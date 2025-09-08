VIDEO Rođendanski glamur na valovima: Žanamari slavila u haljini koja 'oduzima' dah...

Žanamari Perčić ima i više nego dovoljan razlog za slavlje. Naime, pjevačica je u sjajnom raspoloženju dočekala svoj 44. rođendan, a s pratiteljima na Instagramu podijelila je kako je samu sebe odlučila počastiti nezaboravnom vožnjom brodom. U elegantnoj crnoj haljini i s osmijehom na licu, uživala je u morskim valovima i pokazala da godine za nju znače samo više samopouzdanja i glamura.

- 44 dušo! Poklonila sam sebi vožnju brodom za rođendan, jer sam si ju baš zaslužila i jer mogu! - napisala je u opisu ispod objave, a u komentarima su ubrzo uslijedile brojne pohvale i čestitke.

'Sretan rođendan lipotice', 'Sve najbolje ti želim', 'Sretan rođendan kraljice', 'Božanstvena', 'Prekrasna, sretan ročkas i da ostaneš tak sexy lady', pisali su joj obožavatelji.

Osim toga, pjevačica je podijelila i motivacijsku poruku svojim pratiteljima.

- Ljudi ljubim vas puno, vjerujte u sebe, jer nikada nije kasno ostvariti svoje ciljeve. Ne dajte nikome da vas uvjeri u suprotno! - poručila im je.

Foto: Instagram

Žanamari je još jednom pokazala da zrači energijom i karizmom, a njezina poruka o vjeri u sebe i ostvarivanju ciljeva savršeno je zaokružila ovu rođendansku proslavu. Također, najavila je i da uskoro stiže 'photo dump' s cijelog rođendanskog slavlja.