FOTO Pogledajte kako su se fanovi ispred Arene 'zagrijavali' za nastup Marilyna Mansona

Ispred zagrebačke Arene fanovi su se počeli okupljati u kasnim popodnevnim satima, a mnogima su za oko 'zapele' zanimljive kombinacije. Evo kako je izgledalo 'zagrijavanje' za koncert
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Marilyn Manson večeras je ponovno okupio svoje obožavatelje u Zagrebu. Uoči otvaranja vrata Arene ispred dvorane vladala je opuštena atmosfera, a među okupljenima mogli su se čuti brojni strani jezici, ponajviše njemački i engleski.
| Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
Marilyn Manson večeras je ponovno okupio svoje obožavatelje u Zagrebu. Uoči otvaranja vrata Arene ispred dvorane vladala je opuštena atmosfera, a među okupljenima mogli su se čuti brojni strani jezici, ponajviše njemački i engleski.
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Marilyn Manson večeras je ponovno okupio svoje obožavatelje u Zagrebu. Uoči otvaranja vrata Arene ispred dvorane vladala je opuštena atmosfera, a među okupljenima mogli su se čuti brojni strani jezici, ponajviše njemački i engleski.
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Mnogi su stigli odjeveni u prepoznatljive crne kombinacije i majice s Mansonovim motivima, dok su neke obožavateljice odjenule atraktivne kombinacije.
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Interes za nastup kontroverznog američkog rockera bio je velik, a fanovi su s nestrpljenjem iščekivali njegov izlazak na pozornicu Arene Zagreb.
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