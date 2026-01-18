FOTO Rodila je Perrie Edwards

Pjevačica Perrie Edwards, bivša članica grupe Little Mix, rodila je svoje drugo dijete. Ona i njezin zaručnik, nogometaš Alex Oxlade-Chamberlain, dobili su djevojčicu, a sretnu vijest podijelili su s javnošću putem društvenih mreža.

Par je otkrio i ime djevojčice, Alanis Valentine, uz emotivnu crno-bijelu fotografiju na kojoj je prikazana cijela obitelj. Objavu su ubrzo preplavile čestitke obožavatelja, kolega i poznatih prijatelja.

Perrie i Alex već imaju sina Axela, rođenog u kolovozu 2021. godine, a dolaskom djevojčice njihova je obitelj postala četveročlana.

Podsjetimo, Perrie Edwards posljednjih godina uspješno gradi solo karijeru, dok Alex Oxlade-Chamberlain nastupa za turski klub Beşiktaş.