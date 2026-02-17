Obavijesti

FOTO Pogledajte što u večernjim satima radi lijepa Lara iz 'Gospodina Savršenog'

Osječanka Lara Krličević (22), influencerica i kandidatkinja popularnog TV showa Gospodin Savršeni, vrlo je brzo postala prepoznatljivo lice. Sada je za 24sata otkrila i da radi u jednom noćnom klubu...
Lara je već neko vrijeme zaštitno lice slavonskobrodskog noćnog kluba Hedonic. Vlasnici Hedonica su još lani, i prije nego što će se početi emitirati show 'Gospodin Savršeni', u Lari prepoznali simpatičnu djevojku koja, kad god se pojavi u klubu, pobire simpatije gostiju. | Foto: Ivica Galovic/pixsell
