FOTO Prije nego se skrasila sve je častila golišavim fotkama: Sva izdanja Vanesse Hudgens

Pjevačica i glumica Vanessa Hudgens na sceni je od 2003. godine, a tijekom karijere osvojila je svjetsku publiku u nizu popularnih serija i filmova. Kroz godine je često mamila uzdahe golišavim izdanjima i vezama s poznatim frajerima, a posljednjih godina skrasila se uz supruga i dvoje djece. Danas slavi 37. rođendan, a u galeriji pogledajte sva njezina izdanja.
Vanessa Hudgens rođena je u Kaliforniji, a svi njezini djedovi i bake su glazbenici. Odmalena se i sama zanimala za glazbu, ali i glumu.
Foto: Reuters/Pixsell - ILUSTRACIJA

Foto: Reuters/Pixsell - ILUSTRACIJA
Foto: Reuters/Pixsell - ILUSTRACIJA
Imala je samo deset godina kada se pojavila u dječjem kazalištu kao pjevačica te je glumila u poznatim naslovima neko vrijeme. Dvije godine kasnije počela je odlaziti na audicije za reklame i TV serije.
Foto: Reuters/Pixsell - ILUSTRACIJA
Imala je 15 godina kada je dobila prvu TV ulogu, a zbog njezine glumačke karijere čitava obitelj se preselila u Los Angeles.
Foto: Reuters/Pixsell - ILUSTRACIJA
Na velikom platnu debitirala je 2003. godine u filmu "Trinaest", a u siječnju 2006. je glumila Gabriellu Montez u Disneyjevom filmu "High School Musical". Za film je snimila nekoliko singlova koji su imali veliku popularnost i na svjetskim top ljestvicama.
Foto: PA/Pixsell
Imala je zapaženu ulogu i kao Emily Locke u NBC-evoj seriji "Powerless" 2017., a glumila je i na Broadwayju.
Foto: PA/Pixsell
Posljednjih godina Hudgens je glumila u nekoliko Netflixovih filmova, od kojih je neke i producirala.
Foto: reuters/pixsell
Tijekom godina nerijetko je bila u centru pažnje medija zbog svojih golišavih izdanja, koja je često dijelila i na društvenim mrežama.
Foto: PA/Pixsell
Ljubila je nekoliko slavnih frajera. Godine 2005. započela je vezu s kolegom iz filma "High School Musical", Zacom Efronom. Mediji su posebno sa žarom pratili njihov prekid 2010. godine.
Foto: PA/Pixsell
Nakon njega ljubila je Austina Butlera od 2011. do 2019 godine.
Foto: MICHAEL DALDER/REUTERS
Prije pet godina objavila je da je u vezi s američkim sportašem Coleom Tuckerom. Vjenčali su se 2023. godine u meksičkom Tulumu, a zajedno imaju dvoje djece. Drugo dijete Vanessa je rodila prije nekoliko dana, a sretnu vijest je podijelila i na Instagramu.
Foto: Doug Peters
U nastavku galerije pogledajte sva izdanja Vanesse Hudgens kroz godine.
