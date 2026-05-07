FOTO Prepoznajete li mladu voditeljicu iz arhivske snimke? HRT-ov video izazvao nostalgiju

Urednik i voditelj Aleksandar Stanković za ovotjednu emisiju 'Nedjeljom u 2' priprema posebno izdanje posvećeno obljetnici Hrvatske radiotelevizije. Tim povodom u studio na Prisavlju ne dovodi političare ili analitičare, već tri poznata lica koja su desetljećima gradila karijere upravo u toj kući i postala zaštitni znakovi javnog servisa. Gosti su voditeljica Daniela Trbović, meteorolog Zoran Vakula i novinarka Hrvatskog radija Ivana Radaljac Krušlin.

- Uz obljetnicu radija i televizije u Nu2 stižu nam kolegice i kolege zbog kojih se gleda i sluša Hrvatska radiotelevizija - HRT. Boje televizije brane Daniela Trbović i Zoran Vakula, a s radija stiže Ivana Radaljac Krušlin - stoji u najavi na Facebooku.

Objava je u kratkom roku prikupila brojne komentare, a najveći val oduševljenja izazvalo je ime Daniele Trbović, jedne od najomiljenijih hrvatskih voditeljica, koju gledatelji u posljednje vrijeme nema priliku često vidjeti na ekranima. Njezin povratak u studio 'Nedjeljom u 2' mnogi su s nestrpljenjem iščekivali.

- To....već se dugo pitam gdje je Danijela - napisala je jedna gledateljica, a druga se kratko nadovezala: 'I ja!'.

Nedugo nakon toga, na Facebook stranici emisije objavljen je i arhivski video mlade Daniele Trbović, koji je dodatno probudio nostalgiju među gledateljima.

- Oskudno odjevenog muškarca nježnije građe ( naša nedjeljna gošća) Daniela Trbović odvodi u nepoznato. 1985. - stoji u opisu videa.

'Volim Danielu, pametna, elokventna, rijetko dobra voditeljica', 'Odlična! Profesionalna voditeljica, žena koja traje', 'Izuzetna', samo su neki od komentara.