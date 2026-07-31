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SPLITSKO LJETO

FOTO Pogledajte kako je Peristil s 4 Tenora proslavio jubilej

Koncert 4 Tenora u sklopu Splitskog ljeta još je jednom pokazao koliko ih publika voli. Pomno odabran repertoar, vrhunske vokalne izvedbe i sjajna atmosfera obilježili su večer koju će Split dugo pamtiti
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FOTO Pogledajte kako je Peristil s 4 Tenora proslavio jubilej
"Peristil je pozornica koja nosi posebnu emociju i svaki izlazak pred ovu publiku velika je čast. Hvala svima koji su s nama podijelili ovu večer i još jednom pokazali da glazba najljepše živi kada je dijelimo zajedno. Ovakvi koncerti razlog su zbog kojeg već deset godina pjevamo istim žarom", poručili su Tenori. | Foto: JURICA_CVITANIC
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"Peristil je pozornica koja nosi posebnu emociju i svaki izlazak pred ovu publiku velika je čast. Hvala svima koji su s nama podijelili ovu večer i još jednom pokazali da glazba najljepše živi kada je dijelimo zajedno. Ovakvi koncerti razlog su zbog kojeg već deset godina pjevamo istim žarom", poručili su Tenori. | Foto: JURICA_CVITANIC
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