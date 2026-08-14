Novinarka je u Omišu bila na odmoru, a opisala je kako je izgledala prošla noć. Rekla je kako je cijeli grad bio na nogama te da nisu ni oka sklopili
Martina Validžić o noći u Omišu: 'Hodali smo s mokrim krpama na glavi, bilo je apokaliptično'
Stanovnici omiškog kraja prolaze kroz najteže trenutke. Tamo je i novinarka Martina Validžić (48), koja odmor provodi odmor kod prijatelja, u starom dijelu grada.
- Cijelu noć nisam oka sklopila, cijeli grad je bio na nogama. Mi smo u starom gradu, kod prijatelja sam i vatra je gorjela 50 metara iznad zgrada. Sve je bilo prepuno dima, hodali smo s mokrim krpama na glavama, bilo je apokaliptično. Turisti su bježali, domaći ljudi su zalijevali krovove kuća vodom. Bilo je strašno vidjeti kako sve gori - ispričala je telefonski za Gloriju.
Otkrila je kako je vatra umalo došla do tvrđave Mirabela, koja je simbol grada Omiša.
- Kasnije smo svi pratili što se događa i u okolnim naseljima, spaljeno je dosta kuća mojih prijatelja u zaleđu. Strašno je slušati kako su ljudi ostali bez svoje imovine, bez onoga što su cijeli život gradili. Strašno je hodati po cesti i gledati kako ljudi plaču, jako tužno. I svaka čast vatrogascima, oni su naši heroji - rekla je Martina.
Inače, nekoliko sati prije požara na svom je profilu objavila nekoliko fotografija iz Omiša i otkrila koliko joj je drag taj grad.
- Ne znam jel‘ ga više volim noću il‘ danju… Al‘ ga svakako volim onako po starinski. Zato i ova oldskul poza kao sa starih razglednica - napisala je tada.
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