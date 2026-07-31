FOTO Pogledajte kako je Peristil s 4 Tenora proslavio jubilej

"Peristil je pozornica kojoj pristupate sa strahopoštovanjem i upravo zato željeli smo dati najbolje od sebe. Presretni smo što je publika to prepoznala i što je sve ispalo onako kako smo priželjkivali. Split nam je priredio večer koju ćemo dugo pamtiti, a nadamo se da ćemo se na Peristil ponovno vratiti", poručio je Marko Pecotić, kojemu će ovaj nastup u rodnom gradu zasigurno ostati među najdražim uspomenama karijere. | Foto: JURICA_CVITANIC