FOTO Počeo je Sarajevo Film Festival! Pogledajte tko se sve prošetao crvenim tepihom

Sarajevo je u petak ponovno postalo središte filmskog svijeta. Svečano je otvoren 32. Sarajevo Film Festival, koji će trajati do 21. kolovoza, a prvu večer obilježila je projekcija filma 'Očevina' oskarovca Pawela Pawlikowskog.
Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu
Prije projekcije sve su oči bile uprte u crveni tepih ispred Narodnog pozorišta, kojim su prošetala brojna poznata lica iz regije i svijeta.
| Foto: Armin Durgut/PIXSELL
Prije projekcije sve su oči bile uprte u crveni tepih ispred Narodnog pozorišta, kojim su prošetala brojna poznata lica iz regije i svijeta. |
Foto: Armin Durgut/PIXSELL
Prije projekcije sve su oči bile uprte u crveni tepih ispred Narodnog pozorišta, kojim su prošetala brojna poznata lica iz regije i svijeta.
| Foto: Armin Durgut/PIXSELL
A osim poznatih lica, pažnju su privukle i modne kombinacije.
| Foto: Armin Durgut/PIXSELL
Foto Armin Durgut/PIXSELL
Na crvenom tepihu nije nedostajalo glamura - od duge svjetlucave haljine prekrivene kristalićima, s izrezima u struku i dugim šlepom, do odvažnih crnih izdanja s dubokim dekolteom.
| Foto: Armin Durgut/PIXSELL
Crvenim tepihom prošetale su se mnoge regionalne zvijezde, poput Gorana Bogdana, Marije Škaričić, Ivane Roščić, Emira Hadžihafizbegovića, Izudina Bajrovića, Branka Đurića Đure, Tanje Ribič...
| Foto: Armin Durgut/PIXSELL
No posebnu pažnju privukle su međunarodne zvijezde, među kojima su bili meksički glumac i redatelj Diego Luna, britanska glumica Emily Watson, direktor Europske filmske akademije Matthijs Wouter Knol te proslavljeni poljski redatelj Paweł Pawlikowski.
| Foto: Armin Durgut/PIXSELL
Foto Armin Durgut/PIXSELL
Ivana Roščić
| Foto: Armin Durgut/PIXSELL
Foto Armin Durgut/PIXSELL
Marija Škaričić i Ivana Roščić
| Foto: Armin Durgut/PIXSELL
Foto Armin Durgut/PIXSELL
Sejla Kamerić i Jovan Marjanović
| Foto: Armin Durgut/PIXSELL
Luigi Soreca
| Foto: Armin Durgut/PIXSELL
Ana Čavar
| Foto: Armin Durgut/PIXSELL
Foto Armin Durgut/PIXSELL
Foto Armin Durgut/PIXSELL
Foto Armin Durgut/PIXSELL
Foto Armin Durgut/PIXSELL
Foto Armin Durgut/PIXSELL
Foto Armin Durgut/PIXSELL
Goran Bogdan
| Foto: Armin Durgut/PIXSELL
Diego Luna
| Foto: Armin Durgut/PIXSELL
Emina Ganić
| Foto: Armin Durgut/PIXSELL
Glumica Alisa Čajić
| Foto: Armin Durgut/PIXSELL
Foto Armin Durgut/PIXSELL
Džejla Glavović
| Foto: Armin Durgut/PIXSELL
Foto Armin Durgut/PIXSELL
Anja Kraljević
| Foto: Armin Durgut/PIXSELL
Foto Armin Durgut/PIXSELL
Pia Vrdoljak
| Foto: Armin Durgut/PIXSELL
Galeb Nikačević
| Foto: Armin Durgut/PIXSELL
Emir Hadžihafizbegović
| Foto: Armin Durgut/PIXSELL
Foto Armin Durgut/PIXSELL
Foto Armin Durgut/PIXSELL
Foto Armin Durgut/PIXSELL
Foto Armin Durgut/PIXSELL
Sara Klimoska
| Foto: Armin Durgut/PIXSELL
Foto Armin Durgut/PIXSELL
Foto Armin Durgut/PIXSELL
Pawel Pawlikowski
| Foto: Armin Durgut/PIXSELL
Emir Hadžihafizbegović i Emily Watson
| Foto: Armin Durgut/PIXSELL
Foto Armin Durgut/PIXSELL
Dijana Čavar
| Foto: Armin Durgut/PIXSELL
Kerim Čutuna
| Foto: Armin Durgut/PIXSELL
Foto Armin Durgut/PIXSELL
Foto Armin Durgut/PIXSELL
Amila Terzimehić
| Foto: Armin Durgut/PIXSELL
Foto Armin Durgut/PIXSELL
Foto Armin Durgut/PIXSELL
Foto Armin Durgut/PIXSELL
Goran Bogdan
| Foto: Armin Durgut/PIXSELL
Foto Armin Durgut/PIXSELL
Hana Zrno i Emir Fejzić
| Foto: Armin Durgut/PIXSELL
Maja Izetbegović
| Foto: Armin Durgut/PIXSELL
Alena Džebo
| Foto: Armin Durgut/PIXSELL
Enes Kozličić
| Foto: Armin Durgut/PIXSELL