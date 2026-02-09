Obavijesti

Galerija

Komentari 3
STIGLI BROJNI POZNATI

FOTO Pogledajte kako je bilo na izboru za Miss Srbije 2026.

U MTS dvorani u Beogradu u nedjelju navečer održano je veliko finale izbora Miss Srbije 2026, tradicionalnog nacionalnog natjecanja ljepote i stila. Titulu Miss Srbije 2026. osvojila je Simona Manojlović, koja je oduševila publiku svojim nastupom i držanjem na pozornici. Jednako zanimljivo bilo je i na crvenom tepihu...
Beograd: Izbor za Miss World Srbija 2026
Foto Antonio Ahel/ATAImages
1/48
Foto: Antonio Ahel/ATAImages
Komentari 3

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026