FOTO Poznata slatkica ljubila je brojne kolege: Pogledajte kako se mijenjala Selena Gomez

Selena Gomez rođena je 22. srpnja 1992. godine u Teksasu. Roditelji su joj bili vrlo mladi kada se rodila, a ime je dobila po legendarnoj teksaško-meksičkoj pjevačici Seleni Quintanilli. Nakon razvoda roditelja, kada je imala samo pet godina, odrasla je s majkom Mandy, koja je radila nekoliko poslova kako bi svojoj kćeri omogućila što bolje djetinjstvo. Iako nisu živjele u izobilju, Selena je često isticala kako joj je majka pružila ljubav, podršku i osjećaj sigurnosti. | Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS