FOTO Pogledajte kako je Peristil s 4 Tenora proslavio jubilej

Koncert 4 Tenora u sklopu Splitskog ljeta još je jednom pokazao koliko ih publika voli. Pomno odabran repertoar, vrhunske vokalne izvedbe i sjajna atmosfera obilježili su večer koju će Split dugo pamtiti
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"Peristil je pozornica koja nosi posebnu emociju i svaki izlazak pred ovu publiku velika je čast. Hvala svima koji su s nama podijelili ovu večer i još jednom pokazali da glazba najljepše živi kada je dijelimo zajedno. Ovakvi koncerti razlog su zbog kojeg već deset godina pjevamo istim žarom", poručili su Tenori.
| Foto: JURICA_CVITANIC
"Peristil je pozornica koja nosi posebnu emociju i svaki izlazak pred ovu publiku velika je čast. Hvala svima koji su s nama podijelili ovu večer i još jednom pokazali da glazba najljepše živi kada je dijelimo zajedno. Ovakvi koncerti razlog su zbog kojeg već deset godina pjevamo istim žarom", poručili su Tenori. |
Foto: JURICA_CVITANIC
"Peristil je pozornica koja nosi posebnu emociju i svaki izlazak pred ovu publiku velika je čast. Hvala svima koji su s nama podijelili ovu večer i još jednom pokazali da glazba najljepše živi kada je dijelimo zajedno. Ovakvi koncerti razlog su zbog kojeg već deset godina pjevamo istim žarom", poručili su Tenori.
| Foto: JURICA_CVITANIC
Program večeri bio je pomno osmišljen kao presjek deset godina njihovog zajedničkog glazbenog puta.
| Foto: JURICA_CVITANIC
Sami Tenori priznali su kako izbor nije bio nimalo lak, jer u jednu večer trebalo je sažeti sve ono što su zajedno gradili tijekom desetljeća.
| Foto: JURICA_CVITANIC
Od talijanskih klasika "Santa Lucije", "Grande Amore", "Il Mondo" i "Volare", do svjetskih evergreena poput "Delilah" Toma Jonesa te domaćih pjesama koje je publika pjevala uglas, koncert je donio spoj energije, nostalgije i vrhunskih vokalnih interpretacija.
| Foto: JURICA_CVITANIC
"Peristil je pozornica kojoj pristupate sa strahopoštovanjem i upravo zato željeli smo dati najbolje od sebe. Presretni smo što je publika to prepoznala i što je sve ispalo onako kako smo priželjkivali. Split nam je priredio večer koju ćemo dugo pamtiti, a nadamo se da ćemo se na Peristil ponovno vratiti", poručio je Marko Pecotić, kojemu će ovaj nastup u rodnom gradu zasigurno ostati među najdražim uspomenama karijere.
| Foto: JURICA_CVITANIC
Jedan od najemotivnijih trenutaka večeri bila je izvedba "Cesarice", kojom su 4 Tenora odala počast Oliveru Dragojeviću. Na Peristilu, u gradu koji ga je toliko volio i u kojem je ostavio neizbrisiv trag, njegova bezvremenska pjesma dobila je posebno značenje, a publika je izvedbu nagradila snažnim pljeskom.
| Foto: JURICA_CVITANIC
Zapjevati Olivera u Splitu uvijek je nešto posebno. Tu emociju teško je opisati riječima. Peristil možda nije bio zamišljen kao koncertna pozornica kada je nastao, ali danas je jedno od najljepših i najposebnijih mjesta na kojima glazbenik može nastupiti. A otpjevati 'Cesaricu' upravo ovdje, pred splitskom publikom, doista je neopisiv osjećaj", poručio je Đani Stipaničev.
| Foto: JURICA_CVITANIC
Uz prepoznatljivu dozu humora, spontanosti i neposredne komunikacije s publikom, Đani Stipaničev, Marko Pecotić, Vladimir Garić i Filip Hozjak još su jednom pokazali zašto već deset godina uspješno spajaju klasičnu i popularnu glazbu uz mediteranski šarm u jedinstven koncertni doživljaj.
| Foto: JURICA_CVITANIC
Rasprodani Peristil još je jednom potvrdio koliko publika cijeni njihov glazbeni put, a nakon Zagreba, Rijeke, Dubrovnika i Korčule, jubilarna turneja nastavlja se koncertima u Imotskom i drugim gradovima, dok će veliko ljetno finale biti održano 27. kolovoza na rasprodanoj Tvrđavi sv. Mihovila u Šibeniku.
| Foto: JURICA_CVITANIC
Foto JURICA_CVITANIC
Foto JURICA_CVITANIC
Foto JURICA_CVITANIC
Foto JURICA_CVITANIC
Foto JURICA_CVITANIC
Foto JURICA_CVITANIC
Foto JURICA_CVITANIC
Foto JURICA_CVITANIC
Foto JURICA_CVITANIC
Foto JURICA_CVITANIC
Foto JURICA_CVITANIC
Foto JURICA_CVITANIC
Foto JURICA_CVITANIC
Foto JURICA_CVITANIC
Foto JURICA_CVITANIC
Foto JURICA_CVITANIC
Foto JURICA_CVITANIC
Foto JURICA_CVITANIC
Foto JURICA_CVITANIC
Foto JURICA_CVITANIC
Foto JURICA_CVITANIC
Foto JURICA_CVITANIC
Foto JURICA_CVITANIC
Foto JURICA_CVITANIC
Foto JURICA_CVITANIC
Foto JURICA_CVITANIC
Foto JURICA_CVITANIC
Foto JURICA_CVITANIC
Foto JURICA_CVITANIC
Foto JURICA_CVITANIC
Foto JURICA_CVITANIC
Foto JURICA_CVITANIC
Foto JURICA_CVITANIC
Foto JURICA_CVITANIC
Foto JURICA_CVITANIC
Foto JURICA_CVITANIC
Foto JURICA_CVITANIC
Foto JURICA_CVITANIC
Foto JURICA_CVITANIC
Foto JURICA_CVITANIC
Foto JURICA_CVITANIC
Foto JURICA_CVITANIC
Foto JURICA_CVITANIC
Foto JURICA_CVITANIC
Foto JURICA_CVITANIC
Foto JURICA_CVITANIC
Foto JURICA_CVITANIC
Foto JURICA_CVITANIC
Foto JURICA_CVITANIC
Foto JURICA_CVITANIC
Foto JURICA_CVITANIC
Foto JURICA_CVITANIC
Foto JURICA_CVITANIC
Foto JURICA_CVITANIC
Foto JURICA_CVITANIC
Foto JURICA_CVITANIC
Foto JURICA_CVITANIC
Foto JURICA_CVITANIC
Foto JURICA_CVITANIC
Foto JURICA_CVITANIC
Foto JURICA_CVITANIC
Foto JURICA_CVITANIC
Foto JURICA_CVITANIC
Foto JURICA_CVITANIC
Foto JURICA_CVITANIC
Foto JURICA_CVITANIC
Foto JURICA_CVITANIC
Foto JURICA_CVITANIC
Foto JURICA_CVITANIC
Foto JURICA_CVITANIC