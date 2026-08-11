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ATRAKTIVNA LJEPOTICA

FOTO Sada je Ronaldova žena: Pogledajte 100 izazovnih izdanja Georgine Rodriguez

Georgina Rodriguez i Cristiano Ronaldo nakon deset godina veze svoju su ljubav okrunili brakom, a njena životna priča nalik je na bajku. Od skromnog djetinjstva i rada u Gucciju do života ispunjenog luksuzom, glamuroznih pojavljivanja na Met Gali i zaručničkog prstena vrijednog milijune... Georgina sada ima sve. Novopečena supruga Cristiana Ronalda godinama privlači pažnju javnosti svojim izgledom, modnim izdanjima i glamuroznim životnim stilom, a mnogi je smatraju jednom od najatraktivnijih partnerica svjetskih nogometnih zvijezda. U galeriji pogledajte čak 100 njezinih najizazovnijih izdanja.
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FOTO Sada je Ronaldova žena: Pogledajte 100 izazovnih izdanja Georgine Rodriguez
Cristiano Ronaldo i Georgina Rodriguez napokon su vjenčani. Sve su potvrdili i sami objavom na Instagramu, gdje su pokazali vjenčano prstenje. | Foto: Instagram
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Cristiano Ronaldo i Georgina Rodriguez napokon su vjenčani. Sve su potvrdili i sami objavom na Instagramu, gdje su pokazali vjenčano prstenje. | Foto: Instagram
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