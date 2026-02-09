Svi su mislili da je to samo dio nastupa! 'Par se doista vjenčao na nastupu Bad Bunnyja, ludo!'

Ljubav je bila u zraku tijekom epskog nastupa Bad Bunnyja u poluvremenu Super Bowla. Mladenka i mladoženja koji su se pojavili tijekom performansa doista su se vjenčali na terenu stadiona Levi's u Santa Clari u Kaliforniji, kako potvrđuje Page Six. Par je čak prethodno pozvao pjevača na svoje vjenčanje, no on je imao bolju ideju.

Pozivnica za vjenčanje na pozornici

Novinar NBC Newsa prvi je izvijestio o vijesti, napisavši na društvenoj mreži X o čemu se radi, a pjevačev predstavnik kasnije je potvrdio informaciju i za Variety.

​- Ovo je nevjerojatno kul - izvor upoznat s nastupom Bad Bunnyja rekao mi je da se par iz poluvremena doista vjenčao. Pozvali su Bad Bunnyja na svoje vjenčanje, a on je zauzvrat pozvao njih da se vjenčaju tijekom njegovog nastupa - napisao je.

Foto: Carlos Barria

Obožavatelji na X-u oduševljeno su komentirali kako je taj detalj "nevjerojatno kul" i "sjajan". Mladenku i mladoženju vidjeli su tijekom cijelog showa; u jednom su trenutku plesali, a u drugom je uz njih bio i matičar.

Dizajnerica vjenčanice ostala u šoku

Mladenka je nosila kreaciju dizajnerice Hayley Paige, vjenčanicu bez naramenica sa srcolikim izrezom i čipkom po cijeloj površini. Dizajnerica nije skrivala iznenađenje što je njezina haljina završila na jednom od najvećih svjetskih događaja.

​- Nikad u svojim najluđim snovima nisam zamišljala da će jedna od mojih vjenčanica imati cameo ulogu na Super Bowlu. Vidjeti je tijekom nastupa Bad Bunnyja je, pa, ludo. Ali ono što je čini zaista posebnom jest to što ju je nosila prava mladenka na dan svog vjenčanja - poručila je dizajnerica u izjavi za Page Six.

Glazbenik, koji ima 31 godinu, tijekom živahnog nastupa proslavio je i svoj rodni Portoriko. Različiti aspekti njegove kulture, poput plesa i hrane, bili su istaknuti tijekom cijelog showa. Lady Gaga izvela je iznenađujuću verziju svoje i pjesme Brune Marsa "Die with a Smile", dok je drugi glazbeni gost, Ricky Martin, pjevao "Lo Que Pasó a Hawaii".

Među ostalim zvijezdama koje su plesale uz njegove hitove na terenu bile su Cardi B, Jessica Alba, Alix Earle, Karol G i Pedro Pascal.

Bad Bunny je u nastup uključio i svoju povijesnu pobjedu na Grammyjima prošlog tjedna, budući da je njegov album "Un Verano Sin Ti" prvi album na španjolskom jeziku nominiran za album godine.

U moćnom završetku, Bad Bunny uzviknuo je "Bog blagoslovio Ameriku" i podigao nogometnu loptu na kojoj je pisalo: "Zajedno smo Amerika". Još u četvrtak, na konferenciji za medije, reper je najavio da će njegov nastup biti "ogromna zabava", iako nitko nije mogao pretpostaviti da će slaviti i vjenčanje jednog para.