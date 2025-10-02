DJELIĆ ŽIVOTA KROZ FOTKE
FOTO Prije 11 godina ljubila se u BB-u, a danas je zaštitno lice RTL-a: Ovako se mijenjala Blaće
Prije 11 godina poljubila je sustanarku Sanju Kvastek u jacuzziju i 'digla' Hrvatsku na noge, a danas je jedno od najprepoznatljivijih TV lica. Antonija Blaće preživjela je sve reality faze, modne eksperimente i televizijske trendove, a i dalje je jednako šarmantna i spontana kao onog dana kad je prvi put ušla u Big Brother kuću. Danas slavi 46. rođendan!
Antoniju gledatelji pamte još iz 2004., kad je ušla u kuću prvog hrvatskog 'Big Brothera'.
| Foto: RTL, Željko Lukunić/Pixsell
Gledatelje je osvojila odmah, i to ne samo svojim simpatičnim gafovima, nego i jednim od najupečatljivijih trenutaka u povijesti domaćih realityja.
| Foto: RTL
Da, riječ je o poljupcu sa sustanarkom Sanjom u jacuzziju!
| Foto: RTL
- Bila je to zabavna situacija. Imali smo feštu, popili, zezali se. Što sad. Bože moj... Ne gledam na to kao nešto čudno. Ne treba etiketirati ni osuđivati. Tolerancija prije svega - komentirala je kasnije Blaće.
| Foto: Jurica Galoic/PIXSELL
Ubrzo nakon sudjelovanja u 'Big Brotheru' dobila je priliku voditi isti reality.
| Foto: Slavko Midzor/24sata
U privatnom životu također joj cvjetaju ruže. Od 2015. u braku je s vaterpolistom Hrvojem Brlečićem.
| Foto: Dalibor Urukalovic/PIXSELL
Antonija i Hrvoje vjenčali su se 26. lipnja 2015. u crkvi sv. Marka u Zagrebu. Mladenci su na vjenčanju imali oko 200 uzvanika, a svadbeno slavlje nastavilo se na imanju blizu Zagreba. Bivšem vaterpolistu vjenčana kuma bila je Janica Kostelić.
| Foto: Robert Anić/PIXSELL
Kad govori o svojoj karijeri, ističe da je zahvalna na svemu što je prošla.
| Foto: Slavko Midzor/24sata
- Toliko sam dobrih projekata radila, bilo je toliko zanimljivih trenutaka, velikih showova, regionalnih, uživo poput ‘Big Brothera’ ili ‘X Factora’, zabavnih formata poput ‘Masked Singera’, pa ‘Superstar’, pa ‘Dođi, pogodi, osvoji’... Stvarno je tu bilo svega. A da je prošlo već dvadeset godina, ne mogu vjerovati! - rekla nam je Blaće nedavno.
| Foto: Slavko Midzor/24sata
