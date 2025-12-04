Dirljiva večer u Lisinskom FOTO Poznata lica uživala su u koncertu Danijele Martinović: I mama ju je ponosno slušala!

I ovaj moj drugi božićni koncert pamtit ću zauvijek kao čarobnu večer punu ljubavi i radosti i sigurna sam da neću ponovno čekati ovoliki niz godina da svojoj publici, prijateljima, obitelji, ali i sebi samoj priredim ovako poseban i ispunjujući glazbeni dar, rekla je Danijela Martinović u srijedu navečer.