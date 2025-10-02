Obavijesti

FOTO Prije 11 godina ljubila se u BB-u, a danas je zaštitno lice RTL-a: Ovako se mijenjala Blaće

Prije 11 godina poljubila je sustanarku Sanju Kvastek u jacuzziju i 'digla' Hrvatsku na noge, a danas je jedno od najprepoznatljivijih TV lica. Antonija Blaće preživjela je sve reality faze, modne eksperimente i televizijske trendove, a i dalje je jednako šarmantna i spontana kao onog dana kad je prvi put ušla u Big Brother kuću. Danas slavi 46. rođendan!
Antoniju gledatelji pamte još iz 2004., kad je ušla u kuću prvog hrvatskog 'Big Brothera'. | Foto: RTL, Željko Lukunić/Pixsell
