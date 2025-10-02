FOTO Prije 11 godina ljubila se u BB-u, a danas je zaštitno lice RTL-a: Ovako se mijenjala Blaće

- Toliko sam dobrih projekata radila, bilo je toliko zanimljivih trenutaka, velikih showova, regionalnih, uživo poput ‘Big Brothera’ ili ‘X Factora’, zabavnih formata poput ‘Masked Singera’, pa ‘Superstar’, pa ‘Dođi, pogodi, osvoji’... Stvarno je tu bilo svega. A da je prošlo već dvadeset godina, ne mogu vjerovati! - rekla nam je Blaće nedavno. | Foto: Slavko Midzor/24sata