NOVA 'KRALJICA BOŽIĆA'?!

Mariah Carey svrgnuta s trona! Jedna pjesma slušanija je od njenog velikog hita: Evo i koja

Mariah Carey svrgnuta s trona! Jedna pjesma slušanija je od njenog velikog hita: Evo i koja
'All I Want For Christmas' više nije najslušanija božićna pjesma, barem tako kažu podaci glazbenog streaming servisa Spotify. Jedna novija pjesma, izašla 2017., stoji sada na prvom mjestu

Dominacija Mariah Carey koja traje već tri desetljeća je napokon završila, navodi Euronews. Naime, njezin dobro poznati božićni hit 'All I Want For Christmas Is You' više nije najpopularnija božićna pjesma, barem tako kažu podaci streaming servisa Spotify. Jedna druga pjesma zauzela je sada prvo mjesto, a jedna druga pjevačica sada može nositi titulu 'kraljice Božića', kako često tepaju samoj Carey. 

A to je pjesma 'Snowman' koju izvodi Sia. Pjesma je to koja je izašla na njezinom božićnom albumu još 2017. godine, a u zadnjih par godina iznimno je popularna i na radijskim postajama u vrijeme blagdana.

No, nije sve tako crno za Mariah - njezin veliki hit i dalje drži titulu 'najstreamanije' božićne pjesme svih vremena. 

Billboard ju je čak uvrstio i među 10 najboljih božićnih pjesama 21. stoljeća. Tamo se našla na popisu uz hitove Ariane Grande, Justina Biebera, Michaela Bublea i ostalih. 

Na listi Spotifyja, 'Snowman' se nalazi na prvom mjestu, 'All I Want For Christmas' na drugom, na trećem je mjestu 'Last Christmas' grupe Wham!,  božićni klasik Deana Martina 'Let it Snow! Let it Snow! Let it Snow!' zauzeo je četvrto mjesto, dok je na petom 'It's The Most Wonderful Time of the Year', Andyja Williamsa. 

