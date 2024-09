FOTO Procvat kulturnog turizma na kontinentu: Završio je festival Noctes Aquae Iasae

Nakon tri večeri koje su doista bile za pamćenje, u ponedjeljak je u Varaždinskim Toplicama završio festival Noctes Aquae Iasae. Lana Husnjak, direktorica Turističke zajednice Varaždinskih Toplica i Jelena Štefanić, umjetnička direktorica i operna pjevačica, osmislile su originalan Festival na jedinstvenoj pozornici - najbolje očuvanom hrvatskom arheološkom nalazištu. U nekadašnjim rimskim termama Rimljani su iscjeljivali svoje rane, a danas je taj poseban lokalitet pretvoren u pozornicu na otvorenom, s vrhunskom produkcijom, kakve se ne bi postidjela niti jedna metropola. No, što je tu posebno zanimljivo? Varaždinske Toplice imaju svega 1300 stanovnika, otprilike koliko je i ovih dana prošlo posjetitelja kroz mjesto. Poznato je da turističke zajednice u malim kontinentalnim destinacijama imaju vrlo ograničen budget i unatoč velikoj volji jednostavno ne mogu realizirati projekte kakve bi željeli. Naravno, tu je Ministarstvo kulture, no oni se prvo moraju uvjeriti da je vaš projekt kvalitetan što znači da događanje treba imati višegodišnji kontinuitet. HTZ isto tako raspisuje razne natječaje, no iako su prijave u siječnju, rezultate obično treba čekati više mjeseci. Drugim riječima, kod planiranja i realizacije potrebno je uložiti vlastita sredstva što je malim TZ-ima izazov.

Foto: Damir Mrvčić

No, to nije obeshrabrilo već spomenute organizatorice festivala Noctes Aquae Iasae da svoje snove pretvore u stvarnost. Želja im je svrstati Varaždinske Toplice na kartu destinacija s razvijenim kulturnim turizmom. A doista su na dobrom putu. Ovo je već četvrta godina postojanja Festivala, koji je po mnogočemu poseban. Jelena Štefanić, vrsna operna pjevačica koja uglavnom nastupa izvan Hrvatske pozvala je svoje prijatelje i kolege umjetnike da dođu u Varaždinske Toplice, osmislila je repertoar, a Lana Husnjak je preuzela i produkcijski dio. Već je prva godina oduševila posjetitelje, jer su shvatili da gledaju i slušaju vrhunske operne pjevače, koji inače nastupaju na svjetskim pozornicama, vode masterclassove, ravnatelji su Glazbenih akademija i poznati su diljem svijeta. Osim stranih uvijek nastupaju i renomirani hrvatski umjetnici, no pronađe se tu mjesta i za mlade nade. Još jednu stvar važno je napomenuti - ovo događanje podržava i grad Varaždinske Toplice kao i Varaždinska županija, a tih dana cijeli gradić živi za Festival.

Činjenica je da je donedavno ova destinacija bila percipirana kroz prizmu zdravstvenog i lječilišnog turizma pa stoga dobiva još veći značaj budući da nastavlja svoj razvoj u pravcu kulturnog turizma.

Foto: Damir Mrvčić

No, nije to jedino događanje u Toplicama vezano uz ovaj pravac u turizmu. Već skoro 20 godina u lipnju se održava Aquafest koje povezuje kulturu i povijest. U jutarnjim satima održava se Međunarodni stručni Forum na kojem gosti iz Hrvatske i inozemstva govore o termalnim vodama, po kojima je i ovaj kraj poznat, razvojnim potencijalima i vrlo je vrijedno čuti kakvo blago se zapravo skriva u ovom malom mjestu. Tih dana u mjestu ožive rimske povorke, rimski zanati, navečer se održava prigodan umjetnički program, a prikazuju se i nekadašnji običaji prinošenja žrtava te nastoji posjetiteljima približiti način života Rimljana na ovom području. Još jedna žena vrlo je važna za ova kulturna događanja, arheologinja Spomenka Vlahović, ravnateljica Zavičajnog muzeja Varaždinskih Toplica. Ona se trudi da se svi događaji prikažu autentično i da ne izgube svoju bit.

Svakako valja spomenuti da se u ovom gradiću nedavno otvorio i prekrasno uređen hotel visoke kategorije Bernarda s wellnessom, uz kojeg se nalazi i biodinamički restoran, koji ne postoji niti u jednom od većih hrvatskih gradova. Toplice rado ističu svoja 3 gastro aduta: Đurinu Hižu s prvoklasnom ponudom mesnih i lokalnih specijaliteta, pizzu s termalnom vodom i Topličku kupališnu tortu, rađenu po recepturi iz 18. stoljeća, svojevrstan suvenir, koja se može kušati na više lokacija u mjestu.

Bilo bi dobro da nadležne institucije prepoznaju ovakve napore, vrijednost projekata i malih TZ-a te da u većoj mjeri podrže njihov razvoj. Jer iako su mali, hrabro pomiču vlastite granice i vesele se posjetiteljima kako bi im pokazali ljepote svoga kraja.