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NOVI SINGL

Ukleti Dukat u spotu otvara vrata nadrealnog šokačkog sela

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Ukleti Dukat u spotu otvara vrata nadrealnog šokačkog sela
Foto: PROMO
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Ukleti Dukat od svojih početaka spaja tradicionalnu tamburašku glazbu s psihodeličnim, garažnim i surf rockom. Upravo se taj spoj tradicije i suvremenog, poznatog i začudnog, prenosi i u vizualni svijet novog spota.

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Psihodelični tamburaški bend Ukleti Dukat, sa slavonsko-zagrebačkom adresom, predstavlja novi singl i videospot "Po Crnoj Bari" u kojem kroz priču o konjima, slobodi i tajanstvenim likovima ponovno otvara vrata jednog gotovo nestalog svijeta. Smješten između stvarnosti i sna, spot staro šokačko selo pretvara u nadrealan prostor u kojem se prošlost ne rekonstruira, nego iznova zamišlja.

Ukleti Dukat od svojih početaka spaja tradicionalnu tamburašku glazbu s psihodeličnim, garažnim i surf rockom, stvarajući vlastitu interpretaciju slavonske glazbene i kulturne baštine. Upravo se taj spoj tradicije i suvremenog, poznatog i začudnog, prenosi i u vizualni svijet novog spota.

Radnja je smještena u Crnu Baru, stari dio sela Bošnjaci, prostor na koji su nekada krave i konji dolazili na ispašu i gdje se još dugo mogao osjetiti autentičan duh staroga sela. U spotu Crna Bara, međutim, prestaje biti samo stvarna lokacija. Ona postaje svojevrsna pozornica između sjećanja, mita i sna.

U središtu priče nalazi se protagonist koji prolazi kroz niz neobičnih, pomalo zlokobnih situacija i susreće ljude čija su lica skrivena iza tajanstvenih maski. Pokušavajući pobjeći od takvog društva, odlazi u svoj svijet – u ravnicu, među konje i otvoreni prostor. No bijeg nije konačan. Na putu ponovno susreće maskirane osobe, ovoga puta kao autostopere, te ih počinje skupljati i voditi sa sobom.

Tek tijekom zajedničkog putovanja s konjima počinje se otkrivati tko se zapravo nalazi iza maski. Konji tako postaju svojevrstan filter između privida i stvarnosti, između dobrih i loših, između onoga što ljudi pokazuju i onoga što uistinu jesu. Kroz njihovo kretanje protagonist postupno skida maske s ljudi koje susreće, ali istodobno pronalazi i ono za čim je od početka tragao – osjećaj slobode i sreće.

Upravo su konji ključni motiv pjesme i spota. Oni predstavljaju slobodu, pokret i gotovo iskonsku sreću koju donosi jahanje, trenutak u kojem čovjek zajedno s konjem prolazi otvorenom ravnicom i nakratko ostavlja sve drugo iza sebe.

Foto: PROMO

Ukleti Dukat pritom ne pokušava rekonstruirati selo kakvo je nekada bilo. Umjesto nostalgije i doslovnog vraćanja u prošlost, bend zamišlja kako bi taj svijet izgledao kada bismo ga ponovno mogli sanjati. Spajanjem tambure i psihodeličnog rocka pokušavaju dosegnuti upravo prostor između stvarnosti i sanjarenja, u kojem staro selo više nije samo povijesna činjenica, nego postaje nadrealan i gotovo mitski krajolik.

Crna Bara zato u spotu nije samo mjesto radnje. Ona postaje sjećanje na jedan svijet koji polako nestaje, ali istodobno i prostor u kojem se šokačka baština može ponovno izmisliti kroz suvremeni zvuk, psihodeliju i novu simboliku.

Novim izdanjem Ukleti Dukat još jednom pokazuje da slavonsko selo ne mora ostati zarobljeno u prošlosti. Ono može biti početna točka za nešto sasvim novo, za glazbu i slike koje tradiciju ne čuvaju pod staklenim zvonom, nego je puštaju da se mijenja, sanja i ponovno živi.

Iza Ukletog Dukata inače stoji Mislav Lešić, akademski slikar, dizajner i ilustrator poznat pod umjetničkim imenom Lord Čardak, koji već godinama kroz slikarstvo, murale, dizajn i glazbu gradi vlastiti vizualni jezik nadahnut Šokadijom, spajajući motive slavonskog sela s psihodelijom i suvremenom umjetnošću, isti svijet koji kroz Ukleti Dukat dobiva i svoj zvuk.

Novo izdanje Ukletog Dukata izlazi uz podršku Dostave zvuka, a možete ga poslušati na svim streaming servisima.

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