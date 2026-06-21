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Tomislavac ponovno prepun

FOTO Ramin Bahrami i Danilo Rea nastupili na Zagreb Classicu

Zagreb Classic nastavljen je u nedjelju koncertom 'Bach Is in The Air', na kojem su talijanski glazbenici Ramin Bahrami i Danilo Rea publici priredili nesvakidašnji spoj Bachovih bezvremenskih djela i jazz improvizacije. Trg kralja Tomislava ponovno je bio ispunjen posjetiteljima koji su iz ležaljki, sa stolica i dekica na travi uživali u još jednoj ljetnoj večeri pod otvorenim nebom. Atmosferu pogledajte u galeriji.
Zagreb: Koncert “Bach is in the Air” u sklopu Zagreb Classica
Foto Neva Zganec/PIXSELL
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Foto: Neva Zganec/PIXSELL
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