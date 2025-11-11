FOTO Priča se da ne izlazi sa ženama starijima od 25: Ovo su sve ljubavi Leonarda DiCaprija

Ljubavni život Leonarda DiCaprija postao je gotovo jednako popularan kao i njegova filmska karijera, jer se dugo nagađa da glumac ne izlazi sa ženama starijim od 25 godina. Brojne žene zarobile su srce slavnog zavodnika, a u galeriji donosimo pregled svih njegovih veza.
Manekenka Bridget Hall s Di Capriom se povezivala 1994. godine, na početku njegove karijere.
U vrijeme prekida njemu je bilo 19 godina, njoj 16.
DiCaprio i manekenka Naomi Campbell 1995. su imali romansu koja je trajala kratko.
Glumica i manekenka iz Michigana Kristen Zang, Leova je vršnjakinja, starija od njega nekoliko mjeseci. Zajedno su bili godinu dana, od 1996. do 1997., a vezi je preusdilo to što je DiCaprio ulogomu u Titanicu postao planetarno slavan.
S 12 godina starijom glumicom Demi Moore, Leonarda se povezivalo 1997. godine.
No nikada nisu priznali vezu, što i ne čudi jer je Demi tada bila u braku s Bruceom Willisom.
Češku manekenku Evu Herzigovu Leonardo Di Caprio upoznao je na premijeri filma "Čovjek sa željeznom maskom".
Imali su ljubavnu romansu 1998. godine.
Brazilska manekenka Gisele Buendchen s Leom je bila u vezi od 2000. do 2005. godine.
Vodio ju je na dodjelu Oscara i često su skupa išli na košarkaške utakmice te dijelili strast o ekologiji.
Leo je 2005. prohodao s izraelskom manekenkom Bar Rafaeli.S njom je bio šest godina.
Glumica Blake Lively s glumcem je kratko hodala 2011., nakon što su se upoznali na jahti redatelja Stevena Spielberga, u Monte Carlu, za vrijeme Filmskog festivala u Cannesu.
S 'anđelicom' Erin Heatherton DiCaprio je prohodao nakon što je prekinuo s Lively. Skupa su bili deset mjeseci.
Toni Garrn i Leonardo bili su skupa godinu i pol, a vezu je navodno prekinula Garrn kada je Leo ulovljen kako iz noćnog kluba u Miamiju izlazi s 20 djevojaka.
Leonarda DiCaprija su povezivali i s Rihannom početkom 2016. godine. Paparazzi su ih uhvatili zajedno u Parizu, a navodno je bio i na njezinom rođendanu te godine.
S manekenkom Gigi Hadid navodno se viđao neko vrijeme, no nikada vezu nisu potvrdili. Prijatelji bliski DiCapriju i Hadid isticali su da su išli vidjeti postoji li "kemija" među njima. Kemije očito nije bilo. Ostali su prijatelji, a Gigi je nakon Leonarda DiCaprija sreću pronašla u zagrljaju njegovog kolege Bradleyja Coopera.
S Kelly Rohrbach je hodao nekoliko mjeseci tijekom 2016.
Nina Agdal s glumcem je bila tijekom 2016. i 2017.
Par je vezu držao podalje od očiju javnosti, provodeći godišnje odmore i blagdane na Ibizi i Bahamima. A vezu je navodno prekinuo Leo.
Glumac i Camila Morrone prohodali su 2017., samo nekoliko dana nakon što je prekinuo s Ninom.
Morrone je na početku njihove veze imala 20 godina, a o razlici u godinama komentirala je tek nakon što su prekinuli.
- Postoji toliko veza u Hollywoodu u kojima je među parovima velika razlika u godinama. Mislim da bi svi trebali hodati s kim misle da žele - komentirala je Morrone za Los Angeles Times tada.
Tek nakon što je prekinuo petogodišnju vezu s Camilom, glumac je u Francuskoj viđen s mladom ukrajnskom studenticom poslovnih odnosa Mariom Beregovom.
DiCaprio i manekenka Vittoria Ceretti prvi put su viđeni zajedno u klubu na Ibizi u Španjolskoj u kolovozu 2023., gdje su se strastveno ljubili.
Od Lea je mlađa 23 godine.
