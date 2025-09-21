Obavijesti

FOTO Pogledajte kako je bilo na Putinoviziji! Putin se obratio okupljenima, Vijetnam slavio...

Vijetnamski pjevač Duc Phuc pobijedio je na Interviziji, ruskoj alternativi Eurovizije (ESC), koja je održana u Moskvi u subotu navečer. Na natjecanju, koje se održalo pred otprilike 11. 000 gledatelja u koncertnoj dvorani Live Arena u Moskvi, a prenosila ga je državna televizija Kanal 1, sudjelovalo je više od 20 zemalja.
Russia holds Intervision song contest
Vijetnamski pjevač Duc Phuc pobijedio je na Interviziji, ruskoj alternativi Eurovizije (ESC), koja je održana u Moskvi u subotu navečer. | Foto: EVGENIA NOVOZHENINA/REUTERS
