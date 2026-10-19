FOTO Pogledajte što je ostalo od kultnog 'Kulušića': Napuštena ruševina u centru Zagreba

Jedan od najvažnijih klubova Novog vala i rock scene u državnom je vlasništvu od 2021. godine te je 2024. krenulo njegovo razmontiranje. Danas je Kulušić, na žalost, samo derutno ruglo u centru Zagreba
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Kultni klub Kulušić, u kojem su se okupljale generacije ljubitelja glazbe, već je više od dva desetljeća zatvoren, a njegova budućnost i dalje je neizvjesna.
| Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
Kultni klub Kulušić, u kojem su se okupljale generacije ljubitelja glazbe, već je više od dva desetljeća zatvoren, a njegova budućnost i dalje je neizvjesna. |
Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
Kultni klub Kulušić, u kojem su se okupljale generacije ljubitelja glazbe, već je više od dva desetljeća zatvoren, a njegova budućnost i dalje je neizvjesna.
| Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
Na ovoj su pozornici nastupali Azra, Haustor, Film, Bijelo dugme i brojni drugi velikani regionalne rock-scene. Kulušić je bio mnogo više od kluba – bio je jedno od ključnih mjesta zagrebačkog novog vala i prostor u kojem su nastajali albumi koji su obilježili glazbenu povijest.
| Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
Kulušić, koji je osamdesetih bio sinonim za zagrebački rock, danas je napuštena ruševina
| Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
Sedam uzastopnih koncerata Azre u listopadu 1981. ostalo je zabilježeno na legendarnom trostrukom albumu Ravno do dna. Upravo su takvi nastupi učvrstili status Kulušića kao jednog od najvažnijih koncertnih prostora novog vala.
| Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
Kulušić je svojedobno bio mjesto na kojem su mladi bendovi dobivali priliku, a publika otkrivala nove glazbene pravce.
| Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
Iako je klub zatvoren još 2002. godine, njegovo ime i dalje izaziva nostalgiju među onima koji pamte zlatno doba zagrebačke rock-scene.
| Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
Foto Lucija Ocko/PIXSELL
Foto Lucija Ocko/PIXSELL
Foto Lucija Ocko/PIXSELL
Foto Lucija Ocko/PIXSELL
Foto Lucija Ocko/PIXSELL
Foto Lucija Ocko/PIXSELL
Foto Lucija Ocko/PIXSELL
Foto Lucija Ocko/PIXSELL
Foto Lucija Ocko/PIXSELL
Foto Lucija Ocko/PIXSELL
Foto Lucija Ocko/PIXSELL