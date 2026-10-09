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DIRLJIVE SCENE

FOTO Pogledajte lampaše koje su fanovi zapalili ispred zgrade Gorana Bareta u Zagrebu

Brojni građani u petak navečer donijeli su lampione ispred zgrade na zagrebačkom Sopotu u kojoj je živio Goran Bare. Na stubama ispred ulaza palili su svijeće i u tišini odavali počast legendarnom frontmenu Majki. Crveni lampioni osvijetlili su ulaz u zgradu i pretvorili ga u mjesto oproštaja od glazbenika koji je ostavio neizbrisiv trag na hrvatskoj rock sceni
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Zagreb: Ljudi pale lampaše ispred zgrade u kojoj je živio Goran Bare
Foto Igor Kralj/PIXSELL
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Foto: Igor Kralj/PIXSELL
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