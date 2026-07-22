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POSTALA MILIJARDERKA

FOTO Poznata slatkica ljubila je brojne kolege: Pogledajte kako se mijenjala Selena Gomez

Selena Gomez je jedna od najprepoznatljivijih osoba svjetske zabavne industrije. Uspješno je izgradila karijeru glumice, pjevačice, producentice i poduzetnice, a njezin životni put obilježen je velikim profesionalnim uspjesima, ali i brojnim osobnim izazovima. Danas slavi 34. rođendan, a u galeriji pogledajte kako se mijenjala.
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80th Annual Golden Globe Awards in Beverly Hills
Selena Gomez rođena je 22. srpnja 1992. godine u Teksasu. Roditelji su joj bili vrlo mladi kada se rodila, a ime je dobila po legendarnoj teksaško-meksičkoj pjevačici Seleni Quintanilli. Nakon razvoda roditelja, kada je imala samo pet godina, odrasla je s majkom Mandy, koja je radila nekoliko poslova kako bi svojoj kćeri omogućila što bolje djetinjstvo. Iako nisu živjele u izobilju, Selena je često isticala kako joj je majka pružila ljubav, podršku i osjećaj sigurnosti. | Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS
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Selena Gomez rođena je 22. srpnja 1992. godine u Teksasu. Roditelji su joj bili vrlo mladi kada se rodila, a ime je dobila po legendarnoj teksaško-meksičkoj pjevačici Seleni Quintanilli. Nakon razvoda roditelja, kada je imala samo pet godina, odrasla je s majkom Mandy, koja je radila nekoliko poslova kako bi svojoj kćeri omogućila što bolje djetinjstvo. Iako nisu živjele u izobilju, Selena je često isticala kako joj je majka pružila ljubav, podršku i osjećaj sigurnosti. | Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS
Komentari 1

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