarajevo Film Festival! Pogledajte tko se sve prošetao crvenim tepihom

Sarajevo je u petak ponovno postalo središte filmskog svijeta. Svečano je otvoren 32. Sarajevo Film Festival, koji će trajati do 21. kolovoza, a prvu večer obilježila je projekcija filma 'Očevina' oskarovca Pawela Pawlikowskog.
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu
Sarajevo: Svečano otvorenje Sarajevo Film Festivala
Prije projekcije sve su oči bile uprte u crveni tepih ispred Narodnog pozorišta, kojim su prošetala brojna poznata lica iz regije i svijeta. | Foto: Armin Durgut/PIXSELL
1/57
Prije projekcije sve su oči bile uprte u crveni tepih ispred Narodnog pozorišta, kojim su prošetala brojna poznata lica iz regije i svijeta. | Foto: Armin Durgut/PIXSELL
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026