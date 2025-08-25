Princeza Kate ima novu frizuru!

Princeza od Walesa Kate Middleton pojavila se s novom bojom kose na putu prema crkvi gdje je slušala nedjeljnu misu u škotskom Balmoralu. Njezina duga kosa bila je svjetlija nego ikad, s primjetnim plavim nijansama. Princ William je vozio obitelj – princa Georgea (12), princezu Charlotte (10) i princa Louisa (7) – prema Crathie Kirku, crkvi koju kraljevska obitelj redovito posjećuje.

Foto: Profimedia

Catherine (43) sjedila je na suvozačevu mjestu, nasmijana i elegantna u crnom šeširu s mašnom, sako-jakni zanimljive teksture i bordo topu. Charlotte je straga sjedila s braćom, u haljini na točkice i kremastom kardiganu, dok su George i Louis razgovarali. Na putu su viđeni i kralj Charles III. i kraljica Camilla, u pratnji princeze Anne.

Kralj je nosio svijetloružičastu košulju i kariranu škotsku kravatu, a Camilla šarenu haljinu, šešir s perom i veliki svijetli šal. Odlazak u Crathie Kirk tradicija je koju Charles njeguje, a ovoga ljeta već je više puta bio na misi. Kraljevska obitelj ljeto provodi u Balmoralu, u skladu s tradicijom koju je započela kraljica Viktorija.

Obitelj se uskoro i seli

Osim promjene frizure, Kate će uskoro promijeniti i dom! Nedavno je glasnogovornik Kensingtonske palače izjavio kako se obitelj seli kasnije ove godine u Forest Lodge u Windsor Great Parku, a britanski mediji pisali su kako će obitelj navodno sama platiti troškove obnove.

Nova kuća nedaleko je od trenutnog doma Adelaide Cottage u Windsoru i škole Lambrook koju pohađaju djeca.

Foto: KGC-09/330

I ranije su već britanski mediji izvijestili kako je moguće da se kraljevska obitelj preseli iz Adelaide Cottagea. Iako je kuća s četiri spavaće sobe bila vrlo udobna za njih, nikada im nije bio plan da tamo ostanu. U Cottage su se uselili 2022., nekoliko tjedana prije smrti kraljice Elizabete II.