Više nije tajna: Zna se gdje su ljetovali princ William i Kate

Dugo se nagađalo gdje su članovi kraljevske obitelji proveli ljeto, no čini se kako je nagađanjima došao kraj. Naime, otkriveno je kako su princ William i princeza Kate te njihova djeca George (12), Charlotte (10) i sedmogodišnji Louis ljeto proveli u Grčkoj, točnije kod otoka Kefalonija, koji je najveći od Jonskih otoka.

Iako su neko vrijeme proveli u Grčkoj, gotovo da ih nitko nije vidio jer su većinu vremena provodili na superjahti, a na kopno su kročili samo kad su dolazili i odlazili, piše Daily Mail.

Upravo zbog toga što je članove kraljevske obitelji bilo gotovo nemoguće vidjeti, razvile su se brojne teorije gdje se i s kim nalaze.

Ali sada, pozivajući se na pouzdane izvore, Kefalonia Press, cijenjena web stranica s vijestima, kaže da je potvrdila da je William s obitelji bio na superjahti Lady Beatrice.

Inače, ta je jahta bila Sir Fredericka i Sir Davida Barclaya, bivših vlasnika Telegraph Media Groupa. Duga je 60 metara, eklektičnog uređenja sa sjedećom garniturom na pruge, lažnim grčkim stupovima i stropom s freskama u renesansnom stilu u formalnoj blagovaonici.

Ima apartmane koji mogu primiti 16 putnika, s blagovaonicama na glavnoj i donjoj palubi te bazenom na gornjoj palubi. Ove godine objavljeno je da je Sir Frederick prodao Lady Beatrice za oko 20 milijuna funti britanskom financijašu i poduzetniku Peteru Dubensu, kako bi pomogao u otplati dugova u njihovom korporativnom carstvu.