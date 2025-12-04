FOTO Poznata lica uživala su u koncertu Danijele Martinović: I mama ju je ponosno slušala!

I ovaj moj drugi božićni koncert pamtit ću zauvijek kao čarobnu večer punu ljubavi i radosti i sigurna sam da neću ponovno čekati ovoliki niz godina da svojoj publici, prijateljima, obitelji, ali i sebi samoj priredim ovako poseban i ispunjujući glazbeni dar, rekla je Danijela Martinović u srijedu navečer.
Publika je s njom uglas pjevala božićne pjesme s njezina slavnog albuma, koji već 22 godine ostaje među najslušanijima u Hrvatskoj, ali i sve one hitove koji su obilježili generacije.
Poseban trenutak večeri pripao je njezinu glazbenom gostu Martinu Kosovcu, mladom talentu koji je publiku raznježio izvedbom svoje 'Maštarije', a dodatno osvojio toplim interpretacijama 'Ti si moj san' i bezvremenskog 'White Christmas', prenosi Story.hr.
U publici je sinoć sjedio i sin harfistice te Danijeline bliske prijateljice, Doris Karamatić. Upravo on je bio dio božićne priče i prije dvadeset godina, kad je Doris, u devetom mjesecu trudnoće, svirala harfu na Danijelinom prvom božićnom koncertu.
Posebnu čaroliju na pozornicu donio je i dječji zbor Zagrepčanke i dečki, pod vodstvom Lane Marinović, koja je pripremila aranžman ostvaren baš po Danijelinoj želji.
Među publikom te večeri sjedila je i Danijelina majka, Ivanka Martinović.
U jednom trenutku prema Ivanki je prišla i Iva Todorić, Gazdina kći. Kad ju je ugledala, lice joj se razvedrilo. S osmijehom punim topline pozdravila je Ivanku.
U Danijelinim hitovima uživala je i Iris Livaja.
