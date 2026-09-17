Krenulo snimanje kompilacije splitske nezavisne scene 'Alo!'

Split dobiva novu kompilaciju nezavisnih bendova i glazbenih autora pod nazivom ALO!. To je izdanje koje okuplja dvanaest glazbenih imena iz Splita, i bilježi trenutak grada, njegovih bendova, podruma, garaža, proba, prijateljstava, buke, nervoze, upornosti, prkosa i svega onoga što se godinama događa izvan velikih pozornica, gradskih događaja i institucija, ali čini živo tkivo glazbene scene.

Na kompilaciji će se predstaviti Gdinjko, Rolo, Bizon, Daske, 65 Bandits, Stepped Out, Foster, Nikola Radman, Davor Gazde, Leut Magnetik, Goran Cetinić Koća te Sveto Dalmatinski i Novo Normalni. Sve pjesme snimaju se u Klubu Kocka, prostoru koji je desetljećima jedno od najvažnijih mjesta splitske nezavisne kulture, mjesto susreta različitih generacija, žanrova i ideja. Svaki će izvođač biti zabilježen i audio i video zapisom, čime ALO! postaje više od klasične glazbene kompilacije, svojevrsni dokument scene u pokretu.

Ideja za projekt došla je od Dragana Đokića Đole, dugogodišnjeg aktera splitske glazbene i kulturne scene, a realizira se u suradnji sa splitskom diskografskom kućom Mudri Brk. Financijsku potporu projektu dao je Grad Split, prepoznavši važnost bilježenja i predstavljanja lokalne glazbene produkcije koja često nevidljiva, nastaje na glazbenim marginama, ali snažno oblikuje identitet i kulturnu sliku grada.

Za audio snimanje bendova zadužen je nagrađivani ton majstor Igor Ivanković (Level point studio), a za miks i mastering iskusni i također nagrađivani producent Ivan Božanić (Pips, Chips & Videoclips, Meritas, ABOP) koji svoje glazbene korijene vuče iz potentne splitske alter scene devedesetih godina. Za video produkciju zaduženi su Dragan Đokić (Studio Baranda) i Jovica Kozlica, a za oblikovanje svjetla Franko Sardelić (Kino klub Split). Cijelo snimanje fotografski će ovjekovječiti majstor fotografije, Milan Šabić (Noise). Kompilacija će iduće godine biti objavljena na vinilnom izdanju za čiji dizajn je zadužen nagrađivani dizajnerski dvorac Kazinoti&Komenda.

- Dugo u Splitu nije bilo ovakve, a ni slične kompilacije koja na jednom mjestu okuplja presjek autora i bendova različitih generacija i estetika kojima je zajednički nazivnik jak autorski pečat, dugogodišnja upornost, kao i to da svi rade glazbu koja nije komercijalna, popularna ni trendovska. To su mahom autori koji svojim izrčajem iskaču iz standardnih žanrovskih okvira i glazbenih formula, ili kako bi se u nas reklo, bendovi i umjetnici koji su totalno “vanka škvare”. Tako će se na ovoj kompilaciji susresti autentični i beskompromisni punk i hard core, noise, eksperimentala, jaki kantautorski rukopisi, elektronika, mediteranska melankolija, mladi, ali i jako iskusni glazbenici sa statusom legendi, te ona posebna splitska tvrdoglavost zbog koje se muzika radi i onda kada za nju nema savršenih uvjeta, publike, koncerata i novca - rekao je Dragan Đokić Đole.

Foto: Filip Kovačević

- Naziv ALO! na prvu nosi jednostavnu, gotovo svakodnevnu gestu dozivanja i javljanja. Ali svi Dalmatinci znaju da uzvik ALO! može biti i agresivno upozorenje, podsjetnik i ležerni pozdrav. ALO! nije zamišljen kao konačna definicija i popis bendova, nego kao početak novog razgovora o glazbi koja u ovom gradu postoji, razvija se i zaslužuje biti zabilježena - rekao je Davor Drezga.

Snimanjem u Klubu Kocka projekt dobiva i dodatnu simboličku vrijednost. Kocka nije samo lokacija, nego dio kolektivne memorije splitske nezavisne kulture. Mjesto na kojem su se otkrivali bendovi, stvarale generacije publike, gradili glazbeni profesionalci, ali i cijela jedna subkulturna zajednica. Upravo zato prirodno je da se ovakav projekt događa ondje gdje je velik dio ove scene i odrastao.

- Kompilacija ALO! želi biti podsjetnik da nezavisna scena ne nastaje sama od sebe. Ona se gradi strpljenjem, prostorima, ljudima koji dolaze na koncerte, upornim bendovima, onima koji snimaju, lijepe plakate, nose opremu, puštaju glazbu, otvaraju vrata i vjeruju da lokalna muzika ima smisla i onda kada za nju nema velikog interesa. Ovaj projekt nastaje upravo za njih, za buduće bendove, publiku, klubove, grad i sve one koji znaju koliko je važno da se glasovi jedne scene ne izgube, a i da ostanu trajno zapisani kao dokument jednog vremena.

ALO! je zato i kompilacija i poruka. Zanimljiva, bučna i iskrena. Zapis jednog vremena i jednog grada kojem je ovo poziv na kulturno buđenje iz ralja turizma - rekli su Đokić i Drezga.