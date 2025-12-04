Obavijesti

Dirljiva večer u Lisinskom

FOTO Poznata lica uživala su u koncertu Danijele Martinović: I mama ju je ponosno slušala!

I ovaj moj drugi božićni koncert pamtit ću zauvijek kao čarobnu večer punu ljubavi i radosti i sigurna sam da neću ponovno čekati ovoliki niz godina da svojoj publici, prijateljima, obitelji, ali i sebi samoj priredim ovako poseban i ispunjujući glazbeni dar, rekla je Danijela Martinović u srijedu navečer.
Zagreb: Danijela Martinović održala je božićni koncert u Lisinskom
Publika je s njom uglas pjevala božićne pjesme s njezina slavnog albuma, koji već 22 godine ostaje među najslušanijima u Hrvatskoj, ali i sve one hitove koji su obilježili generacije. | Foto: Marko Seper/PIXSELL
Publika je s njom uglas pjevala božićne pjesme s njezina slavnog albuma, koji već 22 godine ostaje među najslušanijima u Hrvatskoj, ali i sve one hitove koji su obilježili generacije. | Foto: Marko Seper/PIXSELL
