FOTO Premijera filma 'Goonies' bila je prije 41 godinu: Evo kako glumačka postava izgleda sada

Potraga za izgubljenim blagom Jednookog Willyja i dalje fascinira publiku više od četiri desetljeća nakon izlaska filma "The Goonies". Premijera klasika bila je na današnji dan 1985. godine, a u galeriji pogledajte gdje je glumačka postava filma danas.
U glavnim ulogama ove šarolike družine budućih zvijezda, kultni klasik iz 80-ih redatelja Richarda Donnera (nastao prema priči Stevena Spielberga) prati skupinu djece koju drugi smatraju "otpadnicima" iz četvrti "Goon Docks" u Astoriji. Oni otkrivaju kartu blaga koja je pripadala gusaru iz 17. stoljeća. Davno izgubljeno zlato moglo bi spasiti njihove domove od ovrhe, ali njegovo pronalaženje prisilit će ih da se probijaju kroz skrivene špilje, izbjegavaju smrtonosne zamke i nadmudre nemilosrdni klan Fratelli.
| Foto: Profimedia/Kirby Lee
U glavnim ulogama ove šarolike družine budućih zvijezda, kultni klasik iz 80-ih redatelja Richarda Donnera (nastao prema priči Stevena Spielberga) prati skupinu djece koju drugi smatraju "otpadnicima" iz četvrti "Goon Docks" u Astoriji. Oni otkrivaju kartu blaga koja je pripadala gusaru iz 17. stoljeća. Davno izgubljeno zlato moglo bi spasiti njihove domove od ovrhe, ali njegovo pronalaženje prisilit će ih da se probijaju kroz skrivene špilje, izbjegavaju smrtonosne zamke i nadmudre nemilosrdni klan Fratelli. |
Foto: Profimedia/Kirby Lee
U glavnim ulogama ove šarolike družine budućih zvijezda, kultni klasik iz 80-ih redatelja Richarda Donnera (nastao prema priči Stevena Spielberga) prati skupinu djece koju drugi smatraju "otpadnicima" iz četvrti "Goon Docks" u Astoriji. Oni otkrivaju kartu blaga koja je pripadala gusaru iz 17. stoljeća. Davno izgubljeno zlato moglo bi spasiti njihove domove od ovrhe, ali njegovo pronalaženje prisilit će ih da se probijaju kroz skrivene špilje, izbjegavaju smrtonosne zamke i nadmudre nemilosrdni klan Fratelli.
| Foto: Profimedia/Kirby Lee
Sean Astin je u filmu "Goonies" glumio Mikeyja Walsha, a nosio je zubni aparat i koristio inhalator za astmu. Glumac je kasnije u razgovoru za Entertainment Weekly u srpnju 2010. otkrio da je sa snimanja zadržao nekoliko uspomena.
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- Imao sam jednu od originalnih karata. Imao sam jedan od originalnih inhalatora za astmu. Vjerojatno smo 'uzeli na popust od pet prstiju' (ukrali) dobra dva tuceta zlatnika sa seta - prisjetio se. "Sve je to sada nestalo", zaključio je.
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Astin je kasnije ostvario neke od najpoznatijih uloga autsajdera u Hollywoodu. Glumio je naslovnog junaka u biografskom sportskom filmu "Rudy" (1993.), a potom i hobita Samwisea Gamgeeja u trilogiji "Gospodar prstenova" (2001.–2003.).
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Također se pojavio u drugoj sezoni serije "Stranger Things" (kao i u jednoj epizodi treće sezone), posuđivao glas i radio naraciju za Netflixovu animiranu franšizu "The Epic Tales of Captain Underpants", gostovao u serijama "Young Rock", "Perry Mason" i "The Conners" te se ponovno udružio sa svojim kolegom iz filma "Goonies", Keom Huyom Quanom, u filmu "Love Hurts".
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Sa filmskom producenticom Christine Astin, s kojom je u braku od 1992. godine, ima tri kćeri.
| Foto: Image Press Agency/ABACA/ABACA
Poput Seana Astina, i film "Goonies" lansirao je mladog Josha Brolina među holivudske zvijezde, iako je nakon uspjeha kultnog filma neko vrijeme teško uspijevao ponoviti taj uspjeh. "Bilo mi je sjajno", rekao je za Entertainment Weekly u prosincu 2007., "ali to je bio najgori film koji sam mogao snimiti kao svoj prvi. Nakon toga sve ostalo bilo je kao: 'Eh.'", dodao je.
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Novi zamah u karijeri pronašao je u 21. stoljeću zahvaljujući filmovima "No Country for Old Men" (2007.), "Milk" (2008.), za koji je bio nominiran za Oscara, "W." (2008.), "Inherent Vice" (2014.) i "Hail, Caesar!" (2016.). Brolin je ušao u svijet Marvel Cinematic Universea kao ratni gospodar Thanos u serijalu filmova "Avengers". Također je imao značajnu ulogu antiheroja Cablea u filmu "Deadpool 2". Glumio je Gurneyja Hallecka u Oscarom nagrađenoj ekranizaciji "Dune" i njezinu nastavku "Dune: Part Two", zatim Royala Abbotta u seriji "Outer Range" te Mokea Mungera u filmu "Brothers".
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I dalje je iznimno aktivan glumac, a samo tijekom 2025. godine pojavio se u filmovima "Weapons" redatelja Zacha Creggera, "The Running Man" redatelja Edgara Wrighta te "Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery" redatelja Riana Johnsona. Također je posudio glas Georgeu Washingtonu u dokumentarnoj seriji "The American Revolution" autora Kena Burnsa.
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U rujnu 2016. Brolin se oženio bivšom asistenticom i manekenkom Kathryn Boyd. Dobili su jednu kćer 2018. godine i drugu 2020. Također ima dvoje djece iz prethodnog braka s glumicom Alice Adair.
| Foto: Dave Bedrosian/DPA/PIXSELL
Corey Feldman već je bio dječja zvijezda (a kasnije i tinejdžerski idol) u Hollywoodu prije nego što je utjelovio Moutha u filmu "Goonies". Od 80-ih pojavio se u brojnim filmovima, među kojima se posebno ističu "Stand by Me" (1986.) i "The Lost Boys" (1987.).
| Foto: Henning Kaiser/DPA/PIXSELL
Feldman se s velikom nostalgijom prisjetio iskustva snimanja filma "Goonies" te brojnih poznatih osoba koje su posjećivale set tijekom produkcije.
- Bilo je kao da imamo najcool set na cijelom studijskom kompleksu - rekao je tijekom okupljanja glumačke postave u svibnju 2013. godine.
- Harrison Ford je došao i obilazio špilje s nama. Osjećali smo se kao da smo u filmu Indiana Jones - komentirao je.
| Foto: Starmax/PA Images/PIXSELL
Tijekom posljednjih desetak i više godina Feldman je nastavio glumiti uglavnom u nezavisnim produkcijama. Također je posuđivao glas liku Slash u animiranoj seriji "Teenage Mutant Ninja Turtles" od 2013. do 2017. godine.
| Foto: Tammie Arroyo/Press Association/PIXSELL
Godine 2020. objavio je dokumentarni film u kojem govori o navodnom seksualnom zlostavljanju koje su on i njegov dugogodišnji prijatelj te kolega iz filma "The Lost Boys", Corey Haim, prema njegovim tvrdnjama preživjeli kao dječji glumci tijekom 1980-ih.
| Foto: O'Connor/PRESS ASSOCIATION
Feldman ima jednog sina, Zena Scotta, iz braka s bivšom suprugom Susie Sprague. Trenutačno je u vezi s glazbenicom Adrien Skye.
| Foto: Janet Gough/PRESS ASSOCIATION
Nakon što je izveo legendarni "Truffle Shuffle" kao Chunk u filmu "Goonies", Jeff Cohen imao je nekoliko manjih gostujućih uloga u popularnim televizijskim serijama poput "Family Ties" i "She's the Sheriff", no njegova glumačka karijera uglavnom je stagnirala.
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U intervjuu za Daily Mail u lipnju 2015. prisjetio se da nakon ulaska u pubertet više nije mogao dobivati glumačke angažmane.
| Foto: Cinema Legacy Collection/The Hollywood Archive
"Bilo je strašno", rekao je. "Moja prva ljubav bila je gluma, ali pubertet je imao druge planove. To je bilo prisilno umirovljenje. Nisam ja odustao od glume. Gluma je odustala od mene."
| Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS
Umjesto glume, Cohen se posvetio pravnoj karijeri te danas radi u području prava zabavne industrije. Jedan je od osnivača odvjetničkog društva Cohen & Gardner LLP.
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Nakon svojih prvih uloga u filmovima "Indiana Jones and the Temple of Doom" (1984.) i "Goonies", činilo se da karijera Kea Huya Quana neko vrijeme nije napredovala očekivanim tempom. Tijekom sljedećih desetljeća radio je i ispred i iza kamere, pojavljujući se u televizijskim serijama "Nothing Is Easy" i "Head of the Class", kao i u filmovima "Breathing Fire" (1991.) i "Encino Man" (1992.).
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Nakon više od dva desetljeća izvan središta pozornosti, Quan je dobio ulogu koja mu je promijenila karijeru, onu Waymonda Wanga u sedmerostrukom Oscarom nagrađenom filmu "Everything Everywhere All at Once". Za tu je izvedbu osvojio Oscara za najboljeg sporednog glumca.
| Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS/ Doug Peters/PRESS ASSOCIATION
Nakon osvajanja Oscara, Quan se ponovno udružio sa svojim kolegicama iz filma "EEAAO", Michelle Yeoh i Stephanie Hsu, u seriji "American Born Chinese". Također se pojavio u drugoj sezoni serije "Loki", posudio glas liku Hanu u filmu "Kung Fu Panda 4" te liku Garyju De'Snakeu u filmu "Zootopia 2". Prvu glavnu filmsku ulogu dobio je u akcijskoj komediji "Love Hurts", gdje se ponovno susreo sa svojim kolegom iz "Gooniesa", Seanom Astinom.
| Foto: Mario Anzuoni
Quan je u braku s Echom Quan, koja je radila kao prevoditeljica na filmu "Everything Everywhere All at Once". I dalje mu pruža podršku te radi kao njegova asistentica na brojnim projektima.
| Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS/ Doug Peters/PRESS ASSOCIATION
Martha Plimpton, koja je u filmu "Goonies" glumila Stef, djevojku prepoznatljivu po svojim upečatljivim naušnicama, poput mnogih svojih kolega iz postave stekla je veliku pozornost Hollywooda zahvaljujući toj ulozi. Od tada je izgradila stabilnu i uspješnu glumačku karijeru, iako je "Goonies" i dalje jedan od njezinih najpoznatijih filmova.
| Foto: Janet Gough / AFF-USA.COM
"Zaista me impresionira činjenica da je film ostavio tako snažan trag u popularnoj kulturi", rekla je za Sky News u ožujku 2023. godine. "Mislim da nitko od nas nije očekivao da će se to dogoditi kada je film izašao. Svi smo se nevjerojatno zabavljali tijekom snimanja. I, znate, na kraju je doista promijenio živote svih nas. To je jednostavno predivno", dodala je.
| Foto: Doug Peters/PRESS ASSOCIATION
Plimpton je tijekom godina ostvarila zapaženu kazališnu karijeru te je bila nominirana za tri nagrade Tony.
| Foto: Steven Bergman/AFF-USA.COM
Na televiziji se pojavila u brojnim poznatim serijama, uključujući "ER", "How to Make It in America", "The Good Wife", za koju je osvojila nagradu Emmy za gostujuću glumicu u dramskoj seriji, zatim "Raising Hope", za koju je zaradila nominaciju za Emmyja za glavnu glumicu u humorističnoj seriji, kao i u serijama "The Real O'Neals" i "Generation". U novije vrijeme glumila je u dvije HBO-ove serije: "The Regime" i "Task".
| Foto: O'Connor
Iako je u filmu "Goonies" pokazala da su žute kabanice neizostavan dio svake potrage za blagom, Kerri Green nakon izlaska filma pojavila se u relativno malom broju filmskih projekata.
| Foto: Steven Bergman/AFF-USA.COM
"Nije bilo računalno generiranih efekata (CGI-ja), osim kamenja koje se obrušava na kraju dok bježimo i broda na samom kraju. Sve ostalo bilo je stvarno", otkrila je. "Mislim da je to jedan od razloga zašto ljudi i danas vole gledati taj film", zaključila je. Prema njezinu mišljenju, upravo su praktični efekti, stvarni setovi i autentične reakcije glumaca pridonijeli bezvremenskoj privlačnosti filma te pomogli da "Goonies" ostane omiljen među novim generacijama gledatelja.
| Foto: Steven Bergman/AFF-USA.COM
Foto Supplied by LMK / IPA
Foto Supplied by LMK / IPA
Foto Supplied by LMK / IPA