DIRLJIVE SCENE
FOTO Pogledajte lampaše koje su fanovi zapalili ispred zgrade Gorana Bareta u Zagrebu
Brojni građani u petak navečer donijeli su lampione ispred zgrade na zagrebačkom Sopotu u kojoj je živio Goran Bare. Na stubama ispred ulaza palili su svijeće i u tišini odavali počast legendarnom frontmenu Majki. Crveni lampioni osvijetlili su ulaz u zgradu i pretvorili ga u mjesto oproštaja od glazbenika koji je ostavio neizbrisiv trag na hrvatskoj rock sceniDodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu