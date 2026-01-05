Obavijesti

Show

Komentari 1
DIRLJIVA CEREMONIJA

FOTO Pogledajte nezaboravne prizore! Cvita i Nikola konačno su se vjenčali u Divljim pčelama

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
FOTO Pogledajte nezaboravne prizore! Cvita i Nikola konačno su se vjenčali u Divljim pčelama
9
Foto: Tom Dubravec

Veliko veselje u cijelom Vrilu vlada zbog Cvite i Nikole. 'Divlje pčele' ne propustite od 20.15 sati na RTL-u!

Veliki dan svanuo je u obitelji Vukas - njihov Nikola ženi Cvitu Runje! Uz glazbu pred kućom i pratnju sestara i prijateljice Luce, iz svog je doma ispraćena prekrasna mladenka. Veliko veselje u cijelom Vrilu vlada zbog Cvite i Nikole, a na dirljivoj ceremoniji, par se konačno vjenčao - svim preprekama unatoč!

PREGLED TJEDNA Evo što vas čeka u omiljenim sapunicama: Ivica ipak daje suglasnost za ekshumaciju Jose
Evo što vas čeka u omiljenim sapunicama: Ivica ipak daje suglasnost za ekshumaciju Jose

Dan kasnije, Lucin zaručnik broji novce od zarade tijekom svadbe, a tijekom razgovora Luca otkriva zaručniku da je vidjela Mirjanu i Domazeta u šumi! Iako ona želi reći Kati, zaručnik je nagovara da šuti i ne miješa se. Kata i Stipan vraćaju se u polje nakon slavljeničkih dana, a uskoro sreću i Domazeta. Prenosi joj loše vijesti koje naruše sreću zbog udaje sestre.

Sinj, 03.11.2025 - Snimanje RTL serije Divlje Pcele u Sinjskom Obrovcu
Foto: Tom Dubravec

Zora odlazi po vodu, a tamo je iznenadi Marko! Zanimalo ga je što nije plesala s njim, a uskoro joj priznaje i da je bila najljepša na svadbi! Dojmove sumiraju i Karmela i Veljko, zadovoljni su zbog atmosfere svadbe, a dobro im je sjela i zarada! Zadovoljan je i Ante Vukas, koji je uz kavu sa suprugom zaključio da je svadba prošla odlično. Uskoro ga pitanjem iznenadi i gost Vice!

Sinj, 03.11.2025 - Snimanje RTL serije Divlje Pcele u Sinjskom Obrovcu
Foto: Tom Dubravec

'Divlje pčele' ne propustite od 20.15 sati na RTL-u!

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
FOTO U 'Život na vagi' ušla je sa 213,6 kilograma, a evo kako sad izgleda Splićanka Katarina...
DVA MJESECA NAKON SHOWA

FOTO U 'Život na vagi' ušla je sa 213,6 kilograma, a evo kako sad izgleda Splićanka Katarina...

U devetu sezonu showa 'Život na vagi' ušla je sa 213,6 kilograma, a na finalnom vaganju Splićanka Katarina Ondini imala je 167,7. Ni nakon izlaska iz showa Katarina nije odustala od promjena koje je ondje započela
FOTO Najveći dekolte ikad: Kylie je za dečka nosila narančasto, a haljina joj jedva ukrotila grudi
SEKSI FOTKE

FOTO Najveći dekolte ikad: Kylie je za dečka nosila narančasto, a haljina joj jedva ukrotila grudi

Starleta Kylie Jenner podržala je svog dečka Timothéea Chalameta i odjenula narančastu haljinu. U njoj je toliko stegnula grudi da ih je jedva 'obuzdala'
Evo što će biti u omiljenim serijama u ponedjeljak: Katarina dobiva novu ponudu...
DNEVNI PREGLED

Evo što će biti u omiljenim serijama u ponedjeljak: Katarina dobiva novu ponudu...

Doznajte što vas očekuje ovog ponedjeljak 5. siječnja u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Divlje pčele', 'La Promesa', 'Chicago P.D.', 'Cacau'...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026