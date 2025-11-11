Obavijesti

Galerija

Komentari 39
GLUMAC SLAVI 51. ROĐENDAN

FOTO Priča se da ne izlazi sa ženama starijima od 25: Ovo su sve ljubavi Leonarda DiCaprija

Ljubavni život Leonarda DiCaprija postao je gotovo jednako popularan kao i njegova filmska karijera, jer se dugo nagađa da glumac ne izlazi sa ženama starijim od 25 godina. Brojne žene zarobile su srce slavnog zavodnika, a u galeriji donosimo pregled svih njegovih veza.
FOTO Priča se da ne izlazi sa ženama starijima od 25: Ovo su sve ljubavi Leonarda DiCaprija
Manekenka Bridget Hall s Di Capriom se povezivala 1994. godine, na početku njegove karijere. | Foto: Instagram/
1/28
Manekenka Bridget Hall s Di Capriom se povezivala 1994. godine, na početku njegove karijere. | Foto: Instagram/
Komentari 39

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025