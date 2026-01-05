FOTO Pogledajte nezaboravne prizore! Cvita i Nikola konačno su se vjenčali u Divljim pčelama

Veliki dan svanuo je u obitelji Vukas - njihov Nikola ženi Cvitu Runje! Uz glazbu pred kućom i pratnju sestara i prijateljice Luce, iz svog je doma ispraćena prekrasna mladenka. Veliko veselje u cijelom Vrilu vlada zbog Cvite i Nikole, a na dirljivoj ceremoniji, par se konačno vjenčao - svim preprekama unatoč!

Dan kasnije, Lucin zaručnik broji novce od zarade tijekom svadbe, a tijekom razgovora Luca otkriva zaručniku da je vidjela Mirjanu i Domazeta u šumi! Iako ona želi reći Kati, zaručnik je nagovara da šuti i ne miješa se. Kata i Stipan vraćaju se u polje nakon slavljeničkih dana, a uskoro sreću i Domazeta. Prenosi joj loše vijesti koje naruše sreću zbog udaje sestre.

Foto: Tom Dubravec

Zora odlazi po vodu, a tamo je iznenadi Marko! Zanimalo ga je što nije plesala s njim, a uskoro joj priznaje i da je bila najljepša na svadbi! Dojmove sumiraju i Karmela i Veljko, zadovoljni su zbog atmosfere svadbe, a dobro im je sjela i zarada! Zadovoljan je i Ante Vukas, koji je uz kavu sa suprugom zaključio da je svadba prošla odlično. Uskoro ga pitanjem iznenadi i gost Vice!

Foto: Tom Dubravec

'Divlje pčele' ne propustite od 20.15 sati na RTL-u!