FOTO Pogledajte što u večernjim satima radi lijepa Lara iz 'Gospodina Savršenog'

Osječanka Lara Krličević (22), influencerica i kandidatkinja popularnog TV showa Gospodin Savršeni, vrlo je brzo postala prepoznatljivo lice. Sada je za 24sata otkrila i da radi u jednom noćnom klubu...
Lara je već neko vrijeme zaštitno lice slavonskobrodskog noćnog kluba Hedonic. Vlasnici Hedonica su još lani, i prije nego što će se početi emitirati show 'Gospodin Savršeni', u Lari prepoznali simpatičnu djevojku koja, kad god se pojavi u klubu, pobire simpatije gostiju.
| Foto: Ivica Galovic/pixsell
|
Foto: Ivica Galovic/pixsell
| Foto: Ivica Galovic/pixsell
Proteklih je dana na društvenim mrežama Hedonica najavljivala predstojeće koncerte i Valentinovski party držeći crvenu ružu, baš kakve dobiva u TV showu od dva Gospodina Savršena.
| Foto: Ivica Galovic/pixsell
- Zapravo ruža više dobijem u klubu jer mi ih daruju dečki kad dođu u izlazak. Nekad ih sakupim desetke - rekla je Lara za 24sata.
| Foto: Ivica Galovic/pixsell
Lara je prije sudjelovanja u showu već privukla pažnju medija i publike nakon što je krajem prošle godine njezina fotografija s tribina stadiona NK Osijek na utakmici protiv NK Slaven Belupo postala viralna.
| Foto: Ivica Galovic/pixsell
Na fotografiji je Lara pozirala u dresu Manchester City, što je izazvalo brojne reakcije na društvenim mrežama i dodatno povećalo njezinu popularnost.
| Foto: Ivica Galovic/pixsell
Osim što je influencerica, Lara je i sportski tip – šest godina trenirala je rukomet, četiri godine košarku, a više od deset godina bavi se i plesom.
Sport ju je, kako je sama izjavila, naučio timskom radu, poštenju i direktnosti, a te osobine želi pokazati i u vili “Gospodina Savršenog”.
| Foto: Ivica Galovic/pixsell
U emisiju je ušla s jasnom željom da pokaže svoje pravo lice, bez drame i zakulisnih igara. Opisuje sebe kao otvorenu, iskrenu i direktnu osobu koja cijeni poštovanje i zajedništvo u vezi.
| Foto: Ivica Galovic/pixsell
Na društvenim mrežama Lara ima značajnu pratiteljsku bazu – na TikToku je prati više od 40.000 ljudi, a i na Instagramu ima nekoliko desetaka tisuća pratitelja, gdje redovito dijeli sadržaje vezane uz treninge, lifestyle i svakodnevni život.
| Foto: Ivica Galovic/pixsell
Lara je rođena u Hrvatskoj, ali je s 13 godina s obitelji otišla živjeti u Irsku. Tamo su živjeli šest godina, tijekom kojih je Lara pohađala srednju školu sa željom da postane odvjetnica.
| Foto: Ivica Galovic/pixsell
No pri kraju srednje njezina se obitelj vratila u Hrvatsku i ona se našla u problemu jer je morala ponovno upisati srednju školu kako bi dobila neko zvanje. Umjesto toga počela je raditi - radila je čak i fizičke poslove.
| Foto: Ivica Galovic/pixsell
