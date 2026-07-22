FOTO Poznata slatkica ljubila je brojne kolege: Pogledajte kako se mijenjala Selena Gomez

Selena Gomez je jedna od najprepoznatljivijih osoba svjetske zabavne industrije. Uspješno je izgradila karijeru glumice, pjevačice, producentice i poduzetnice, a njezin životni put obilježen je velikim profesionalnim uspjesima, ali i brojnim osobnim izazovima. Danas slavi 34. rođendan, a u galeriji pogledajte kako se mijenjala.
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Selena Gomez rođena je 22. srpnja 1992. godine u Teksasu. Roditelji su joj bili vrlo mladi kada se rodila, a ime je dobila po legendarnoj teksaško-meksičkoj pjevačici Seleni Quintanilli. Nakon razvoda roditelja, kada je imala samo pet godina, odrasla je s majkom Mandy, koja je radila nekoliko poslova kako bi svojoj kćeri omogućila što bolje djetinjstvo. Iako nisu živjele u izobilju, Selena je često isticala kako joj je majka pružila ljubav, podršku i osjećaj sigurnosti.
| Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS
Selena Gomez rođena je 22. srpnja 1992. godine u Teksasu. Roditelji su joj bili vrlo mladi kada se rodila, a ime je dobila po legendarnoj teksaško-meksičkoj pjevačici Seleni Quintanilli. Nakon razvoda roditelja, kada je imala samo pet godina, odrasla je s majkom Mandy, koja je radila nekoliko poslova kako bi svojoj kćeri omogućila što bolje djetinjstvo. Iako nisu živjele u izobilju, Selena je često isticala kako joj je majka pružila ljubav, podršku i osjećaj sigurnosti.
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Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS
Selena Gomez rođena je 22. srpnja 1992. godine u Teksasu. Roditelji su joj bili vrlo mladi kada se rodila, a ime je dobila po legendarnoj teksaško-meksičkoj pjevačici Seleni Quintanilli. Nakon razvoda roditelja, kada je imala samo pet godina, odrasla je s majkom Mandy, koja je radila nekoliko poslova kako bi svojoj kćeri omogućila što bolje djetinjstvo. Iako nisu živjele u izobilju, Selena je često isticala kako joj je majka pružila ljubav, podršku i osjećaj sigurnosti.
| Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS
Prve korake u svijetu glume napravila je još kao dijete. Godine 2002. pridružila se glumačkoj postavi dječje emisije "Barney & Friends", gdje je stekla prvo iskustvo pred kamerama. Nakon završetka tog projekta nastavila je odlaziti na audicije te je ostvarila manje uloge u filmovima i televizijskim serijama, uključujući "Spy Kids 3-D: Game Over" i "Walker, Texas Ranger".
| Foto: Instagram/Ida Solbakken
Pravi preokret dogodio joj se 2007. godine kada je dobila glavnu ulogu Alex Russo u Disneyjevoj seriji "Wizards of Waverly Place". Serija je ubrzo postala veliki hit, a Selena je preko noći postala jedna od najvećih zvijezda Disney Channela.
| Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS
Tijekom rada na popularnoj seriji nastavila je razvijati i filmsku karijeru. Pojavila se u filmovima "Another Cinderella Story" i "Princess Protection Program", a posudila je glas liku u animiranom filmu "Horton Hears a Who!".
| Foto: MADI, SXAC
Nakon završetka Disneyjeva razdoblja odlučila je napustiti uloge namijenjene mlađoj publici te se okušala u ozbiljnijim projektima. Film "Spring Breakers" iz 2013. godine pokazao je njezinu želju za drugačijim glumačkim izazovima, dok je posljednjih godina posebnu pažnju privukla ulogom Mabel More u humorističnoj kriminalističkoj seriji "Only Murders in the Building". Ta joj je uloga donijela nominacije za prestižne televizijske nagrade te potvrdila status ozbiljne glumice.
| Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS
Velik uspjeh ostvarila je i u filmskoj industriji. Posebno se istaknula glasom Mavis u animiranom serijalu "Hotel Transylvania", a 2024. godine zapaženu je ulogu ostvarila u španjolskom filmu "Emilia Pérez", koji je izazvao veliko zanimanje kritike i publike. Na Filmskom festivalu u Cannesu zajedno s kolegicama osvojila je nagradu za najbolju glumicu.
| Foto: MIKE BLAKE/REUTERS
Paralelno s glumačkom karijerom razvijala je i glazbenu. Isprva je nastupala sa sastavom Selena Gomez & the Scene, s kojim je objavila tri uspješna albuma. Pjesme "Naturally", "Who Says" i "Love You Like a Love Song" postale su veliki svjetski hitovi. Nakon raspada benda započela je samostalnu karijeru i objavila albume koji su zauzeli prvo mjesto američke ljestvice Billboard 200. Među njezinim najpoznatijim pjesmama nalaze se "Come & Get It", "Good For You", "Hands To Myself", "Lose You To Love Me" i "Calm Down", suradnja s nigerijskim glazbenikom Remom koja je postala jedan od najvećih globalnih hitova posljednjih godina.
| Foto: Profimedia - ilustrativna fotografija
Jednom je prilikom komentirala kako joj je glazba bila samo "hobi koji je izmaknuo kontroli" te je postao dio njezina identiteta.
| Foto: Instagram/Selena Gomez
Osim umjetničke karijere, Selena Gomez pokazala se iznimno uspješnom poduzetnicom. Godine 2020. pokrenula je kozmetički brend Rare Beauty, koji je u vrlo kratkom vremenu osvojio tržište. Dio prihoda tvrtka usmjerava u Rare Impact Fund, zakladu koja financira projekte vezane uz mentalno zdravlje. Uspjeh brenda učinio je Selenu jednom od najbogatijih žena u industriji zabave, a procjene govore da vrijednost tvrtke doseže nekoliko milijardi američkih dolara.
| Foto: Doug Peters/PRESS ASSOCIATION
Veliku pozornost javnosti privlači i njezin privatni život. Tijekom godina bila je u vezama s nekoliko poznatih glazbenika, među kojima su Nick Jonas, Zedd, The Weeknd i Justin Bieber.
| Foto: Doug Peters
Mediji su posebno pratili njezinu dugogodišnju vezu s Bieberom.
| Foto: Hubert Boesl/DPA/PIXSELL
Krajem 2023. godine potvrdila je vezu s glazbenim producentom Bennyjem Blancom, s kojim se zaručila godinu dana kasnije. Par se vjenčao 2025. godine na intimnoj ceremoniji okruženoj obitelji i najbližim prijateljima.
| Foto: Instagram/Ida Solbakken
Unatoč velikim uspjesima, Selena Gomez godinama se suočava s ozbiljnim zdravstvenim problemima. Dijagnosticiran joj je lupus, kronična autoimuna bolest zbog koje je 2017. godine morala na transplantaciju bubrega.
| Foto: Instagram/Selena Gomez
Donorica joj je bila bliska prijateljica Francia Raisa, čime joj je doslovno spasila život. Osim fizičkog zdravlja, otvoreno govori i o borbi s anksioznošću, depresijom i bipolarnim poremećajem.
| Foto: Instagram/Selena Gomez
Foto Instagram/Selena Gomez
Foto Instagram/Selena Gomez
Foto Instagram/Selena Gomez
Foto Instagram/Selena Gomez
Foto Aude Guerrucci/REUTERS
Foto MARIO ANZUONI/REUTERS
Foto INSTARimages.com
Foto Chase Rollins/Press Association/PIXSELL
Foto PA/PIXSELL, IG/Vincenzo Iaquinta
Foto HPA/IPA/PIXSELL/IPA/PIXSELL/Instagram
Foto MARIO ANZUONI/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL
Foto PA/PIXSELL, IG/Vincenzo Iaquinta
Foto MARIO ANZUONI/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL
Foto MAWR
Foto Mehdi Taamallah/Press Association/PIXSELL
Foto Hutchins Photo/IPA/PIXSELL/IPA/PIXSELL
Foto Mario Anzuoni/REUTERS
Foto Hulu
Foto Imdb
Foto SAG
Foto Instagram/Ida Solbakken
Foto Instagram/Ida Solbakken
Foto Selena Gomez Instagram
Foto Chase Rollins/PRESS ASSOCIATION
Foto Tony DiMaio/PRESS ASSOCIATION
Foto Selena Gomez Instagram