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FOTO Pogledajte što je ostalo od kultnog 'Kulušića': Napuštena ruševina u centru Zagreba

Jedan od najvažnijih klubova Novog vala i rock scene u državnom je vlasništvu od 2021. godine te je 2024. krenulo njegovo razmontiranje. Danas je Kulušić, na žalost, samo derutno ruglo u centru Zagreba
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Zagreb: Nekadašnji kultni klub Kulušić
Kultni klub Kulušić, u kojem su se okupljale generacije ljubitelja glazbe, već je više od dva desetljeća zatvoren, a njegova budućnost i dalje je neizvjesna. | Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
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Kultni klub Kulušić, u kojem su se okupljale generacije ljubitelja glazbe, već je više od dva desetljeća zatvoren, a njegova budućnost i dalje je neizvjesna. | Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
Komentari 1

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