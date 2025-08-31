Obavijesti

Piše 24sata,
Više nije tajna: Zna se gdje su ljetovali princ William i Kate
Foto: Pool/Reuters

Članovi britanske kraljevske obitelji, princ William i Kate te njihovo troje djece ljeto su proveli u Grčkoj, a vrlo su rijetko napuštali vrijednu superjahtu na kojoj su se navodno nalazili

Dugo se nagađalo gdje su članovi kraljevske obitelji proveli ljeto, no čini se kako je nagađanjima došao kraj. Naime, otkriveno je kako su princ William i princeza Kate te njihova djeca George (12), Charlotte (10) i sedmogodišnji Louis ljeto proveli u Grčkoj, točnije kod otoka Kefalonija, koji je najveći od Jonskih otoka.

Iako su neko vrijeme proveli u Grčkoj, gotovo da ih nitko nije vidio jer su većinu vremena provodili na superjahti, a na kopno su kročili samo kad su dolazili i odlazili, piše Daily Mail.

Upravo zbog toga što je članove kraljevske obitelji bilo gotovo nemoguće vidjeti, razvile su se brojne teorije gdje se i s kim nalaze.

Ali sada, pozivajući se na pouzdane izvore, Kefalonia Press, cijenjena web stranica s vijestima, kaže da je potvrdila da je William s obitelji bio na superjahti Lady Beatrice.

Inače, ta je jahta bila Sir Fredericka i Sir Davida Barclaya, bivših vlasnika Telegraph Media Groupa. Duga je 60 metara, eklektičnog uređenja sa sjedećom garniturom na pruge, lažnim grčkim stupovima i stropom s freskama u renesansnom stilu u formalnoj blagovaonici.

Ima apartmane koji mogu primiti 16 putnika, s blagovaonicama na glavnoj i donjoj palubi te bazenom na gornjoj palubi. Ove godine objavljeno je da je Sir Frederick prodao Lady Beatrice za oko 20 milijuna funti britanskom financijašu i poduzetniku Peteru Dubensu, kako bi pomogao u otplati dugova u njihovom korporativnom carstvu.

