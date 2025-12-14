Obavijesti

SLAVI 37. ROĐENDAN

FOTO Prije nego se skrasila sve je častila golišavim fotkama: Sva izdanja Vanesse Hudgens

Pjevačica i glumica Vanessa Hudgens na sceni je od 2003. godine, a tijekom karijere osvojila je svjetsku publiku u nizu popularnih serija i filmova. Kroz godine je često mamila uzdahe golišavim izdanjima i vezama s poznatim frajerima, a posljednjih godina skrasila se uz supruga i dvoje djece. Danas slavi 37. rođendan, a u galeriji pogledajte sva njezina izdanja.
Reuters/Pixsell
Vanessa Hudgens rođena je u Kaliforniji, a svi njezini djedovi i bake su glazbenici. Odmalena se i sama zanimala za glazbu, ali i glumu. | Foto: Reuters/Pixsell - ILUSTRACIJA
