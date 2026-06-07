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KULTNI KLASIK

FOTO Premijera filma 'Goonies' bila je prije 41 godinu: Evo kako glumačka postava izgleda sada

Potraga za izgubljenim blagom Jednookog Willyja i dalje fascinira publiku više od četiri desetljeća nakon izlaska filma "The Goonies". Premijera klasika bila je na današnji dan 1985. godine, a u galeriji pogledajte gdje je glumačka postava filma danas.
"The Goonies" (1985)
U glavnim ulogama ove šarolike družine budućih zvijezda, kultni klasik iz 80-ih redatelja Richarda Donnera (nastao prema priči Stevena Spielberga) prati skupinu djece koju drugi smatraju "otpadnicima" iz četvrti "Goon Docks" u Astoriji. Oni otkrivaju kartu blaga koja je pripadala gusaru iz 17. stoljeća. Davno izgubljeno zlato moglo bi spasiti njihove domove od ovrhe, ali njegovo pronalaženje prisilit će ih da se probijaju kroz skrivene špilje, izbjegavaju smrtonosne zamke i nadmudre nemilosrdni klan Fratelli. | Foto: Profimedia/Kirby Lee
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U glavnim ulogama ove šarolike družine budućih zvijezda, kultni klasik iz 80-ih redatelja Richarda Donnera (nastao prema priči Stevena Spielberga) prati skupinu djece koju drugi smatraju "otpadnicima" iz četvrti "Goon Docks" u Astoriji. Oni otkrivaju kartu blaga koja je pripadala gusaru iz 17. stoljeća. Davno izgubljeno zlato moglo bi spasiti njihove domove od ovrhe, ali njegovo pronalaženje prisilit će ih da se probijaju kroz skrivene špilje, izbjegavaju smrtonosne zamke i nadmudre nemilosrdni klan Fratelli. | Foto: Profimedia/Kirby Lee
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