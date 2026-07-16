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ZANIMLJIVE KOMBINACIJE

FOTO Pogledajte kako su se fanovi ispred Arene 'zagrijavali' za nastup Marilyna Mansona

Ispred zagrebačke Arene fanovi su se počeli okupljati u kasnim popodnevnim satima, a mnogima su za oko 'zapele' zanimljive kombinacije. Evo kako je izgledalo 'zagrijavanje' za koncert
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Zagreb: Atmosfera oko Arene uoci koncerta Marilyna Manson.
Marilyn Manson večeras je ponovno okupio svoje obožavatelje u Zagrebu. Uoči otvaranja vrata Arene ispred dvorane vladala je opuštena atmosfera, a među okupljenima mogli su se čuti brojni strani jezici, ponajviše njemački i engleski. | Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
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Marilyn Manson večeras je ponovno okupio svoje obožavatelje u Zagrebu. Uoči otvaranja vrata Arene ispred dvorane vladala je opuštena atmosfera, a među okupljenima mogli su se čuti brojni strani jezici, ponajviše njemački i engleski. | Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
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