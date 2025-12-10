Obavijesti

S KLUPE DO POZORNICE

Rezerve su preuzele 'Doru': Evo kako su u posljednje tri godine potpuno promijenile natjecanje

Piše Marinela Mesar,
Čitanje članka: 2 min
Rezerve su preuzele 'Doru': Evo kako su u posljednje tri godine potpuno promijenile natjecanje
Foto: Pixsell/Instagram

Od diskvalifikacija do pobjednika s 'klupe' rezervni izvođači, na ovom velikom i važnom natjecanju, više nisu formalnost, već ključni igrači

Ako se nekada smatralo da su rezerve na Dori tek formalnost, posljednja izdanja ovog natjecanja potpuno su promijenila takvu percepciju. U protekle tri godine, uključujući i aktualno izdanje, rezervni izvođači nisu samo služili kao sigurnosna opcija, već su konkretnim ulascima u natjecanje postali ravnopravni sudionici. 

Najnoviji primjer dolazi za 'Doru 2026.' Naime, HRT je u srijedu objavio da je Karolina Ilić koja je trebala nastupiti  s pjesmom 'Breathe her in' diskvalificirana jer ne ispunjava jedan od osnovnih uvjeta natjecanje, odnosno nema državljanstvo Republike Hrvatske, čime  je aktivirana rezervna lista. 

- Sukladno pravilima natjecanja, umjesto Karoline Ilić, priliku za nastup na Dori 2026. dobiva prva rezerva, izvođač Gabrijel Ivić, koji će se predstaviti s pjesmom 'Night Up' - naveli su u priopćenju. 

Ni 'Dora 2025.' nije prošla bez zamjena, dapače - obilježile su je čak dvije diskvalifikacije. Najprije se iz zasad nepoznatih razloga povukli LSQ feat. Lara, koja je trebala nastupiti  s pjesmom 'Mama'. Prema pravilima natjecanja, njezin mjesto preuzela je prva rezerva - grupa 'Swingers' s pjesmom 'FUL KUL'.

Nedugo zatim diskvalificirana je i Natalie Balmix s pjesmom 'Život ide dalje', zbog značajnih izmjena u finalnoj verziji pjesme, čime su prekršena pravila Dore. Sljedeća aktivirana rezerva bio je umaški reper i pjevač Fenksta, koji je tako dobio svoju priliku na pozornici. 

Godinu ranije dogodio se možda i najpoznatiji primjer moći 'rezervne klupe'. Dora 2023 završila je pobjedom Marka Purišića, poznatijeg kao Baby Lasagna, s pjesmom 'Rim Tim tagi Dim'. No put do tog trijumfa počeo je - s rezervne pozicije. Nakon što je Zsa Zsa odustala od natjecanja, HRT je objavio da će je zamijeniti upravo Baby Lasagna.

Sve ostalo je povijest: osvojio je najviše glasova publike, odnosno više nego svi ostali izvođači zajedno, i of rezervnog izbora stigao do jednog od najvećeg eurovizijskog uspjeha Hrvatske u posljednjim godinama. 

