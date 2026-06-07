FOTO Premijera filma 'Goonies' bila je prije 41 godinu: Evo kako glumačka postava izgleda sada

"Zaista me impresionira činjenica da je film ostavio tako snažan trag u popularnoj kulturi", rekla je za Sky News u ožujku 2023. godine. "Mislim da nitko od nas nije očekivao da će se to dogoditi kada je film izašao. Svi smo se nevjerojatno zabavljali tijekom snimanja. I, znate, na kraju je doista promijenio živote svih nas. To je jednostavno predivno", dodala je. | Foto: Doug Peters/PRESS ASSOCIATION