FOTO Sada je Ronaldova žena: Pogledajte 100 izazovnih izdanja Georgine Rodriguez

Iako se nagađalo da će to biti raskošno vjenčanje, par je sudbonosno 'da' izrekao na intimnoj ceremoniji u Portugalu. Sada više nego ikad prije mnoge zanima tko je žena koja je osvojila jednog od najboljih nogometaša svih vremena. Georgina je svoju životnu priču ispričala u dokumentarnoj seriji "I Am Georgina", prikazanoj na Netflixu kroz tri sezone. | Foto: Instagram