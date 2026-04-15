Stanković najavio novu gošću u Nedjeljom u 2: 'Već mi se sviđa'

Aleksandar Stanković najavio je novu gošću u ovotjednoj epizodi HRT-ove emisije 'Nedjeljom u 2'. U utorak je na društvenim mrežama ove emisije osvanula najava u kojoj nije bilo navedeno u kome se točno radi.

- Već godinama uspješno vodi privatno poduzeće s oko 700 zaposlenih, a poslovna politika joj je ovakva: 'U vođenju kompanije vodi me čisto majčinska odgovornost, a to je da tuđoj djeci ne činim ono što ne bih htjela da drugi čine mojoj djeci i unucima'. Naravno da ćemo je pitati kako u kapitalizmu pomiriti majčinske osjećaje i profit - stoji u najavi. Ispod nje redali su se komentari zaintrigiranih gledatelja.

'Pitam se tko je ta žena', 'Tko god da je već mi se sad sviđa', pisali su neki. A onda je u srijedu otkriveno i da je gošća nove epizode 'Nedjeljom u 2' poduzetnica Snježana Kopruner. U objavi je i dio njezinog pisma koje je uputila Zadranima nakon posjete bivšem postrojenju nekadašnje tvornice Bagat.

- Nekada smo bili industrijska nacija svjetskog glasa. Ne mogu vjerovati da će sve ono znanje koje su nam ostavili naši roditelji, bake i djedovi, zauvijek nestati. Znanje kojim je od gotovo 75% nepismenog naroda za 35 godina stvoreno tisuće doktora, majstora, inženjera, koji su na svjetskom tržištu nadmašivali one najbolje. Što nam je cilj? Prodati ono što su nam preci stoljećima čuvali? Graditi i iznajmljivati apartmane, biti čistačice, kuharice, sobarice... Ne želim podcijeniti uslužna zanimanja, ali mislim da je temelj svake ekonomije u stvaranju novih vrijednosti, odnosno, u proizvodnji. Narodi koji drže do sebe čuvaju ono što im je ostavljeno u nasljeđe, a oni koji to ne rade neodgovorni su i prema prošlosti i prema budućnosti. Ne smijemo dozvoliti da nam drugi narodi sve projektiraju i izgrađuju: mostove, tunele, ceste, brodove, strojeve... Zar smo sve to stvarno zaboravili? Zar nam nije dosta apartmana? Zbog čega ne damo priliku našoj djeci da prepoznaju neke svoje druge talente i nastave tradiciju svojih predaka u proizvodnji? Što će naši unuci misliti o nama? - stoji u objavi.

U najavi na HRT-u stoji kako će ova Zadranka objasniti kako vodi poduzeće koje 100 posto svoje proizvodi na svjetska tržišta te zašto misli da je veliki problem Hrvatske to što sve manje proizvodimo, a sve više iznajmljujemo apartmane.