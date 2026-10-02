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INDOOR GARDEN PARTY

Russell Crowe u lipnju dolazi u pulsku Arenu sa svojim bendom

Piše 24sata,
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Russell Crowe u lipnju dolazi u pulsku Arenu sa svojim bendom
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Oskarovac će u nedjelju, 27. lipnja 2027. godine nastupiti u pulskoj Areni sa svojim glazbenim projektom Indoor Garden Party.

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Slavni oskarovac i glazbenik Russell Crowe nastupit će u pulskoj Areni sa svojim glazbenim projektom Indoor Garden Party. Ovaj veliki spektakl zakazan je za 27. lipnja 2027. godine. Koncert u drevnom rimskom amfiteatru bit će dio opsežne europske turneje, a organizatori ga najavljuju kao najveći europski nastup na čitavoj turneji.

Projekt Indoor Garden Party ne prati tradicionalni format klasičnog rock koncerta. Crowe ga je pokrenuo još 2009. godine u jednom pubu nedaleko od Londona. Ideja se od tada razvijala u hodu, a danas predstavlja jedinstvenu kombinaciju svirke, glazbenog okupljanja i događaja u kojem sudjeluju razni izvođači. U trenutnoj postavi glavni teret nosi prateći bend The Gentlemen Barbers. S njima holivudska zvijezda intenzivno surađuje posljednje četiri godine. Zvuk benda donosi zanimljivu mješavinu utjecaja iz rocka, bluesa, folka i countryja. 

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Prije nego što je stekao svjetsku slavu u filmovima, Crowe se desetljećima bavio glazbom. Svoje početke bilježi još osamdesetih godina kada je svirao na ulicama australskog grada Sydneyja kako bi platio stanarinu. O toj povezanosti progovara i dokumentarni film What Love Builds, koji je nedavno premijerno prikazao na festivalu u Veneciji, piše Deadline. 

​- Pokušavam odgovoriti na pitanje koje mi najčešće postavljaju, a to je da definiram razliku između glazbe i glume. Film objašnjava kako su te dvije stvari za mene potpuno isprepletene - poručio je glumac.

Iako danas nastupa u velikim prostorima, slavni umjetnik ističe kako iznimno cijeni intimnije formate koji omogućavaju izravnu komunikaciju. Pula će idućeg ljeta biti jedna od najvećih stanica ovog glazbenog projekta, no osnovni duh priče ostaje isti. Uz originalne autorske pjesme, na repertoaru se redovito nalaze obrade hitova glazbenika poput Johnnyja Casha i grupe Dire Straits. Sam nastup često djeluje izuzetno dinamično, a između pjesama glumac preuzima ulogu pripovjedača. Kroz brojne anegdote s filmskih setova i priče o susretima s ikonama glazbene industrije, publika dobiva priliku upoznati potpuno drugačiju stranu poznatog glumca. 

*uz korištenje AI-ja
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