FOTO Pogledajte što je ostalo od kultnog 'Kulušića': Napuštena ruševina u centru Zagreba

Na ovoj su pozornici nastupali Azra, Haustor, Film, Bijelo dugme i brojni drugi velikani regionalne rock-scene. Kulušić je bio mnogo više od kluba – bio je jedno od ključnih mjesta zagrebačkog novog vala i prostor u kojem su nastajali albumi koji su obilježili glazbenu povijest. | Foto: Lucija Ocko/PIXSELL